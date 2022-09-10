Необычные способы использования оливкового масла

Существует множество способов использовать оливковое (и не только) масло не по прямому назначению — в пищу. Вы будете удивлены, насколько это полезный продукт и как он может помочь в быту!







Полироль для деревянной мебели. Протрите чайной ложкой оливкового масла и мягкой тряпкой деревянную мебель. Добавьте немного уксуса или лимонного сока, чтобы усилить очищающую способность и добавить приятный аромат.



Для ногтей и кутикулы. Используйте немного оливкового масла для увлажнения кутикулы или смешайте масло с водой и смочите руки перед домашним маникюром.



Смазка мерных стаканчиков и ложек. Натрите или распылите оливковое масло на мерные стаканчики и ложки для их последующей лёгкой очистки от липких продуктов, таких как мёд, зерновая горчица и сахарные сиропы.







Гладкие волосы без спутывания. Нанесите немного оливкового масла на сухие волосы, чтобы они стали более гладкими, мягкими, меньше спутывались.



Починка застрявшей молнии. С помощью ватного тампона нанесите растительное масло на застежку-молнию, затем аккуратно отодвиньте язычок вниз.



Домашний, натуральный, увлажняющий бальзам для губ. Смешайте оливковое масло и растопленный пчелиный воск в соотношении 1:1 с парой капель любимого эфирного масла для придания аромата и попрощайтесь с сухими и потрескавшимися губами.

Налейте немного растительного масла на чистую тряпку и протрите посуду, чтобы предотвратить появление разводов, коррозии и потускнения.Натрите кожу оливковым маслом, затем возьмите немного сахара или крупной соли, помассируйте и смойте.Добавьте несколько столовых ложек оливкового масла в воду. Вы будете поражены, насколько мягкой стала ваша кожа, когда вытретесь полотенцем.Нанесите немного масла под глаза, на щеки и лоб, затем протрите влажной тканью.. Вотрите масло в грязную кожу рук (или лица) и дайте маслу впитаться в кожу в течение 5 минут, затем смойте водой с мылом.. Сделайте глоток оливкового масла, чтобы остановить зуд, который вызывает кашель.Используйте тряпку или ватный тампон, чтобы нанести оливковое масло на верхнюю часть проблемной петли в доме или автомобиле.Протрите обувь небольшим количеством оливкового масла, чтобы сохранить её блеск.Сбрызните инструменты растительным маслом, чтобы уменьшить появление загрязнений.