8 тортов на скорую руку, которые можно приготовить из печенья

Очень любите сладкое, но не хотите покупать вредные пирожные и торты из кондитерской? Тогда самое время самостоятельно освоить несколько рецептов, которые подойдут даже новичкам на кухне. В сегодняшней подборке - восемь тортиков, которые можно приготовить на кухне из печенья, не используя при этом духовку.
1. Со сгущенкой
Торт со сгущенкой. / Фото: google.com.
Как правило, баночка-другая сгущенки всегда найдется дома, а с помощью неё достаточно легко можно приготовить простой, быстрый и очень вкусный тортик для членов семьи.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 160 г;
• Сгущенка – 170 г;
• Печенье – 250 г;
• Шоколад (молочный) – половина плитки.
Торт с печеньем и сгущенкой. / Фото: yandex.ru.
Способ приготовления:
• Масло и сгущенку поместить в одну ёмкость;
• Перебить миксером;
• Печенье измельчить с помощью скалки до крошки;
• Перемешать все ингредиенты между собой;
• В разъёмную форму высыпать массу и аккуратно разровнять;
• Шоколад натереть на средней тёрке, посыпая сверху;
• Убрать в холодное место на несколько часов.
2. С заварным кремом
Заварной торт. / Фото: pinimg.com.
Заварной крем – любимец не только детей, но и взрослых. А потому стоит взять этот рецепт на вооружение, чтобы сделать десерт не только вкусным, но и очень полезным.
Ингредиенты:
• Желтки – 4-5 шт;
• Сахар – 180 г;
• Мука – 2 ст. л.;
• Молоко – 650 мл;
• Печенье – 500 г;
• Шоколад – половина плитки;
• Ванилин – по вкусу.
С заварным кремом. / Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• В одну ёмкость добавить желтки, сахар и муку;
• Добавить следом ванилин;
• Перемешать, пока масса не станет однородной;
• Молоко слегка подогреть до горячего состояния;
• Аккуратной струйкой влить большую часть молока, оставив немного на дне;
• Массу переложить в удобную емкость и поставить на огонь;
• Прокипятить несколько минут до густоты;
• Остатки молока, если успели остыть, подогреть;
• Окунуть в них печенье, давая ему стать мягким;
• В форму выложить печенье, образуя нижний слой;
• Сверху покрыть его кремом;
• Затем снова печеньем и кремом, пока не закончатся ингредиенты;
• Остатками крема смазать торт по кругу;
• Шоколад натереть на стружку и посыпать сверху;
• Оставить в холодном месте на несколько часов.
3. Со взбитыми сливками и глазурью
Торт со взбитыми сливками. / Фото: google.com.
Вкусный, аппетитный и ароматный тортик, созданный из взбитых сливок и политый с помощью какао-глазури – то, чем можно удивить не только близких, но и гостей.
Ингредиенты:
• Сливки – 500 мл;
• Пудра – 180 г;
• Молоко – 210 мл;
• Печенье – 300 г;
• Вода – 6 ст. л.;
• Какао – 4 ст. л.;
• Желатин – 1 пакетик;
• Ванилин – по вкусу.
Аппетитный и простой тортик. / Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Приготовить желатин согласно инструкции на пакетике, дать ему набухнуть;
• Прогреть немного на огне, не доводя до кипения;
• Отставить и дать остыть;
• Сливки взбить до состояния кремообразной пены;
• Часть пудры добавить в смесь, засыпать ванилин;
• Снова взбить или размешать ложкой;
• Аккуратно ввести желатин;
• Взбить миксером до однородности;
• Отправить массу в холодное место на полчаса до густоты;
• В молоке замочить печенье, чтобы оно стало мягче;
• Застелить форму пергаментом и выложить слой из печенья;
• Промазать кремом;
• Повторять слои, пока не кончатся ингредиенты, так, чтобы верх был кремовым;
• Воду, какао и пудру смешать до густоты;
• Вылить смесь на торт и отправить застывать на пару часов.
4. С бананами
Банановый тортик. / Фото: zira.uz.
Такие фрукты, как бананы, всегда можно приобрести в ближайшем магазине, а после сделать с их помощью лёгкий, вкусный и очень простой в приготовлении домашний тортик.
Ингредиенты:
• Печенье – 350 г;
• Масло сливочное – 120 г;
• Жирная сметана – 500 г;
• Бананы – 3-4 шт.;
• Сахар – 170 г;
• Желатин – 2 ст. л.;
• Вода – 160 мл;
• Орехи – по вкусу.
Банановый десерт. / Фото: yandex.ru.
Способ приготовления:
• Перетереть печенье на крошку или подробить его скалкой;
• Добавить заранее растопленное масло, перемешать;
• В разъемную форму выложить печенье, утрамбовывая ложкой;
• Бананы очистить от кожуры и нарезать кружочками;
• Выложить поверх печенья;
• Приготовить желатин согласно инструкции;
• Сметану и сахар аккуратно взбить миксером;
• Ввести тонкой струйкой желатин и взбить до однородности;
• Выложить смесь поверх фруктовых кусочков, аккуратно разравнивая;
• Накрыть пленкой и отправить в холодное место на пару часов;
• Орехи подробить в ступке;
• Посыпать ими перед подачей.
