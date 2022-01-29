Откуда берутся флешки, вмурованные в стену, и Что нужно сразу сделать, заметив такой «сюрприз» на ул

Замуровали, демоны!
Как всё меняется в мире: когда-то внимательность была залогом выживания вида, а сегодня человек не замечает даже того, что находится у него прямо под носом. Нет, конечно, в городских джунглях маловероятно встретить тигра или другого хищника. Но если внимательно посмотреть по сторонам, то всегда можно обнаружить кое-что интересное. Например, флешку, вмурованную в стену. Да-да, вам не показалось. Такие действительно бывают. И вот, что нужно с ними сделать.
Кто и зачем их оставил?
Представьте: вы спокойно идёте по городу и замечаете, как из стены ближайшего дома торчит нечто, до боли напоминающее флеш-накопитель. Ваши действия? Конечно, ситуация звучит, как сюжет фантастического фильма с элементами сюрреализма. Но на самом деле этих загадочных объектов куда больше, чем можно подумать. Особенно в таких больших городах, как Нью-Йорк или Берлин. Ведь именно там зародился оригинальный арт-проект с социальным подтекстом под названием Drop Dead.
Художник Арам Бартхолл (Aram Bartholl) вмуровывает флешку в стену .
Вмуровывать флешки в стену первым додумался немецкий художник Арам Бартхолл (Aram Bartholl). Его давно волновали вопросы взаимоотношений между миром реальным и виртуальным, а также понятие «личного» и «анонимного» в эпоху интернета. Размышления на вышеобозначенные темы послужили вдохновением для проекта Drop Dead. С подачи которого загадочные флешки появились на улицах старого Берлина, а потом и Нью-Йорка.
К флешке в стене можно подключить компьютер.
Так что же делать, обнаружив замурованный USB-накопитель? По задумке активистов, поддержавших проект, к флешке нужно подключить свой компьютер или другой девайс. Да, прямо на улице, как мужчина на фото.
На флешке можно обнаружить всё, что угодно.
Когда устройство завершит идентификацию флеш-накопителя, пользователь получит полный доступ к его содержимому. А вот в папках на флешке может оказаться всё, что угодно: от подборки аниме и режиссерской версии «Властелина Колец» до чьих-то частных фото. Ведь Drop Dead задумывался, как способ бесплатного и анонимного обмена файлами. Так что пользователь тоже может скинуть что-то на флешку для других.
Общественные флешки, как анонимный файлообменник.
К слову, за онлайн-пиратство в Европе и Штатах можно нарваться на крупный штраф, так что появление такого нелегального «файлообменника» вполне объяснимо.
Полиция рекомендует не рисковать и держаться от «общественных» флешек подальше.
Но вот полиция (в том числе, и кибер) не разделяет энтузиазма насчёт проекта Drop Dead. И советует прохожим, обнаружившим флешку в стене, держаться от неё подальше. А ещё лучше сообщить о находке правоохранительным органам. Потому что в лучшем случае накопитель может содержать вирусы. А в худшем флешку могут использовать грабители в качестве приманки. И когда любопытный прохожий достанет компьютер для подключения, попытаются его ограбить.
Drop Dead можно встретить где угодно.
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