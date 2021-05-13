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Идеальные фото рассветов со всего мира

Французский фотограф Джулиен Грондин, также известный как Beboy, провел последние три года в путешествиях по всему миру. Он посетил множество стран и городов, главной его целью при этом было запечатлеть красоту ландшафтов в лучах восходящего солнца. В данной подборке вы можете увидеть 20 впечатляющих фотографий природных и городских пейзажей на рассвете.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Прованс, Франция.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Долина монументов, США.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Подкова реки Колорадо, Аризона, США.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Париж, Франция.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Метеоры, Греция.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Исландия.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Плитвицкие озера, Хорватия.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Париж, Франция.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Бангкок, Таиланд.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Гонконг.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Йосемити, США.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Мост искусств в Париже, Франция.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Шанхай, Китай.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Австралия.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Париж, Франция.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Каньон Антилопы, Аризона, США.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Рим, Италия.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Исландия.

Идеальные фото рассветов со всего мира

Долина монументов, США

Идеальные фото рассветов со всего мира

Австралия.

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