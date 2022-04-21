Самые первые фотографии в мире: 15 уникальных снимков XIX века из Британской галереи Тейт

Ретро фотографии из Британской галереи Тейт.

1. Обычные рыбаки

Рыбаки из Ньюхейвен в 1845 году.

2. Портретный снимок

Мама и сын в 1855 году. Фотограф: Jean-Baptiste Frenet.

3. Ela Theresa Talbot

Дочь фотографа в 1844 году.

4. Повозка

Фотография сделана в Бретани примерно в 1857 году.

5. Перед скачками

Подготовка лошади перед скачками в 1855 году .

6. Старый снимок

Мадам Frenet с дочерьми в 1855 году.

7. Комплекс древних памятников на плато Гиза

Пирамиды в Гизе в 1857 году.

8. Портрет женщины

Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году.

9. Памятник архитектуры

Ворота из розового гранита. Фивы, 1854 год. Фотограф: John Beasly Greene.

10. Колонна Нельсона

Строительство колонны Нельсона на Трафальгарской площади в 1844 году.

11. Уникальные товары

Товары из Китая в 1844 году.

12. Последствия крупного наводнения

Наводнение в 1856 году в районе Brotteaux в Лионе.

13. Древнегреческий храм

Парфенон в Акрополе. Афины, 1852 год.

14. На одной из улиц

Одна из улиц Парижа в 1843 году.

15. Хорватские вожди

Группа хорватских вождей в 1855 году.