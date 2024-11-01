«Мосинки» и «Максимы»: зачем на складах до сих пор держат устаревшее оружие

Чего на складах только нет. /Фото: Pinterest.

Например, хранятся тысячи Максимов. /Фото: osob.store.

На самом деле старое оружие не такое уж и старое. /Фото: ВКонтакте.

Например, в 1941 году использовали старенькие Берданки. /Фото: vzsar.ru.