5. С ананасами и клубникой
Фруктовый торт с печеньем. / Фото: topcheff.ru.
Клубнично-ананасовый десерт – то, что лучше всего подойдет для праздничного стола с близкими, и что запросто утрёт нос любым магазинным, даже самым дорогим, десертам!
Ингредиенты:
• Жирная сметана – 500 г;
• Сахар – 120 г;
• Печенье – 450 г;
• Ананасы (можно в банке) – 420 г;
• Клубника – 490 г.
Вкусный домашний тортик. / Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Сахар и сметану всыпать в одну ёмкость;
• Взбить с помощью миксера до однородности;
• Печенье покрошить вручную;
• Добавить к крему и перемешать;
• Форму накрыть пленкой;
• Поверх неё разместить часть крема, аккуратно утрамбовывая ложкой;
• Ананасы и клубнику разделить на кусочки или мелкие кубики;
• Выложить поверх крема;
• Затем добавить остатки печенья;
• Перевернуть форму;
• Смазать торт кремом;
• Сверху украсить с помощью оставшихся долек фруктов;
• Отправить в холодное место на пару часов.
6. С творожным кремом
Десерт с творожным кремом. / Фото: dzivei.lv.
Хочется вкусного тортика, однако в доме не так много ингредиентов? Не беда! Просто вооружитесь творогом, сметаной, печеньем и фруктами, чтобы приготовить удивительную по своей сути сладость.
Ингредиенты:
• Нежирный творог – 500 г;
• Сметана – 5 ст. л.;
• Сахар – 150 г;
• Масло сливочное – 100 г;
• Печенье – 450 г;
• Фрукты по вкусу (можно консервированные) – 500 г;
• Какао – 2 ст. л.
Домашний десерт с фруктами. / Фото: bezvypechki.com.
Способ приготовления:
• Творог и три ложки сметаны добавить в миску к маслу, всыпать сто грамм сахара и перемешать (можно взбить блендером);
• Фрукты измельчить, если есть необходимость, порезав кубиками или дольками;
• В форму, накрытую пленкой, выложить первый слой крема;
• Вымочить печенье в сиропе из-под фруктов (если есть) и положить сверху;
• Затем создать слой крема, после – фруктовый;
• Повторять, пока не закончатся ингредиенты, так, чтобы сверху оказалось печенье;
• Накрыть и отправить на сутки в холодное место;
• Остатки сметаны, сахара и какао смешать в одной ёмкости;
• Поставить на огонь и дать массе закипеть, размешивая ложкой или лопаткой;
• Достать блюдо из холодильника;
• Смазать теплой глазурью и выложить сверху остатки фруктов.
7. Из овсяного печенья
Торт из овсяного печенья. / Фото: pcdn.co.
Мало кто по-настоящему любит овсяное печенье, однако его можно запросто использовать для приготовления десертов, что будут обладать ярким, нежным и мягким привкусом. Особенно, если добавить туда кусочки банана.
Ингредиенты:
• Жирная сметана – 600 г;
• Пудра – 160 г;
• Печенье – 500 г;
• Какао – 2 ст. л.;
• Бананы – 2-3 шт.
Вкусность за пару минут. / Фото: hearstapps.com.
Способ приготовления:
• В одну ёмкость поместить пудру со сметаной, взбить;
• В разъемную форму выложить слой крема;
• Немного разровнять его ложкой;
• Нарезать бананы на маленькие кружочки;
• Выложить немного поверх крема;
• Следом выложить слой из печенья;
• Покрыть остатками крема;
• Поставить в холодное место на сутки;
• Затем вытащить и аккуратно притрусить какао-порошком.
8. С желе и фруктами
Аппетитный торт с печеньем. / Фото: smak.ua.
В поваренной книжке каждой хозяйки присутствует хотя бы один рецепт желейного тортика. И если у вас его пока нет, но обзавестись им очень хочется – воспользуйтесь этим простым вариантом, который можно приготовить из минимума ингредиентов.
Ингредиенты:
• Жирная сметана – 500 г;
• Печенье – 250 г;
• Пудра – 180 г;
• Желатин – 2 ст. л.;
• Вода – 160 мл;
• Киви – 1 шт.;
• Апельсин – 1 шт.;
• Банан – 1 шт.;
• Микс ягод – по вкусу;
• Ванилин – по вкусу.
Желейный торт с печеньем. / Фото: segodnya.ua.
Способ приготовления:
• Фрукты промыть и очистить от кожуры;
• Нарезать произвольно так, чтобы часть была кружочками, а другая – кубиком;
• Пудру взбить со сметаной, добавить ванилин;
• Приготовить желатин согласно инструкции на пакетике;
• После того, как он остынет – влить в смесь, помешивая ложкой;
• Фрукты выложить на дно формы;
• Печенье аккуратно разломить на части и всыпать следом;
• Добавить горсть ягод;
• Влить следом часть крема;
• Повторять слои до окончания составляющих так, чтобы финальным слоем было печенье под кремом;
• Отправить торт на сутки застывать в холодное место.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии