5 тактик воспитания детей от наших бабушек, которые сейчас кажутся безобразием

Воспитание детей - штука тонкая. Когда-то детей секли розгами. Но теперь так не делают, верно? Материал собрал пять устаревших и опасных методов воспитания детей, которые были более чем актуальными ещё 30-40 лет назад.
1. Запугивание
Как можно запугивать ребёнка??? / Фото: yandex.ru
Страх нередко позволяет родителям добиться от ребенка желаемого поведения, однако это самое настоящее эмоциональное насилие. Ведь ожидание, что его заберет бабай или что мама сведётся в могилу, может оставить след на психике и сделать человека замкнутым и пугливым. Забота о психологическом здоровье ребенка все же должна быть важнее, чем сиюминутное желание его приструнить. А вообще, чем больше говоришь с ребенком, тем здоровее и счастливее он. Страх темноты? Ночник! Капризы? Разговор до победного о том, что их вызывает!
2. Ставить в угол
Ставить в угол перед другими? Это травма... / Фото: fazarosta.com
Правила приличия есть: конфликты нужно решать наедине. В угол обычно ставили перед всем классом или перед гостями. Это рождало огромное количество детских травм, которые не всегда поддавались лечению психотерапевтов - посмотрим правде в глаза! Мужу или жене вряд ли понравится, если вторая половина начнёт отчитывать их на людях. Вот и дети так же чувствуют себя униженными, только травма от унижения ребенка должна умножаться на сто по сравнению с травмой взрослого. Конкретно вашу покорную слугу однажды поставили в угол за то, что она переписала в первом классе двоечку в строчку точно так же, как было в прописи, а учительница хотела, чтобы двоечка писалась на её усмотрение. Перегиб?.. Да!
3. Поощрение за хорошие отметки в школе и наказание за плохие
Это неправильно!!! / Фото: 9111.ru
Ваша покорная слуга расскажет на своём примере. Да, меня поощряли за хорошие отметки. Вот только все они были по гуманитарным дисциплинам. Что вышло в результате? Обычная хорошистка в школе закончила филологический факультет с красным дипломом. И стала успешна в профессии преподавателя языка. Мама однажды побила меня полотенцем за непонимание математики. Но пригодилась ли мне во взрослой жизни математика? Нет. Поэтому сегодня очень важно для родителей постсоветских стран понять, что во всем цивилизованном мире уже давно рулит профильное обучение, со среднего звена там дети сами выбирают, какие предметы им нужны. Не стоит наказывать ребенка за плохие отметки: очень вероятно, что они - по тем предметам, к которым у него нет склонности, это никак не отразится на успешном освоении любимой профессии в будущем.
4. Злоупотребление тактилом
Это нарушение границ! / Фото: @ruslan.aiki
Ребенку по разным причинам могут быть неприятны прикосновения, поцелуи и объятия от других людей, даже если это родственники. Основная причина - плохое настроение. Понравится ли взрослому человеку, если его будут принуждать к физическому контакту? Ответ очевиден! Так же и ребенок имеет полное право отказаться от такого проявления внимания со стороны взрослых, ведь у него есть такие же личные границы, как и у взрослых.
5. Перегиб с гендерными стереотипами, особенно в отношении к мальчикам
Это отлично! Много денег будет зарабатывать! / Фото: visa.com.ru
Нет-нет-нет, речь сейчас не пойдёт о том, что небинарные трансгендеры - это отлично. Это о том, что ребенок должен делать то, что ему нравится. Любые радикальные гендерные стереотипы в отношении детей сейчас - сомнительны. Если мальчик хочет готовить - помогите ему делать это. Если девочка хочет делать ремонт и забивать гвозди - не проблема. Скорее всего, они всё равно останутся мальчиком и девочкой и смена пола не грозит. Просто спрашивайте вашего ребенка, что ему нравится делать. А если говорить о ласке, дети любого возраста и пола стремятся ощущать себя любимыми — это делает их счастливыми и придает уверенности в собственных силах. Нельзя не обнимать мальчика часто, чтобы он вырос мужиком - это неправильно. Потворствовать в любых капризах девочки - так же неверно.
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