5 тактик воспитания детей от наших бабушек, которые сейчас кажутся безобразием

1. Запугивание

Как можно запугивать ребёнка??? / Фото: yandex.ru

2. Ставить в угол

Ставить в угол перед другими? Это травма... / Фото: fazarosta.com

3. Поощрение за хорошие отметки в школе и наказание за плохие

Это неправильно!!! / Фото: 9111.ru

4. Злоупотребление тактилом

Это нарушение границ! / Фото: @ruslan.aiki

5. Перегиб с гендерными стереотипами, особенно в отношении к мальчикам

Это отлично! Много денег будет зарабатывать! / Фото: visa.com.ru