Как проходили самые громкие королевские разводы: Долгое ожидание, компенсация за хорошее

Развод - не самый приятный период в жизни. Тем более, когда за вашими личными отношениями следил весь мир, а традиции семьи не приемлют расставание. Поэтому можно только представить, через какой ад проходили члены королевских фамилий, принявшие непростое решение. Помимо обычных формальностей существует также и ряд правил для таких случаев. И конечно же не обходится без эксцессов: как говорится, каждому воздастся по его заслугам. О том, как происходит развод у Виндзоров, а также сохраняются ли титулы и о какой сумме компенсации можно говорить, читайте в нашей статье.
Милые бранятся - только тешатся
Принцесса Диана и принц Чарльз/Фото источник: Pinterest
Можно сказать, эта поговорка является основополагающей в оценке непростых отношений венценосных особ. Поэтому выдержка и терпение - вот чем нужно запастись желающим развестись. Ведь, быть может, супруги погорячились, приняв такое решение? Так что первое, что предлагает монарх паре, объявившей о желании получить развод - это подумать и еще раз все взвесить. Если все же желание обоюдное и осознанное, то наступает черед юристов.
Они досконально изучают брачный договор, выслушивают пожелания сторон и весьма не торопятся. В качестве примера можно привести развод принцессы Дианы и принца Чарльза: количество юридических формальностей было таковым, что с момента объявления решения до окончательного оформления развода прошло четыре года.
Открытость - залог честного имени
Камилла Боулз. Источник фото: pulse.mail.ru
Реалии сегодняшнего дня таковы, что скрыть что-то от публики бывает непросто. И чем больше тайн хранит семья, чем больше нелицеприятных фактов их жизни замалчивается, тем больше домыслов у публики возникает. Поэтому королевские эксперты по связям с общественностью рекомендуют откровенно говорить о семейной жизни. Даже если случались скандалы и измены - общественность повозмущается и простит, зато репутация королевской особы останется честной и незапятнанной. Возможно, именно такой совет получил будущий монарх и сын королевы Елизаветы II, когда в интервью публично признался в своей неверности. Как помним, ему-то «мелкую мужскую шалость» подданные простили, чего не скажешь про Камиллу Боулз - она до сих пор избегает именоваться «принцессой Уэльской».
Решение о разводе - официальная новость
Анна и Марк Филлипс. Фото источник:mainstyles.ru
Если уж человек владеет титулом и является членом королевской семьи, то он должен быть готов, что он - член династии. А поэтому не может самостоятельно если уж не решать, то по крайней мере объявлять о разводе. Поэтому эту миссию берут на себя официальные лица. Так, о разводе принца Чарльза и Дианы Спенсер объявил тогдашний премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. А пресс-служба Букингемского дворца уведомила общественность об окончании брака принцессы Анны и Марка Филлипса.
Титул и недвижимость - что остается в будущем, а что - лишь воспоминанием
Сара Фергюсон. Источник фото: tatler.ru
Решение попрощаться с королевской семьей неизменно влечет за собой и лишение многих приятных привилегий. «Бывшие» однозначно перестают именоваться «Его/ее Королевское Высочество». Однако до последующего брака могут использовать титул. Именно поэтому принцесса Диана продолжала именоваться Уэльской, а Сара Фергюсон как прежняя супруга принца Эндрю до сих пор представляется герцогиней. Помимо этого в зависимости от занимаемого положения, рождения наследников и вклада в процветание и имидж «фирмы» экс-супруги могут сохранять и некоторые привилегии. Например, за Дианой оставили квартиру в Кенсингтонском дворце.
И периодически она могла в личных поездках использовать частные самолеты, принадлежащие британской королевской семье. А вот Марку Филлипсу совсем не повезло - по воле монарха его просто-напросто «вытолкали взашей», лишив возможности наслаждаться даже минимальными привилегиями. Впрочем, это не удивительно, ведь оказалось, что мужчина завел любовницу, которая к тому же родила внебрачного ребенка.
Реверанс как знак уважения перед титулом
принцесса Диана с сыновьями. Фото источник: vsyachyna.com
Как известно, титул «Королевское Высочество» означает не только уважительное отношение, но и обязательный реверанс. Так что отныне разведенные и отныне бывшие члены королевской семьи при встрече со старыми родственниками должны отвешивать реверанс. Это правило кажется смешным, так как доходит до курьеза. Например, принцесса Диана, мать наследников британского престола Уильяма и Гарри, при встрече с детьми должна была бы склоняться в поклоне.
Денежная компенсация, или сколько стоит «бывший»
герцогиня Сара. Фото источник:marieclaire.ru
Как и в случае с привилегиями, после развода можно надеяться на некоторую денежную компенсацию. Как правило, никто не уходит с пустыми руками. Но вот сумму утверждает «глава компании», и все зависит, какую репутацию человек заслужил перед монархом. Например, любимица прессы принцесса Диана, действия которой только благоприятствовали имиджу королевской семьи и упрочнению монаршей власти, удостоилась единовременной выплаты в сумме в 22,5 млн.долларов плюс ежегодное пособие в 600 тыс.долларов. И наоборот: вечно притягивающая скандала герцогиня Сара смогла «выторговать» у королевской семьи лишь 837 тыс.долларов.
Запрет на повторный брак
принцесса Анна и Тимтои Лоуренс. Фото источник: marieclaire.ru
Даже если все же развод состоялся, повторный брак члена королевской семьи не приветствуется. И дело не только в традициях: в Великобритании монарх - еще и Глава Англиканской церкви, а религия категорически не признает второй брак. Поэтому и наследникам престола рекомендуется выбирать вторую половинку раз и навсегда. Эта жестокая традиция разрушила жизнь принцессе Маргарет - брак с разведенным полковником Питером Таунсендом не стали бы даже регистрировать. Принцесса страдала всю жизнь, но так и не обрела счастья.
А вот немного позже ее родственница принцесса Анна решила, что для любви нет преград - и была вынуждена «убежать» в Шотландию, дабы там обвенчаться с возлюбленным Тимоти Лоренсом. Лишь в 2002 году церковь несколько смягчила свое мнение, повинуясь реалиям современного мира. Так что спустя три года после этого принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз (тоже разведенная) смогли узаконить свои давние отношения, хотя и ограничились лишь гражданской церемонией.
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