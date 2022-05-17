Самые темпераментные народы в мире

«Горячий темперамент» некоторых народов – не фантазия путешественников, а вполне конкретная национальная черта, о которой нельзя забывать. Мы расскажем о том, какие народы не скрывают своих эмоций, и как стоит себя вести рядом с ними.
Итальянцы
Итальянцы – прирожденные актеры, а вся их жизнь – сплошная игра. Как пишет Мартин Солли, автор книги «Эти странные итальянцы», они всегда на публике, меняются лишь декорации и зрители: семья, коллеги, друзья, туристы… Обаятельные и страстные, люди которым повезло жить в «la bella Italia» – именно такими считают себя итальянцы и такими хотят выглядеть в глазах иностранцев.
А еще они очень эмоциональные и с точки зрения северных людей, совершенно несдержанны. Личное пространство в Италии – понятие весьма относительное и подвижное. Хорошо настроенный к вам итальянец не будет стесняться своих чувств. После пяти минут знакомства он может уже похлопывать вас по плечу, по-дружески обнимать и целовать. Или, напротив, обмениваться с вами критическими замечаниями на самых нецензурных ругательствах, коими богат итальянский язык. Сдержанность и условности у итальянцев отброшены назад, замененные особым итальянским «свойством натуры»: живостью и эмоциональностью.
Турки
Как пишет один русский этнолог Д.Е. Еремеев: «турки – южане и темперамент у них южный». Правда, намного более спокойный, чем у итальянцев. Они не суетливы, не болтливы и предпочитают избегать излишней жестикуляции, к которой неизменно прибегают жители Аппенинского полуострова. Но спящий вулкан легко разбудить, особенно если речь идет об уязвленном самолюбии. Например, когда в турецком парламенте идут дебаты по наболевшим вопросам, депутаты и-за одного неосторожного слова могут сорваться с мест и накинуться с кулаками на своих оппонентов. Как пишет Еремеев, драка охватывает весь зал в один миг. Летят книги, портфели, скамьи. А через минуту-две все затихает и работа продолжается.
«Турок – соткан из противоречий» – утверждает аналитик Дэвид Хотман.
В его душе уживаются гордость и комплекс неполноценности, безразличие к мнениям о нем других и абсолютная непереносимость критики в свой адрес, видимое спокойствие и невероятная вспыльчивость. Внешне они могут быть безмятежными и неторопливыми, но если есть причины для гнева – их не сдержать. Вспыльчивость, присущая всем тюркским народам часто становится причиной ссор, драк и поножовщины.
Гурийцы
Говоря о темпераментных народах нельзя не упомянуть грузин, среди которых выделяются гурийцы, населяющие сегодня исторический край Гурию на Западе Грузии. Еще в начале XX века русские этнографы отмечали их вспыльчивость, которая нередко приводила к кровавым расправам. Как писал в 1906 году доктор медицины Э.В. Эриксон: «Гурийцы гораздо вспыльчивее и раздражительнее грузин и даже имеретин, самолюбие у них выражено сильнее, при этом они смелы, храбры и хитры». Он называет их поэтами в душе, которые живут скорее эмоциями и страстями, нежели холодной рассудительностью. Сегодня гурийцы – немногочисленный народ, живущий в Ланчхутском, Озургетском и Чохатаурском районах Грузии. Несмотря на низкие социальные условия они настоящие патриоты своего края, уверенные в собственной национальной исключительности, которую точно не стоит подвергать сомнению.
Мексиканцы
Чертами характера, в том числе и темпераментом мексиканцы очень схожи с испанцами, которые во время колонизации смешались с местным населением Центральной Америки. Это гордый народ, представители которого могут вспылить без всякой причины. Для мексиканцев также характерно почти полное отсутствие личного пространства – сразу после знакомства, они будут стремиться сократить разделяющую вас дистанцию до расстояния вытянутой руки или захотят положить вам руку на плечо. Не стоит при этом уклонятся от их прикосновений, для мексиканцев это будет означать неприязнь, а этого в свой адрес они никогда не простят. В остальном мексиканцы очень дружелюбные люди, чье гостеприимство славится не меньше их горячности.
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