Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас буде

Для некоторых из нас распределить свой день правильно весьма проблематичная затея. Исходя из некоторых оценок экспертов в области сна, для того чтобы человек знал, в какие часы он наиболее продуктивен, ему необходимо знать свой хронотип. Известный во всем мире специалист по сну Майкл Бреус в своей книге выделил четыре хронотипа: волк, дельфин, медведь и лев.
Каждый из этой четверки имеет свои привычки, желания, а также энергетические режимы. Красной линией через всю книгу Бреуса проходит то, что если человек будет придерживаться своего хронотипа, то ему будет намного проще засыпать и просыпаться, нормально функционировать на протяжении дня и так далее. Сегодня мы расскажем вам о двух хронотипах и дополнительно обо всех тонкостях каждого из них. Об остальных вы можете узнать в следующей статье.
Медведи
Этот хронотип весьма распространен среди людей. Считается, что к нему относится 60% всего населения планеты. Майкл Бреус считает, что такие люди весьма ответственно относятся к выполнению поставленных задач. Такие люди – люди долга и ответственности. Даже невзирая на то, что на их плечи сваливается весьма большое количество дел и работы, они высыпаются хорошо, но временами плохой сон может быть и у них. Для того чтобы день начался продуктивно, с самого утра необходимо сделать зарядку. Это не означает, что как только человек проснулся, ему нужно браться за гантели, достаточно просто выполнить самые элементарные физические нагрузки, чтобы ускорить кровообращение. Чтобы день был более плодотворным и продуктивным, на завтрак лучше всего съесть что-то легкое: салат, фрукты, орехи, а также выпить приблизительно 0,5 литров воды. Именно с утра необходимо начать планировать свой день. После всех вышеперечисленных процедур, «медведям» можно выпить чашечку горячего кофе.
Начиная с одиннадцати утра и до шести вечера, у «медведей» самая пиковая производительность. В первую очередь, необходимо не откладывать на потом дела, которые нуждаются в высокой производительности. Когда чашечка бодрящего напитка начинает сходить на нет, нужно выйти на свежий воздух, чтобы собраться с мыслями и набраться сил. Обедать необходимо ближе к двум часам дня, потому что именно к этому времени продуктивность у «медведей» начинает падать. После шести часов вечера нужно приготовиться к еще одной небольшой физической нагрузке. На ужин не ешьте много углеводной пищи, а также постарайтесь расслабиться, занявшись любимым делом. К одиннадцати часам нужно лечь спать. «Медведи» могут не ложиться и до самого утра, но вставать им будет очень тяжело.
Львы
Львы – это ранние пташки. Они весьма просто просыпаются без будильника, и это происходит в начале шестого утра. До того, как наступит время отправиться по делам, они переделают практически все, что запланировано на день. На планете только 15% таких людей. Майкл Бреус рекомендует таким людям завтракать блюдом с большим содержанием белка. До того, как все в доме проснуться, можно помедитировать или же размять свое тело при помощи легких утренних упражнений. Примерно в девять часов львам необходимо выпить чашечку кофе.
Пик трудовой активности примерно с десяти часов утра и до пяти часов вечера. «Львам» обязательно необходимо перекусить чем-то в начале трудового дня, потому что завтракают они очень рано. Это может быть легкий протеиновый батончик или же салат. Не нужно слишком много есть, потому что ваша рабочая продуктивность плавно начнет падать. Первую половину рабочего дня необходимо посвятить решению важных дел, а уже после этого «львам» нужно расслабиться. Примерно к двум часам дня трудовая активность снова будет на пике, но продлится это не долго. Уже к трем часам необходимо перейти к более легким и простым задачам, связанным с работой.
Оптимальным для окончания рабочего дня считается пять часов вечера. Именно к этому времени энергичность на протяжении рабочего дня будет спадать. Придя домой, займитесь зарядкой. Поужинать стоит чем-то легким и обязательно необходимо следить за тем, чтобы в рационе был четкий баланс между углеводами и белками. К десяти часам дня «львы» уже будут уставшие, но, несмотря на это, они могут провести время с семьей. В идеале необходимо лечь спать примерно в половине одиннадцатого.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии