Хитрости, которые помогут вам стать харизматичнее ваших друзей

Харизма – это то, что делает человека особо притягательным для окружающих. Это то, к чему стремится большинство, и чем обладают единицы. Зачастую мы встречаем харизматических личностей среди ведущих политиков, бизнесменов и общественных лидеров.
Харизма – это своего рода аура, которая имеет эффективное влияние на других и является результатом навыков межличностного общения.
1. Говорите спокойным, ровным тоном
Ваша речь должна быть спокойной и ровной без интонационных перепадов, пауз, и слов-паразитов, которые делают ваш тон голоса изменчивым, что свидетельствует о неуверенности и отсутствии контроля. Этот метод особенно хорошо работает в деловой обстановке и во время первого знакомства, помогая произвести впечатление уверенного в себе человека.
2. Жестикулируйте во время беседы
Возможно, именно поэтому итальянские мужчины считаются галантными. Язык жестов – это язык уверенных, страстных и знающих людей.
3. Улыбайтесь
Улыбка во время коммуникации – достаточно распространённый, но действенный совет! Улыбка делает ваш голос теплее, а вы выглядите более сердечным и дружелюбным.
4. Лёгкое прикосновение
Прикосновения могут рассматриваться как лёгкий флирт, так и проявление душевного тепла, и не обязательно, что они транслируют романтический настрой к человеку. Аккуратные, уместные прикосновения увеличивают готовность к сотрудничеству и сближают собеседников.
5. Развивайте дар красноречия
Чувство юмора и остроумие как магнитом притянет к вам людей, потому что им будет приятно находиться в вашем обществе. Запомните несколько удачных шуток и вперёд! Здесь всё сводится к практике.
6. Демонстрируйте интеллект
Будьте в курсе того, что происходит в мире, в городе, и т.д. Люди более склонны доверять умным и эрудированным собеседникам.
7. Будьте тверды
Бесхарактерный человек воспринимается окружающими как менее надёжный и компетентный, чем тот, кто умеет отстаивать свою позицию. Не стесняйтесь высказывать своё мнение, но убедитесь, что вы осведомлены о предмете разговора и знаете, о чём говорите.
8. Проявляйте сочувствие
Относитесь к другим с эмпатией и покажите, что вы уважаете занимаемую ими позицию. Это вовсе не означает проявление жалости, а скорее доказывает, что вы понимаете эмоциональное состояние другого человека и уважаете его чувства.
9. Чувствуйте «свою аудиторию»
Реагируйте на язык жестов и тела других людей и соответствующим образом изменяйте своё поведение или речь. Харизматическая личность умеет настроиться «на волну» интересов собеседника.
10. Рассказывайте истории
Заинтересовывайте людей, рассказывая истории, а не просто озвучивая сухие факты. Ваша речь должна привлекать и развлекать собеседника.
11. Играйте
Играйте не в смысле театрального действия, а просто попытайтесь быть более артистичным. Люди поверят вам с большей долей вероятности (однако будьте осторожны, чтобы не переиграть в какой-либо ситуации, поскольку люди часто воспринимают вещи поверхностно, не углубляясь в детали). После нескольких повторений, этот навык прочно укоренится, подобно мышечной памяти во время возобновления тренировок.
12. Проявляйте внимание
Уделяйте людям максимум внимания. Интересуйтесь тем, что они говорят, и стремитесь к максимально частым взаимодействиям с ними. Все любят внимание к их персонам – так дайте им это! Чтобы быть интересным, станьте заинтересованным.
13. Задавайте открытые вопросы
Открытые вопросы демонстрируют людям вашу заинтересованность и ваше желание узнать больше о них и о том, что для них важно.
14. Будьте оптимистичны
Оптимизм может быть заразителен. Ищите в любой ситуации только положительные моменты и призывайте других делать то же самое.
15. Выделяйтесь
Это не значит, что вы должны доминировать в разговоре или ситуации, но и тихонько отсиживаться в углу тоже не следует; будьте активным участником и задавайте вопросы – вскоре вы поймёте, что люди охотно будут искать ответы именно у вас и воспринимать вас как человека с харизмой.
