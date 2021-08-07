Наедине с собой, или все прелести одиночества в красочных иллюстрациях

Все прелести одиночества. Автор: Yaoyao Ma Van.
Для одних одиночество – вселенская трагедия и нескончаемая грусть, а для других – всепоглощающая тоска, от которой никуда не деться, но только не в случае с очаровательной героиней работ художницы Яояо Ма Ван (Yaoyao Ma Van). В своих иллюстрациях она показывает обратную сторону столь пугающего состояния, как бы напоминая о том, что безвыходных ситуаций не бывает, даже когда остаёшься наедине с собой и собственными мыслями.
Одиночество – не порок. И совсем необязательно опускать руки, впадая в отчаяние. Достаточно просто взглянуть на происходящее со стороны и понять одну простую вещь, что у любой ситуации есть свои плюсы. К тому же, оставаясь один на один с собой можно не только отдохнуть от мирской суеты, а и переделать множество дел, в том числе и те, на которые не хватало времени. Да и вообще, чем не повод заняться собой, пересмотрев собственную жизнь? Почему бы не приготовить вкусный завтрак, а после отправиться на прогулку в парк под дождём или же наоборот остаться дома за прочтением книг, придаваясь мечтам и фантазиям вместе с главными героями? Или же без зазрения совести и лишних осуждений «вооружиться» миской сладостей, устроив домашний кинозал, а обычную уборку превратить в маленькое шоу, почувствовав себя восходящей звездой…
Устраивать вечерние вылазки. Автор: Yaoyao Ma Van.
Целый день валять дурака. Автор: Yaoyao Ma Van.
Наслаждаться пробежкой под проливным дождём. Автор: Yaoyao Ma Van.
Смотреть вдаль, наслаждаясь морским ветром. Автор: Yaoyao Ma Van.
Любоваться снегопадом. Автор: Yaoyao Ma Van.
Можно целый день дурачиться. Автор: Yaoyao Ma Van.
Проводить спокойные вечера с любимым питомцем. Автор: Yaoyao Ma Van.
Весь день сидеть в парке в компании птичек. Автор: Yaoyao Ma Van.
Отыскать старую карту, чтобы отправиться в путешествие. Автор: Yaoyao Ma Van.
Устроить примерку платьев. Автор: Yaoyao Ma Van.
Наслаждаться утренней прогулкой и свежим воздухом.
Мечтать во время дождя. Автор: Yaoyao Ma Van.
Радовать себя приятными мелочами. Автор: Yaoyao Ma Van.
Гулять с собакой. Автор: Yaoyao Ma Van.
Сиять, как солнышко, наслаждаясь солнечным днём. Автор: Yaoyao Ma Van.
Целый день нежиться в ванной. Автор: Yaoyao Ma Van.
Разбрасывать листья. Автор: Yaoyao Ma Van.
Валяться в траве. Автор: Yaoyao Ma Van.
Почувствовать себя безумным художником. Автор: Yaoyao Ma Van.
Любоваться ночными огнями в отражении водной глади. Автор: Yaoyao Ma Van.
Кататься в общественном транспорте, читая газеты. Автор: Yaoyao Ma Van.
Кричать милые глупости. Автор: Yaoyao Ma Van.
Научиться готовить новое блюдо. Автор: Yaoyao Ma Van.
Устроить грандиозную уборку в виде маленького шоу. Автор: Yaoyao Ma Van.
Есть так. как тебе того хочется. Автор: Yaoyao Ma Van.
Наслаждаться вкусняшками. Автор: Yaoyao Ma Van.
Встретить наконец-то свою судьбу. Автор: Yaoyao Ma Van.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии