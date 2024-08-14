Мальчик из «Игрушки»: как сложилась судьба самого популярного французского мальчика 1970-х

Фабрис Греко - мальчик из «Игрушки»
Этот мальчишка гонял по анфиладам и коридорам папиного дворца на болиде, издавал собственную газету и мог, не опасаясь последствий, перевернуть стол на званом обеде. Вы вспомнили этого парня – сына миллионера из фильма Франсиса Вебера «Игрушка»? Фабрис Греко, сыгравший вместе с Пьером Ришаром, жив, здоров и весьма успешен.
Когда Фабрис Греко попал на съёмочную площадку фильма «Игрушка», ему было 10 лет. Он был сыном знакомого кого-то из съёмочной группы. Роль капризного мальчугана стала единственной кино ролью в его жизни. Журналисты долгое время ничего не могли о нём узнать, но земля (даже французская), как говорится, слухами полнится.
На гоночном авто по дому? Да запросто!
После того, как фильм «Игрушка» вышел на экраны, Фабрис Греко, который в то время жил с родителями в пригороде Парижа в Гонессе, стал главной городской достопримечательностью. На улицах в него тыкали пальцем прохожие, у подъезда поджидали папарацци, девчонки заваливали любовными посланиями. А однажды какой-то фанат хотел сорвать с него куртку. После этого у Фабриуса случился нервный срыв, и родители держали его 6 месяцев под домашним арестом.
Во время съёмок фильма *Игрушка*.
Отец мальчика, то ли осознав, что его парень стал «звездой», то ли наоборот, чтобы защитить его от мира кино, так высоко поднял ценовую планку на Фабриса, что через несколько месяцев продюсеры, которые заваливали семью предложениями о съёмках, потеряли к звезде «Игрушки» интерес. Да и любители кино стали о нём забывать, чему сам Фабриус был рад бесконечно.
Партнёры по фильму тогда и сейчас. Фабрис Грекои Пьер Ришар.
После окончания школы Фабрис Греко поступил в колледж, где получил профессию инженера-программиста. Сейчас он работает веб-дизайнером и живёт с супругой и дочкой в родном Гонессе. С прессой он предпочитает не общаться, но о съёмках в фильме «Игрушка» вспоминает с огромным удовольствием.
Говорят, что когда один из журналистов раздобыл адрес его электронной почты и попросил ответить на несколько вопросов, то Фабрис Греко ответил всего одним словом: «Зачем?» и переписку на этом прекратил.
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