Зачем на батоне надрезы и еще 5 занимательных фактов про хлеб

1. Для чего нужны «надрезы», и кто их придумал

Такая форма выбрана не просто так. /Фото: ideireceptov.ru.

2. Ошибка пекаря

/Фото: wikitranslators.org. Хлеб создали по ошибке./Фото: wikitranslators.org.

3. Французские булки

Франция - рекордсмен. /Фото: receptiztesta.ru.

4. С пользой для здоровья

Всему голова. /Фото: yandex.by.

5. Рекордсмен Гиннеса

Самый быстрый хлеб. /Фото: forthefeast.com.

6. «Хлебная спальня»

Все было из хлеба. /Фото: art-eda.info.