Как выбрать правильное постельное белье

Отсутствие отеков по утрам, чистая кожа без высыпаний и ясная голова зависят не только от количества выпитой воды перед сном, но и от микроклимата вашей кровати. Не всегда гладкое и прохладное на ощупь постельное белье означает качество и безопасность. Разберем подробней алхимию популярных тканей.







Бамбук

Поплин

Шелк

Хлопок

Это целлюлозное полотно, получаемое из стеблей и молодых побегов бамбука.Благодаря природным антибактериальным свойствам растение препятствует размножению бактерий и появлению неприятных запахов, что делает его отличным выбором для людей с чувствительной кожей. Бамбуковые ткани приятны на ощупь, хорошо регулируют температуру тела: в жару сохраняют прохладу, а зимой дарят приятное тепло. Такое белье подходит как взрослым, так и детям.Однако стоит помнить о нюансах состава: если к натуральному бамбуку добавлены синтетические волокна (например, полиэстер для износостойкости), ткань теряет способность «дышать», становится менее воздухопроницаемой и может вызвать аллергию. Сочетание с хлопком тоже спорное, так как ухудшает влагоотведение.В идеале на этикетке должно значиться 100% хлопок: именно такой поплин мягок на ощупь, имеет характерный мелкий рубчик от особого переплетения нитей и равномерную окраску. Такое постельное белье очень популярно и вполне достойно своей доброй славы: безопасно для чувствительной кожи, не липнет к телу, «дышит».Но рынок предлагает множество вариаций: смесовые ткани с полиэстером, шелком или шерстью, которые в подаче маркетологов звучат очень заманчиво. Однако за красивым названием часто скрываются компромиссы.Например, добавление шерсти действительно улучшает теплоизоляцию — такое белье подходит для зимних ночей.Однако оно категорически не годится для жары, да и чувствительная кожа рискует получить раздражение. Шелк сам по себе прекрасен, но именно в смешанном составе нередко ухудшает воздухообмен.А вот сочетание хлопка с полиэстером чаще всего говорит о стремлении удешевить производство и сделать товар доступнее. Да, срок службы такого комплекта формально увеличивается, но вместе с этим появляются неприятные сюрпризы: сниженная воздухопроницаемость, статическое электричество и склонность к образованию катышков. В итоге скупой покупатель рискует заплатить дважды — сначала за сомнительное качество, потом за дискомфорт.Шелк — это полностью натуральное волокно, получаемое из коконов гусениц тутового шелкопряда. Именно поэтому он не может быть «искусственным» — такое название будет красивой маркетинговой уловкой.Внешне ткань-имитация действительно похожа на оригинал: гладкая, с блеском и способностью красиво драпироваться. Хорошо еще, если ее изготовят из натуральной целлюлозы (растительного сырья, получаемого из древесины и хлопковой шелухи), а не из продуктов нефтепереработки (синтетический шелк).Текстиль становится более доступным по цене и разнообразным по фактуре для массового потребителя. Но за внешней привлекательностью скрываются серьезные минусы: ограниченная воздухопроницаемость, склонность к накоплению влаги и статического электричества, а также способность притягивать пыль. В результате красивое белье быстро теряет вид, а тело потеет, поскольку материал не отводит влагу от кожи.Настоящий шелковый комплект белья — выбор премиального сегмента. Он долговечен, эстетичен и обладает уникальной способностью адаптироваться к температуре тела, создавая комфортную среду для сна. Однако стоит помнить об особенностях ухода: шелк легко повреждается острыми предметами, плохо переносит пятна. Поэтому детям такое белье лучше не покупать.Само слово «хлопок» уже ассоциируется с мягкостью, комфортом и долговечностью: ткань действительно приятна к телу, подходит людям с чувствительной кожей и выдерживает множество стирок без потери качества.Однако за этим общим названием скрывается немало нюансов. Есть хлопок — сырье, и есть бязь — способ плетения волокна из этого сырья. Постельное белье из бязи тоже очень популярно, его можно рассмотреть к покупке. Но, как говорится, существуют нюансы.В России действуют строгие требования ГОСТа, поэтому хлопковая бязь состоит из 100% хлопка и остается достойным вариантом для сна. А вот в Китае или Пакистане нередко допускают добавление синтетических волокон, что ощутимо снижает воздухопроницаемость ткани, вызывает статическое электричество и приводит к быстрому появлению катышков после стирки.Среди минусов также будут наличие полиэстера или микрофибры в составе. Такие смеси создают парниковый эффект, провоцируют пилинг поверхности и могут вызвать аллергические реакции у особенно восприимчивых людей. Поэтому главный совет при выборе хлопкового белья — всегда смотреть на этикетку. Если доля синтетики не превышает 30%, такой комплект можно рассмотреть; если же она достигает 50% и выше — от покупки лучше отказаться.