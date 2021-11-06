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Вкуснее не бывает: бесподобный рецепт сала, вареного в пакете


Получается очень вкусно.

Получается очень вкусно.

Сало – продукт весьма популярный, который почитают очень многие люди во всем мире. На территории стран бывшего Советского Союза к салу и вовсе отношение особенное. Кстати, данный продукт идеально подходит для того, чтобы готовить из него вкуснейшие блюда. Сейчас, и поговорим об одном очень крутом рецепте. Получается вкусно!

Для приготовления понадобится


Понадобится вот что.

Понадобится вот что.

 

Для того чтобы приготовить вкуснейшее сало в пакете, нам понадобится целлофановый пакет или пищевая пленка, 1-1.5 килограмма сала или мясной грудки (выбираем сами, что больше нравится), 2 столовые ложки черного молотого перца, 2-3 столовые ложки соли, 0.5 чайные ложки красного перца. Кроме того, нужно добавить 2 лавровых листа, 2 палочки гвоздики, 2 ягоды можжевельника и 1.5 головки чеснока.

Процесс готовки


Натираем приправой со всех сторон.

Натираем приправой со всех сторон.

 

Чтобы сало вышло ароматным и вкусным, его сначала нужно натереть как следует специями. Смешиваем перец, соль, нарезаем мелко чеснок, после чего валяем в полученной смеси основной продукт. Особое внимание нужно уделить боковым сторонам куска сала. Конечно, всегда можно выбрать и добавить специи, которые по вкусу именно вам. Не бойтесь экспериментировать.

Кладем сало в пакет и запечатываем.

Кладем сало в пакет и запечатываем.

 

Теперь, когда сало подготовлено, его следует поместить в пакет, добавив туда же лаврушку, ягоды, гвоздику. Пакет или пленку нужно тщательно запечатать так, чтобы туда ни в коем случае не попадала вода. Если есть такая возможность, следует удалить из пакета воздух.
Помещаем в кастрюлю и варим на маленьком огне.

Помещаем в кастрюлю и варим на маленьком огне.

 

Чтобы блюдо получилось вкуснее, нужно дать салу несколько часов отлежаться в специях. Впрочем, это не является обязательным моментом.

Для варки сала потребуется раздобыть просторную кастрюлю. Чем больше – тем лучше. Варить сало нужно на слабом огне - вода должна потихоньку кипеть.
Открываем только после того, как сало отлежится.

Открываем только после того, как сало отлежится.

 

Для того чтобы в пакет точно не проникла вода, можно зафиксировать его прищепкой у края кастрюли. Варить на малом огне блюдо следует 2 часа. После этого сало нужно оставить в кастрюле до полного остывания. Затем останется извлечь пакет (не раскрывая!) и поместить его в холодное место (подойдет холодильник или балкон) на сутки.
Будет вкусно!

Будет вкусно!

 

Видео


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Вкуснее не бывает: бесподобный рецепт сала, вареного в пакете

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Вкуснее не бывает: бесподобный рецепт сала, вареного в пакетеПодписаться на мой Instagram
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