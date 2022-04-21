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Самые первые фотографии в мире: 15 уникальных снимков XIX века из Британской галереи Тейт


Самые первые фотографии в мире: 15 уникальных снимков XIX века из Британской галереи Тейт

Ретро фотографии из Британской галереи Тейт.

В музее Tate Britain в Лондоне открылась выставка, посвящённая истокам фотографии. На этой выставке можно увидеть самые ранние фото, которые были сделаны в период с 1840 по 1860 годы. В этом обзоре – самые первые фотографии, на которых запечатлена удивительная атмосфера того времени и люди, в то время жившие.

1. Обычные рыбаки


Рыбаки из Ньюхейвен в 1845 году.

Рыбаки из Ньюхейвен в 1845 году.

 

2. Портретный снимок


Мама и сын в 1855 году. Фотограф: Jean-Baptiste Frenet.

Мама и сын в 1855 году. Фотограф: Jean-Baptiste Frenet.

 

3. Ela Theresa Talbot


Дочь фотографа в 1844 году.

Дочь фотографа в 1844 году.

 

4. Повозка


Фотография сделана в Бретани примерно в 1857 году.

Фотография сделана в Бретани примерно в 1857 году.

 

5. Перед скачками


Подготовка лошади перед скачками в 1855 году.

Подготовка лошади перед скачками в 1855 году.

 

6. Старый снимок


Мадам Frenet с дочерьми в 1855 году.

Мадам Frenet с дочерьми в 1855 году.

 

7. Комплекс древних памятников на плато Гиза


Пирамиды в Гизе в 1857 году.

Пирамиды в Гизе в 1857 году.

 

8. Портрет женщины


Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году.

Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году.

 

9. Памятник архитектуры


Самые первые фотографии в мире: 15 уникальных снимков XIX века из Британской галереи Тейт

Ворота из розового гранита. Фивы, 1854 год. Фотограф: John Beasly Greene.

 

10. Колонна Нельсона


Строительство колонны Нельсона на Трафальгарской площади в 1844 году.

Строительство колонны Нельсона на Трафальгарской площади в 1844 году.

 

11. Уникальные товары


Товары из Китая в 1844 году.

Товары из Китая в 1844 году.

 

12. Последствия крупного наводнения


Наводнение в 1856 году в районе Brotteaux в Лионе.

Наводнение в 1856 году в районе Brotteaux в Лионе.

 

13. Древнегреческий храм


Парфенон в Акрополе. Афины, 1852 год.

Парфенон в Акрополе. Афины, 1852 год.

 

14. На одной из улиц


Одна из улиц Парижа в 1843 году.

Одна из улиц Парижа в 1843 году.

 

15. Хорватские вожди


Группа хорватских вождей в 1855 году.

Группа хорватских вождей в 1855 году.

 

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Самые первые фотографии в мире: 15 уникальных снимков XIX века из Британской галереи Тейт

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Самые первые фотографии в мире: 15 уникальных снимков XIX века из Британской галереи ТейтПодписаться на мой Instagram
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