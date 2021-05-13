Идеальные фото рассветов со всего мира

Французский фотограф Джулиен Грондин, также известный как Beboy, провел последние три года в путешествиях по всему миру. Он посетил множество стран и городов, главной его целью при этом было запечатлеть красоту ландшафтов в лучах восходящего солнца. В данной подборке вы можете увидеть 20 впечатляющих фотографий природных и городских пейзажей на рассвете.







Прованс, Франция.







Долина монументов, США.







Подкова реки Колорадо, Аризона, США.







Париж, Франция.







Метеоры, Греция.







Исландия.







Плитвицкие озера, Хорватия.







Париж, Франция.







Бангкок, Таиланд.







Гонконг.







Йосемити, США.







Мост искусств в Париже, Франция.







Шанхай, Китай.







Австралия.







Париж, Франция.







Каньон Антилопы, Аризона, США.







Рим, Италия.







Исландия.







Долина монументов, США







Австралия.



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