Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас буде

Для некоторых из нас распределить свой день правильно весьма проблематичная затея. Исходя из некоторых оценок экспертов в области сна, для того чтобы человек знал, в какие часы он наиболее продуктивен, ему необходимо знать свой хронотип. Известный во всем мире специалист по сну Майкл Бреус в своей книге выделил четыре хронотипа: волк, дельфин, медведь и лев.







Каждый из этой четверки имеет свои привычки, желания, а также энергетические режимы. Красной линией через всю книгу Бреуса проходит то, что если человек будет придерживаться своего хронотипа, то ему будет намного проще засыпать и просыпаться, нормально функционировать на протяжении дня и так далее. Сегодня мы расскажем вам о двух хронотипах и дополнительно обо всех тонкостях каждого из них. Об остальных вы можете узнать в следующей статье.



Медведи

Львы