Вкуснее не бывает: бесподобный рецепт сала, вареного в пакете

Получается очень вкусно.

Для приготовления понадобится

Понадобится вот что.

Процесс готовки

Натираем приправой со всех сторон.

Кладем сало в пакет и запечатываем.

Помещаем в кастрюлю и варим на маленьком огне.

Открываем только после того, как сало отлежится.

Будет вкусно!

Видео