8 способов, как избавиться от пятен пота на белых вещах без использования бытовой химии

Пришло лето, а вместе с ним жара и желтые пятна в зоне подмышек. Казалось бы, это неизбежно, ведь каждый год повторяется одно и то же. Но если знать несколько секретных способов, как избавиться от следов пота, белым вещам получится вернуть первоначальный внешний вид. Novate.ru рассказывает об этих хитростях более подробно, чтобы это лето выгодно отличалось от других.
Оказывается, желтые пятна на одежде, в появлении которых мы виним пот, на самом деле возникают из-за контакта нашего тела с антиперсперантом, содержащим алюминий. Кстати, в последние годы активно рекламируются минеральные дезодоранты, не содержащие этот микроэлемент, но их эффективность оставляет желать лучшего.
После стирки пятна зачастую остаются на вещах, даже если использовался высокий температурный режим. Причем не помогают даже порошки с отбеливающим эффектом. К счастью, из этой ситуации есть выход – достаточно иметь под рукой хозяйственное мыло, соду, уксус, соль и перекись водорода. Рассказываем, что именно и в каких пропорциях нужно смешивать, чтобы белая одежда вновь стала как новая.
Способ 1: Хозяйственное мыло
Стружку хозяйственного мыла нужно растворить в воде. / Фото: sense-life.com
Мы думаем, что не зря наши бабушки активно пользуются хозяйственным мылом даже сейчас, когда в магазинах есть огромное количество бытовой химии на любой вкус и цвет. Просто они не понаслышке знают о его эффективности и универсальности в вопросах удаления пятен.
Итак, для начала нужно взять брусок хозяйственного мыла, натереть его на терке и растворить получившуюся стружку в тазу с теплой водой.
Обратите внимание, что лучше всего этот способ работает со свежими пятнами. А если нужно убрать застарелые, тогда к хозяйственному мылу следует добавить аспирин. Для этого необходимо растворить измельчить две таблетки, добавить к ним небольшое количество воды, чтобы образовалась густая паста, нанести ее на пятна и оставить на два часа. В конце нужно застирать вещи хозяйственным мылом и хорошо прополоскать.
Способ 2: Жидкость для мытья посуды
Губкой со средством для мытья посуды нужно потереть пятна. / Фото: retail.ru
Здесь важно сразу уточнить, что для устранения пятен на белых вещах нежелательно использовать цветные средства для мытья посуды, так как они способны изменить оттенок ткани. Нужно выбирать жидкость прозрачного, белого или кремового цвета.
Чтобы удалить желтые следы, разложите вещи на ровной горизонтальной поверхности и пройдитесь по загрязненным участкам губкой, пропитанной моющим средством. Оставьте одежду примерно на 30-40 минут (за это время жидкость должна будет подействовать), после чего прополощите ее в чистой воде и постирайте в стиральной машине. Обратите внимание, что при нанесении моющего средства для посуды нельзя использовать жесткую губку или яркие цветные тряпки, иначе есть риск повредить/окрасить ткань.
Способ 3: Пищевая сода
Из соды и воды нужно сделать кашицу. / Фото: korenovsk-rc.ru
Это натуральное средство для борьбы не только с желтыми пятнами, но также с другими трудно выводимыми загрязнениями. Что нужно сделать для того, чтобы от следов антиперспиранта не осталось и следа? Возьмите 100 миллилитров холодной воды, растворите в ней четыре-пять столовых ложек соды (важно, чтобы смесь по консистенции напоминала густую кашицу), и нанесите на загрязненные участки с помощью старой зубной щетки. Так, где пятна особенно сильно заметны, интенсивно втирайте соду в ткань медленными движениями. Дождитесь, когда материал посветлеет, и постирайте одежду в стиральной машине.
Также можно подключить тяжелую артиллерию: смешать три столовых ложки жидкого мыла с одной столовой ложкой соды и одной столовой ложкой соли. После того, как будет готова чистящая масса, ее нужно нанести на пятно, подождать 30 минут, после чего постирать вещь.
Способ 4: Нашатырный спирт
Нужно смешать нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1. / Фото: gidpokraske.ru
Спирт способен вывести даже самые стойкие и застарелые пятна от пота, поэтому если предыдущие средства не помогли, смело прибегайте к его помощи. Нужно смешать нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1, нанести раствор на пятно, оставить на десять минут, а затем прополоскать вещь в теплой воде. Кстати, этот способ сработает не только в том случае, если вам нужно вывести желтые следы, но также для устранения пятен другого происхождения. Лучше всего нашатырный спирт работает со светлой одеждой, для темной следует выбирать другие средства.
Способ 5: Перекись водорода
Перекись водорода можно наносить в чистом виде. / Фото: irecommend.ru
Это аптечное средство – тяжелая артиллерия в вопросах выведения пятен. Есть два варианта, как можно использовать его для борьбы за чистоту вещей:
• возьмите распылитель для цветов или любую другую емкость с пульверизатором, залейте в него перекись водорода и нанесите на желтые пятна. Четверти часа будет достаточно для того, чтобы средство подействовало. После этого постирайте одежду привычным способом;
• часто перекись водорода используют в комплексе с другими средствами для повышения ее эффективности. Итак, смешайте перекись и кипяток в пропорции 1:2, добавьте 50 граммов соды из расчета на 100 миллилитров воды, замочите в этом растворе ткань с загрязненным участком на 15 минут, а потом постирайте.
Способ 6: Соль
Соль можно использовать только для грубых тканей. / Фото: kraski-net.ru
Если другие средства из нашего списка в квартире могут по какой-то причине не найтись, то соль точно будет на кухне всегда. Один из самых бюджетных и рабочих способов, который не только выводит пятна, но и устраняет неприятный запах. Однако стоит учитывать, что наносить соль можно исключительно на грубые ткани – деликатные она способна испортить.
Итак, возьмите маленькую пиалу, добавьте в нее две столовых ложки соли и немного воды, чтобы она превратилась в кашицу, а затем с помощью зубной щетки нанесите на пятна. Средство нужно оставить на одежде на ночь, после чего тщательно потереть места загрязнений щеткой и отправить вещи в стиральную машину.
Способ 7: Уксус
Уксус помогает отстирать пот. / Фото: rsute.ru
К этому способу лучше прибегать в самых крайних случаях, если ничего другое не помогло. Для начала разведите уксус в теплой воде в пропорции 1:2. Далее замочите в этом растворе грязную вещь на 20 минут. Пока уксус будет «работать», смешайте 100 граммов соды со столовой ложкой соли и двумя-тремя столовыми ложки перекиси водорода – в результате должна получиться паста. Достаньте одежду из уксусного раствора, хорошо отожмите и нанесите на пятна получившуюся смесь. Оставьте на 20 минут, после чего стряхните остатки соды и положите вещь в стиральную машину.
Способ 8: Кипячение
Вещи в кастрюле нужно периодически помешивать. / Фото: snus-outlet.ru
Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Наши мамы и бабушки обычно кипятили или ваваривали постельное белье, но можно провернуть подобный трюк и с другими светлыми вещами. Главное, чтобы они были из натурального хлопка – одежда из других тканей не переживет подобной чистки, ее останется лишь отправить в мусорный бак.
Отбеливающая процедура проводится по следующему принципу. Нужно взять большую кастрюлю, наполнить ее водой, добавить туда один брусок хозяйственного мыла, измельченный на терке, опустить в полученную смесь грязную одежду и поставить на плиту. Вываривать вещи следует не меньше трех часов. По истечении этого времени можно постирать их обычным способом с применением классического порошка.
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