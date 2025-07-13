8 способов, как избавиться от пятен пота на белых вещах без использования бытовой химии

Способ 1: Хозяйственное мыло

Стружку хозяйственного мыла нужно растворить в воде. / Фото: sense-life.com

Способ 2: Жидкость для мытья посуды

Губкой со средством для мытья посуды нужно потереть пятна. / Фото: retail.ru

Способ 3: Пищевая сода

Из соды и воды нужно сделать кашицу. / Фото: korenovsk-rc.ru

Способ 4: Нашатырный спирт

Нужно смешать нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1. / Фото: gidpokraske.ru

Способ 5: Перекись водорода

Перекись водорода можно наносить в чистом виде. / Фото: irecommend.ru

Способ 6: Соль

Соль можно использовать только для грубых тканей. / Фото: kraski-net.ru

Способ 7: Уксус

Уксус помогает отстирать пот. / Фото: rsute.ru

Способ 8: Кипячение

Вещи в кастрюле нужно периодически помешивать. / Фото: snus-outlet.ru