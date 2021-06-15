Зачем на батоне надрезы и еще 5 занимательных фактов про хлеб

Когда-нибудь приходилось задумываться над тем, почему на хлебе делают какие-то загадочные надрезы? Чаще всего их можно увидеть на батоне. Что это такое – дизайнерский элемент или важная утилитарная часть хлебобулочного изделия? Пришло время получить ответ на этот вопрос, а также узнать еще несколько занимательных фактов из истории главного пищевого продукта человеческой цивилизации.
1. Для чего нужны «надрезы», и кто их придумал
Такая форма выбрана не просто так. /Фото: ideireceptov.ru.
Батон хлеба с надрезами появился в XIX веке, благодаря усилиям французских пекарей. Первый раз такой хлеб был упомянут Франции Водри, который написал множество книг по кулинарному делу. Изначально «надрезы» на батон наносились только на ту выпечку, которая предназначалась для состоятельных людей. Элемент формы имеет как декоративные, так и утилитарные функции.
В силу специфики процедуры приготовления, а также рецептуры теста, некоторые виды хлеба имеют обычай покрываться трещинами во время готовки. Нужны «надрезы», как раз для того, чтобы этих трещин не появлялось.
Примечание: далеко не все изделия нуждаются в надрезах. Витые булки, плетенки, а также хлеб с накладками не трескается.
2. Ошибка пекаря
Хлеб создали по ошибке. /Фото: wikitranslators.org.
Хлеб современного типа появился в Древнем Египте. До его создания люди готовили лепешки. Интересно, что тесто для нового (на тот момент) хлеба было получено по ошибке. Пекарь случайно оставил на всю ночь смесь воды и муки, получив таким образом принципиально новое тесто.
3. Французские булки
Франция - рекордсмен. /Фото: receptiztesta.ru.
На сегодняшний день именно Франция остается страной, где активнее всего в пищу потребляются хлебобулочные изделия. По статистике, но одного человека здесь приходится до 67 кг разного хлеба в год. Не удивительно, что именно во Франции самые шикарные булочные. Да еще и в таком количестве!
4. С пользой для здоровья
Всему голова. /Фото: yandex.by.
Ржаной хлеб – самый полезный в мире. Он содержит на 30% больше калия и на 50% больше магния, чем белых хлеб. Это делает его идеальным средством от малокровия. Кроме того, по статистике, те кто предпочитает именно ржаной хлеб, намного реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
5. Рекордсмен Гиннеса
Самый быстрый хлеб. /Фото: forthefeast.com.
Пекарня «Wheat Montana Farms and Bakery» попала в книгу рекордов Гиннеса, как заведение, которое быстрее всего приготовило хлеб. За 8 минут 13 секунд ребята успели пожать пшеницу в поле, перемолоть ее в муку, замесить тесто, сформировать буханки и испечь хлеб.
6. «Хлебная спальня»
Все было из хлеба. /Фото: art-eda.info.
В музее Сальвадора Дали на Монмартре в Париже в свое время была воссоздана хлебная спальня – одна из безумных идей художника. Вся обстановка в помещении, включая люстру, была выпечена из теста.
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