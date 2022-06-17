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Странные и нелепые исторические фото

Подборка удивительных, забавных и нелепых моментов истории, которые смогли отозваться эхом в 21 веке благодаря искусству фотографии.

Странные и нелепые исторические фото

Мужчина испытывает на прочность прототип футбольного шлема, 1912 год.

Странные и нелепые исторические фото

Культуристка Патрисия О’Киф (собственный вес – 29 килограммов) поднимает мужчину весом 90 килограммов.

Странные и нелепые исторические фото

Победительницы конкурса «Мисс идеальная осанка», который проходил на съезде костоправов, 1956 год.

Странные и нелепые исторические фото

Солдаты чистят лук в противогазах, чтобы не слезились глаза, 1941 год.

Странные и нелепые исторические фото

Полицейский судит конкурс на самую красивую лодыжку в Лондоне, 1930 год.

Странные и нелепые исторические фото

Полицейские на колесницах из мотоциклов в Новом Южном Уэльсе, Австралия, 1936 год.

Странные и нелепые исторические фото

Дровосеки из Монтаны в поисках жен.

Странные и нелепые исторические фото

Групповая фотография детективов Macy’s, скрывающих своё лицо, 1948 год.

Странные и нелепые исторические фото

Скауты, которые прошли более 12 тысяч километров, на слёте Джамбори, 1937 год. Они проходили по 40 километров каждый день в течение двух лет.

Странные и нелепые исторические фото

Мальчик со своей «лошадкой», 1930-е годы.

Странные и нелепые исторические фото

Морской пехотинец США на островах в Тихом Океане, 1941 – 1945 год.

Странные и нелепые исторические фото

Учительницы на весенних каникулах, 1910 год.

Странные и нелепые исторические фото

Собака с курительной трубкой, 1875 год.

Странные и нелепые исторические фото

Дети учатся плавать на уроке в школе, 1920-е годы.

Странные и нелепые исторические фото

Стокгольмская телефонная башня, соединяющая 5 тысяч телефонных линий, 1890 год.

Странные и нелепые исторические фото

Шон Коннери оставляет автограф своей маленькой поклоннице на кокосовом орехе во время съёмок фильма «Доктор Ноу» на Ямайке, 1962 год.



Странные и нелепые исторические фото

Здание Капитолия окрашивают красной антикоррозийной краской, чтобы затем снова перекрасить его в белый цвет, 1959 год.

Странные и нелепые исторические фото

Древнюю статую фараона Рамсеса II разбирают, чтобы собрать в другом месте, во время строительства Асуанского гидроузла, 1967 год.

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