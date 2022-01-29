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Откуда берутся флешки, вмурованные в стену, и Что нужно сразу сделать, заметив такой «сюрприз» на ул


Замуровали, демоны!

Замуровали, демоны!

 

Как всё меняется в мире: когда-то внимательность была залогом выживания вида, а сегодня человек не замечает даже того, что находится у него прямо под носом. Нет, конечно, в городских джунглях маловероятно встретить тигра или другого хищника. Но если внимательно посмотреть по сторонам, то всегда можно обнаружить кое-что интересное. Например, флешку, вмурованную в стену. Да-да, вам не показалось. Такие действительно бывают. И вот, что нужно с ними сделать.

Кто и зачем их оставил?

Кто и зачем их оставил?

 

Представьте: вы спокойно идёте по городу и замечаете, как из стены ближайшего дома торчит нечто, до боли напоминающее флеш-накопитель. Ваши действия? Конечно, ситуация звучит, как сюжет фантастического фильма с элементами сюрреализма. Но на самом деле этих загадочных объектов куда больше, чем можно подумать. Особенно в таких больших городах, как Нью-Йорк или Берлин. Ведь именно там зародился оригинальный арт-проект с социальным подтекстом под названием Drop Dead.
Художник Арам Бартхолл (Aram Bartholl) вмуровывает флешку в стену .

Художник Арам Бартхолл (Aram Bartholl) вмуровывает флешку в стену .

 

Вмуровывать флешки в стену первым додумался немецкий художник Арам Бартхолл (Aram Bartholl). Его давно волновали вопросы взаимоотношений между миром реальным и виртуальным, а также понятие «личного» и «анонимного» в эпоху интернета. Размышления на вышеобозначенные темы послужили вдохновением для проекта Drop Dead.
С подачи которого загадочные флешки появились на улицах старого Берлина, а потом и Нью-Йорка.
К флешке в стене можно подключить компьютер.

К флешке в стене можно подключить компьютер.

 

Так что же делать, обнаружив замурованный USB-накопитель? По задумке активистов, поддержавших проект, к флешке нужно подключить свой компьютер или другой девайс. Да, прямо на улице, как мужчина на фото.
На флешке можно обнаружить всё, что угодно.

На флешке можно обнаружить всё, что угодно.

 

Когда устройство завершит идентификацию флеш-накопителя, пользователь получит полный доступ к его содержимому. А вот в папках на флешке может оказаться всё, что угодно: от подборки аниме и режиссерской версии «Властелина Колец» до чьих-то частных фото. Ведь Drop Dead задумывался, как способ бесплатного и анонимного обмена файлами. Так что пользователь тоже может скинуть что-то на флешку для других.
Общественные флешки, как анонимный файлообменник.

Общественные флешки, как анонимный файлообменник.

 

К слову, за онлайн-пиратство в Европе и Штатах можно нарваться на крупный штраф, так что появление такого нелегального «файлообменника» вполне объяснимо.
Полиция рекомендует не рисковать и держаться от «общественных» флешек подальше.

Полиция рекомендует не рисковать и держаться от «общественных» флешек подальше.

 

Но вот полиция (в том числе, и кибер) не разделяет энтузиазма насчёт проекта Drop Dead. И советует прохожим, обнаружившим флешку в стене, держаться от неё подальше. А ещё лучше сообщить о находке правоохранительным органам. Потому что в лучшем случае накопитель может содержать вирусы. А в худшем флешку могут использовать грабители в качестве приманки. И когда любопытный прохожий достанет компьютер для подключения, попытаются его ограбить.
Drop Dead можно встретить где угодно.

Drop Dead можно встретить где угодно.

 

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Откуда берутся флешки, вмурованные в стену, и Что нужно сразу сделать, заметив такой «сюрприз» на ул

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Откуда берутся флешки, вмурованные в стену, и Что нужно сразу сделать, заметив такой «сюрприз» на улПодписаться на мой Instagram
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