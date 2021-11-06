Совет от сантехника: как перекрыть воду в трубе

Для соединения полипропиленовых труб используется специальный инструмент — паяльник (или сварочный аппарат) для ПП труб. Однако до тех пор, пока вода продолжает течь, использовать паяльник не получится.

Для начала нужно будет перекрыть воду в трубе. О том, как это сделать — расскажем в данной статье.

Информация будет полезна в том случае, если нет возможности перекрыть воду с помощью крана или кран перекрывает воду не полностью.

Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала The Maker. Берите на заметку — вдруг пригодится.

Обратите внимание: описанные в статье способы подойдут только в том случае, если вода в трубе под небольшим давлением.

Способ первый

Для этого способа нам потребуется винт и резиновая втулка. Надеваем втулку на винт и накручиваем гайку. Вставляем «затычку» внутрь трубы, из которой течет вода.

Удерживая винт плоскогубцами, а прямыми длинногубцами подкручиваем гайку. В результате резиновая втулка расширяется и перекрывает просвет в трубе.

Теперь можно без проблем использовать сварочный аппарат для спайки пластиковых труб.

Винт с резиновой втулкой потом извлекаем из трубы, предварительно ослабив гайку.

Способ второй

В данном случае нам потребуется кусок хлеба. А точнее — немного мякиша. Спрессовываем мякиш в руке и запрессовываем в трубу.

Здесь важно действовать быстро, пока мякиш не размок.

Выполняем необходимые работы по соединению полипропиленовой трубы и фитинга (в данном случае — крана).

После этого открываем кран и ждем, пока размокший мякиш выйдет вместе с водой.

Видео по теме

Подробнее о том, как перекрыть воду в трубе «народными средствами», вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике.