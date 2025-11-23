Хитрости, которые помогут вам стать харизматичнее ваших друзей

Харизма – это то, что делает человека особо притягательным для окружающих. Это то, к чему стремится большинство, и чем обладают единицы. Зачастую мы встречаем харизматических личностей среди ведущих политиков, бизнесменов и общественных лидеров.



Харизма – это своего рода аура, которая имеет эффективное влияние на других и является результатом навыков межличностного общения.

1. Говорите спокойным, ровным тоном

2. Жестикулируйте во время беседы

3. Улыбайтесь

4. Лёгкое прикосновение

5. Развивайте дар красноречия

6. Демонстрируйте интеллект

7. Будьте тверды

8. Проявляйте сочувствие

9. Чувствуйте «свою аудиторию»

10. Рассказывайте истории

11. Играйте

12. Проявляйте внимание

13. Задавайте открытые вопросы

14. Будьте оптимистичны

15. Выделяйтесь