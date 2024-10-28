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Не крупа, а культурное наследие: как и почему рис стал главным продуктом в рационе японцев



Если представить самую известную еду из Японии, то в ней практически в любом случае будет присутствовать рис. Оно и понятно, ведь именно этот продукт уже давно находится в центре японской национальной кухни, и так продолжается уже много столетий. Вот только мало кто знает, что у популяризации риса была довольно интересная история, а сама крупа давно стала не просто едой, а настоящим символом Страны Восходящего Солнца.

Рис и Япония давно стали неотделимы друг от друга. /Фото: sfera.fm

Рис и Япония давно стали неотделимы друг от друга. /Фото: sfera.fm

 

Риса в Японии является популярным продуктом в рационе местного населения очень давно - ещё несколько тысяч лет назад. Причём, по мнению историков и археологов, освоение этой культуры японцами является результатом влияния китайской практики рисового земледелия. Однако именно на островах Японии рис стал произрастать почти повсеместно, а всё из-за максимально подходящего климата региона.

 
Технология выращивания риса пришла в Японию из Китая, но отлично прижилась. /Фото: aminoapps.com

Технология выращивания риса пришла в Японию из Китая, но отлично прижилась. /Фото: aminoapps.com

 

В итоге риса было не просто много, а очень много, и он к тому же отличался хорошим качеством. Однако практически сразу эта крупа перестала быть просто продуктом питания, а умудрилась занять важное место в существовании самого государства. Например, в период, когда пришёлся расцвет существования самураев, рис был ещё и своеобразной валютой, которой расплачивались за определённые услуги
Японская традиционная картина, изображающая рисовые поля. /Фото: ru.wikipedia.org

Японская традиционная картина, изображающая рисовые поля. /Фото: ru.wikipedia.org

 

Кроме того, активное развитие технологии его выращивания привело к созданию нескольких видов культуры, которая отличалась по вкусу и качеству. Причём доступность лучших сортов зависела от состоятельности конкретного человека или рода. Таким образом, по сути, по вкусу и качеству риса можно было определить даже социальный статус того, кто его употребляет.

 
Рис стал едой, валютой и даже демонстрацией социального статуса. /Фото: kiwamigroup.com

Рис стал едой, валютой и даже демонстрацией социального статуса. /Фото: kiwamigroup.com

 

Справедливости ради, популярность риса среди японцев в феодальную эпоху была связана, прежде всего, с его доступностью, ведь его выращивали буквально везде. Поэтому довольно быстро он превратился в неотъемлемую часть жизни любого жителя Японии. Причём он настолько прочно вошёл в кулинарную традицию региона, что это отразилось даже на языке: по информации редакции novate.ru, в японском языке есть термин «гохан», который можно перевести и как наименование самого риса, и как обозначения любого приема пищи.

 
Рис так прочно вошёл в рацион японцев, что без него уже не представляют приём пищи. /Фото: ixbt.com

Рис так прочно вошёл в рацион японцев, что без него уже не представляют приём пищи. /Фото: ixbt.com

 

На протяжении столетий статус риса в японской национальной культуре лишь усиливался. К тому же, такая долгая традиция его выращивания позволила довести технологию практически до совершенства, а его качество до максимума. Именно поэтому Япония была и остаётся в числе ключевых производителей риса на планете. Впрочем, она же является и одним из главных его потребителей, и это вряд ли когда-то изменится.

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