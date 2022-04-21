Самые первые фотографии в мире: 15 уникальных снимков XIX века из Британской галереи Тейт

Ретро фотографии из Британской галереи Тейт.
В музее Tate Britain в Лондоне открылась выставка, посвящённая истокам фотографии. На этой выставке можно увидеть самые ранние фото, которые были сделаны в период с 1840 по 1860 годы. В этом обзоре – самые первые фотографии, на которых запечатлена удивительная атмосфера того времени и люди, в то время жившие.
1. Обычные рыбаки
Рыбаки из Ньюхейвен в 1845 году.
2. Портретный снимок
Мама и сын в 1855 году. Фотограф: Jean-Baptiste Frenet.
3. Ela Theresa Talbot
Дочь фотографа в 1844 году.
4. Повозка
Фотография сделана в Бретани примерно в 1857 году.
5. Перед скачками
Подготовка лошади перед скачками в 1855 году.
6. Старый снимок
Мадам Frenet с дочерьми в 1855 году.
7. Комплекс древних памятников на плато Гиза
Пирамиды в Гизе в 1857 году.
8. Портрет женщины
Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году.
9. Памятник архитектуры
Ворота из розового гранита. Фивы, 1854 год. Фотограф: John Beasly Greene.
10. Колонна Нельсона
Строительство колонны Нельсона на Трафальгарской площади в 1844 году.
11. Уникальные товары
Товары из Китая в 1844 году.
12. Последствия крупного наводнения
Наводнение в 1856 году в районе Brotteaux в Лионе.
13. Древнегреческий храм
Парфенон в Акрополе. Афины, 1852 год.
14. На одной из улиц
Одна из улиц Парижа в 1843 году.
15. Хорватские вожди
Группа хорватских вождей в 1855 году.
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