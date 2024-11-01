«Мосинки» и «Максимы»: зачем на складах до сих пор держат устаревшее оружие

Мало кто знает, но на оружейных складах сегодня хранится не только современное оружие, но и откровенно устаревшее. Например, там по-прежнему держат огромное количество единиц ручного огнестрельного оружия времен Второй мировой войны. Представить себе с чем-то подобным современного бойца непросто, во всяком случае в порядке «практики», а не исключения.
Чего на складах только нет. /Фото: Pinterest.
Со времен Великой Отечественной войны прошел уже не один десяток лет, а на складах до сих пор хранятся настоящие горы огнестрельного оружия той поры: винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Дегтярева, противотанковые ружья, пулеметы Максима и еще много другое. Совершенно очевидно, что к сегодняшнему дню все это «добро» давным-давно морально устарело и не отвечает требованиям современной войны. При этом хранится все это оружие, как и полагается по уставу: залитое маслом и упакованное в специальные ящики. В связи с этим возникает вопрос: а зачем оно вообще надо и почему его до сих пор не утилизировали?
Например, хранятся тысячи Максимов. /Фото: osob.store.
На самом деле никакой тайны за семью печатями здесь нет. Все просто: утилизировать даже такое оружие – небывалое расточительство. Тем более, что «моральное устаревание» многих образцов в действительно весьма относительно. Конечно, это не значит, что какой-нибудь пулемет Максима, изобретённый еще в конце XIX, может по своим характеристикам сравниться с современными. Однако, это все еще очень грозное оружие, способное показать себя в деле. То же самое касается и многих других образцов старого оружия, в первую очередь винтовок и пулеметов. Конечно, такое оружие вряд ли когда-нибудь окажется в первой линии… Однако, оно вполне сгодится для вооружения, например, народного ополчения.
На самом деле старое оружие не такое уж и старое. /Фото: ВКонтакте.
К тому же в случае затяжного конфликта ситуация может сложиться так, что воевать придется, в том числе таким устаревшим добром. И кстати, за примерами далеко ходить не нужно. В годы все той же Великой Отечественной войны из запасников вытягивались такие раритеты производства XIX и начала XX веков, о существовании которых сегодня помнят разве что оружейные эксперты. Самый известный из них: винтовка Бердана, которую ограниченно использовали для вооружения ополченцев, осуществлявших вспомогательные функции! Собственно, по той же причине сегодня не уничтожается и стрелковое оружие Второй мировой – на всякий случай. При этом советский опыт в этом отношении не уникален. Подобное практикуется буквально повсеместно.
Например, в 1941 году использовали старенькие Берданки. /Фото: vzsar.ru.
Есть и другая косвенная причина, почему старое оружие остается лежать на складах. Дело в том, что старые образцы – это настоящее бездонное море для «производства» оружия, использующегося в культурно-образовательных и иногда коммерческих целях. Речь, конечно же, идет о переделке старых стволов в охолощенные образцы. В конце концов, все это оружие есть не просит. Еще одна косвенная причина – это финансовый аспект. Дело в том, что утилизация оружия зачастую требует больших вложений, чем долговременное хранение. Поэтому рациональнее со всех стороны – попридержать. Конечно, рано или поздно оставшиеся «стволы» отправят по пресс. Однако, для этого должно пройти куда больше времени. В конце концов, большинству хранящихся винтовок и пулеметов советского производства еще не исполнилось даже 100 лет.
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