Как вырастить грибы в домашних условиях

Нет ничего проще, чем вырастить вешенки в домашних условиях! Самое сложное — это приобрести мицелий (продается онлайн или в садовых магазинах). Всё остальное — дело техники!







Опилки или солому залейте кипятком, прокипятите пару минут, выключите, оставьте на 10 минут. Затем лишнюю влагу отожмите. Солома (опилки) должна быть влажной, но не мокрой.







В пластиковом ведре сделайте отверстия паяльником.







Послойно заполните ведро тёплыми, влажными опилками (соломой) и мицелием.







Накройте крышкой, в которой также проделаны отверстия. Вёдра можно поставить одно на другое. Выращивать грибы можно даже в обыкновенной квартире. Увлажнять солому/опилки следует из пульверизатора каждый день, так как грибы быстрее и активнее растут во влажной среде.







Примерно через 2 недели из прорезей начнут появляться маленькие грибочки. После этого они начнут активно расти. Когда вы срежете первые грибы, они вырастут ещё пару раз, после чего солому и мицелий следует поменять на свежие, по аналогичной схеме.





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