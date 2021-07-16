10 экзотических фруктов, о которых вы даже не подозревали

В странах бывшего СССР привычные для взора и рациона современного обывателя некоторые фрукты считались символом экзотики. Слуху были привычны лишь лимоны, апельсины, мандарины и яблоки, в то время как бананы, ананасы или, к примеру, манго, были в диковинку. Никто толком и не знал, как они выглядят и какие на вкус. Когда они только начали появляться на прилавках магазинов, за ними непременно выстраивалась очередь.



Сегодня некогда диковинные фрукты круглый год можно найти в каждом супермаркете в любом виде: от свежего до консервированного и сушеного. Эти фрукты уже давно перестали считаться экзотическими, и ими уже никого не удивишь. Но представленная на прилавках экзотика — лишь малая часть того фруктового изобилия, которое дает природа. На планете культивируется множество других экзотических фруктов, о существовании которых многие из нас даже и не слышали. Сегодня мы расскажем о 10 из них.









Аки

Пепино

Африканский огурец

Мангостан

Лангсат

Черимойя

Агуадж

Джекфрут

Купуасу

Саподилла