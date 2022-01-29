Откуда берутся флешки, вмурованные в стену, и Что нужно сразу сделать, заметив такой «сюрприз» на ул

Замуровали, демоны!

Кто и зачем их оставил?

Художник Арам Бартхолл (Aram Bartholl) вмуровывает флешку в стену .

К флешке в стене можно подключить компьютер.

На флешке можно обнаружить всё, что угодно.

Общественные флешки, как анонимный файлообменник.

Полиция рекомендует не рисковать и держаться от «общественных» флешек подальше.

Drop Dead можно встретить где угодно.