С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Хитрости, которые помогут вам стать харизматичнее ваших друзей

Харизма – это то, что делает человека особо притягательным для окружающих. Это то, к чему стремится большинство, и чем обладают единицы. Зачастую мы встречаем харизматических личностей среди ведущих политиков, бизнесменов и общественных лидеров. Хитрости, которые помогут вам стать харизматичнее ваших друзей

Харизма – это своего рода аура, которая имеет эффективное влияние на других и является результатом навыков межличностного общения.

Хотя эти навыки обычно рассматриваются как черты личности, с которыми либо рождаются, либо нет, однако наукой доказано, что харизме вполне можно научиться самостоятельно! Здесь представлено несколько последовательных шагов на пути к обладанию собственной неотразимой харизмой:

1. Говорите спокойным, ровным тоном


Ваша речь должна быть спокойной и ровной без интонационных перепадов, пауз, и слов-паразитов, которые делают ваш тон голоса изменчивым, что свидетельствует о неуверенности и отсутствии контроля. Этот метод особенно хорошо работает в деловой обстановке и во время первого знакомства, помогая произвести впечатление уверенного в себе человека.

2. Жестикулируйте во время беседы


Возможно, именно поэтому итальянские мужчины считаются галантными. Язык жестов – это язык уверенных, страстных и знающих людей.

3. Улыбайтесь


Улыбка во время коммуникации – достаточно распространённый, но действенный совет! Улыбка делает ваш голос теплее, а вы выглядите более сердечным и дружелюбным.

4. Лёгкое прикосновение


Прикосновения могут рассматриваться как лёгкий флирт, так и проявление душевного тепла, и не обязательно, что они транслируют романтический настрой к человеку. Аккуратные, уместные прикосновения увеличивают готовность к сотрудничеству и сближают собеседников.

5. Развивайте дар красноречия


Чувство юмора и остроумие как магнитом притянет к вам людей, потому что им будет приятно находиться в вашем обществе. Запомните несколько удачных шуток и вперёд! Здесь всё сводится к практике.

6. Демонстрируйте интеллект


Будьте в курсе того, что происходит в мире, в городе, и т.д. Люди более склонны доверять умным и эрудированным собеседникам.

7. Будьте тверды


Бесхарактерный человек воспринимается окружающими как менее надёжный и компетентный, чем тот, кто умеет отстаивать свою позицию. Не стесняйтесь высказывать своё мнение, но убедитесь, что вы осведомлены о предмете разговора и знаете, о чём говорите.

8. Проявляйте сочувствие


Относитесь к другим с эмпатией и покажите, что вы уважаете занимаемую ими позицию. Это вовсе не означает проявление жалости, а скорее доказывает, что вы понимаете эмоциональное состояние другого человека и уважаете его чувства.

9. Чувствуйте «свою аудиторию»


Реагируйте на язык жестов и тела других людей и соответствующим образом изменяйте своё поведение или речь. Харизматическая личность умеет настроиться «на волну» интересов собеседника.

10. Рассказывайте истории


Заинтересовывайте людей, рассказывая истории, а не просто озвучивая сухие факты. Ваша речь должна привлекать и развлекать собеседника.

11. Играйте


Играйте не в смысле театрального действия, а просто попытайтесь быть более артистичным. Люди поверят вам с большей долей вероятности (однако будьте осторожны, чтобы не переиграть в какой-либо ситуации, поскольку люди часто воспринимают вещи поверхностно, не углубляясь в детали). После нескольких повторений, этот навык прочно укоренится, подобно мышечной памяти во время возобновления тренировок.

12. Проявляйте внимание


Уделяйте людям максимум внимания. Интересуйтесь тем, что они говорят, и стремитесь к максимально частым взаимодействиям с ними. Все любят внимание к их персонам – так дайте им это! Чтобы быть интересным, станьте заинтересованным.

13. Задавайте открытые вопросы


Открытые вопросы демонстрируют людям вашу заинтересованность и ваше желание узнать больше о них и о том, что для них важно.

14. Будьте оптимистичны


Оптимизм может быть заразителен. Ищите в любой ситуации только положительные моменты и призывайте других делать то же самое.

15. Выделяйтесь


Это не значит, что вы должны доминировать в разговоре или ситуации, но и тихонько отсиживаться в углу тоже не следует; будьте активным участником и задавайте вопросы – вскоре вы поймёте, что люди охотно будут искать ответы именно у вас и воспринимать вас как человека с харизмой.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх