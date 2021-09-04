Венец монарха: 4 легендарные короны правителей Средневековья

В Средние века людская жизнь была немыслима без обрядов и присущего им символизма. Особенно это касалось монарших особ, чье восшествие на престол сопровождалось долгими и сложными церемониями. Пожалуй, самым ярким атрибутом этого действа всегда были регалии, в особенности – корона, венчавшая голову монарха. Каждая из них имеет свою уникальную, а порой и легендарную историю. В нашем обзоре 4 самые знаменитые короны средневековых монархов.
1. Корона Карла Великого
Корона франкских монархов. /Фото: topvoprosov.ru
Невозможно представить перечень легендарных корон мира без той, что венчала головы монархов одной из первых великих империй раннего Средневековья – Франкского государства. Справедливости ради, сам Карл Великий, чьим именем названа эта корона, ее не носил, ведь она была создана гораздо позже его правления – в 10 веке. Изготовили венец для другого известного Франкского правителя - Оттона І.
Карл Великий в короне. Картина 19 века. /Фото: wikipedia.org
Корона Карла Великого отличается от большинства своих «коллег» тем, что имеет форму не круга, а восьмигранника. Украшена она драгоценностями и жемчугом, а также на пластинах, составляющих венец, изображены библейские сюжеты. После распада империи франков корона Карла Великого не утратила своей важности и статуса королевских регалий – ее носили монархи Священной Римской империи.
2. Корона Константина Мономаха
Венец из Византии. /Фото: livejournal.com
Византийский император Константин Мономах также имел свою корону. Ее конструкция была довольно необычной – она состояла из семи скрепленных между собой золотых пластин, каждая из которых была украшена изображением. Среди картинок были и портреты монарших особ – самого Константина Мономаха, его жены императрицы Зои и свояченицы императрицы Феодоры.
На короне изображен и сам император Константин Мономах. /Фото: topvoprosov.ru
Интересный факт: некоторые исследователи считают, что этот венец не является королевской регалией. По их версии, «корона» на самом деле – это церемониальный поруч, принадлежавший одному из полководцев, состоявшего на службе византийского императора. В подтверждение своей теории историки приводят саму реликвию, которая, по их мнению, обработана слишком грубо и имеет ошибки в надписях на греческом, что недопустимо как для венца монаршей особы.
3. Железная корона
Железная корона Лангобардов. /Фото: wikipedia.org
Еще одной раннесредневековой державой было Лангобардское королевство, которое существовало в VI–VIII вв. Монархов этого государства венчали на престоле так называемой железной короной – золотого обруча, инкрустированного драгоценными камнями, внутри которого прикреплен другой – железный – обруч.
Историю второго обруча связывают с самим Иисусом. /Фото: liveinternet.ru
Именно с этой внутренней частью связано предание, согласно которому железный обруч в прошлом был…одним из гвоздей, которым на кресте распяли Иисуса Христа. Он был подарен папой Григорием Великим жене лангобардского правителя Агилульфа Теоделинде. Она приказала отлить из гвоздя железный обруч, который стал частью короны. После исчезновения с исторической карты Лангобардии железная корона венчала головы Карла Великого, Карла V Габсбурга, и даже Наполеона І.
4. Корона святого Вацлава
Чешская корона 14 века. /Фото: topvoprosov.ru
Корона чешских монархов носит имя канонизированного христианской церковью мученика святого Вацлава. Он был очень религиозным и правил Чехией вплоть до своего убийства собственным братом. Корона была изготовлена в 1347 году для императора Священной Римской империи и короля Чехии Карла IV.
Королевские регалии чешских монархов. /Фото: diletant.media
Венец выполнен из золота и инкрустирован большим количеством драгоценностей: историки насчитали двадцать жемчужин, тридцать изумрудов, сорок четыре шпинели, девятнадцать сапфиров и один крупный рубин. Корона святого Вацлава имеет свое, довольно мрачное предание: по легенде, надевший ее без права на это, будет проклят на смерть.
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