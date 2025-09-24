8 советов, как приготовить креветки, чтобы мясо было нежным, а не резиновым

Гурманы обожают морепродукты. И одним из самых любимых являются креветки. Их отличает не только прекрасный вкус, но также простота и скорость приготовления. Чтобы этот продукт прочно обосновался в вашем рационе, Novate.ru советует узнать, как его правильно готовить. Делимся советами и лайфхаками.
Совет 1: Отдавайте предпочтение замороженным креветкам
Замороженные креветки лучше по качеству. / Фото: pixel-shot.com
Креветки относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому если вы находитесь не в каком-нибудь морском городе, где их могут выловить и приготовить в тот же день, отдавайте предпочтение замороженным экземплярам.гарантией того, что на вашем столе окажется свежий и качественный продукт, который порадует вкусом и не навредит здоровью. Иногда на прилавках магазинов можно встретить охлажденные креветки, однако их польза сомнительная. Такие креветки просто разморозили, и не факт, что за время, которое продукт пролежал при комнатной температуре, он не испортился.
Совет 2: Размораживайте креветки в теплой или холодной воде
Разморозьте креветки под струей холодной воды. / Фото: mrfilin.com
Как и в случае с любым другим продуктом, с креветками важно не торопиться. Не стоит бросать их в кипящую воду сразу после того, как достанете из морозилки. Дайте им время немного оттаять, но не при комнатной температуре. Лучше переложите креветки в миску или в дуршлаг и поставьте под струю холодной воды. Если пропустить этот шаг, креветки проварятся неравномерно и нежное мясо попросту испортится. А учитывая, сколько стоит морепродукт, вряд ли вам хочется выбрасывать деньги на ветер.
Совет 3: Аккуратно удаляйте кишечник
Используйте что-то острое для удаления кишечника. / Фото: patee.ru
Учитывая, что размер креветок не сильно большой, нужно вести себя с ними максимально деликатно. В частности, никогда не пробуйте удалять кишечник тупым ножом, иначе все, что останется от продукта – это некрасивые ошметки.
Совет 4: Варите креветки вместе с панцирем
Панцирь сохраняет мясо нежным и сочным. / Фото: cocinar.ru
Мало кто знает, однако креветки получаются гораздо вкуснее, если перед варкой их не очищать. Дело в том, что панцирь помогает сохранить все соки внутри мяса, чтобы оно оставалось нежным и сочным. Также он выполняет защитную функцию – если вы нечаянно пересолите воду, то панцирь впитает в себя лишнюю соль и убережет мясо продукта.
Если же вы предпочитаете сначала чистить креветки, а уже потом готовить, не выкидывайте панцири. Лучше отварите их в отдельной кастрюле вместе с цитрусовыми и любимой зеленью, например, тимьяном или розмарином. В результате получится невероятно вкусный и ароматный бульон, который станет основой для какого-нибудь средиземноморского супа или другого блюда.
Совет 5: Правильно рассчитывайте объем воды для варки
Креветки должны свободно себя чувствовать в кастрюле с водой. / Фото: torts-news.com
Немаловажным моментом является объем воды для варки. Если рассчитать его неправильно, креветки получатся далеко не такими вкусными, как могли бы. Золотая формула выглядит так: объем жидкости должен превышать объем креветок в два раза. То есть, если вы хотите приготовить килограмм креветок, заливайте их двумя литрами воды.
Обратите внимание: Креветки стоит класть не в холодную воду, а в кипящую – так они сварятся гораздо быстрее, а также получится избежать неравномерного приготовления мяса. И помните, что продукт должен быть разморожен.
Совет 6: Варите креветки, соблюдая правила
Добавляйте в воду специи и лавровый лист. / Фото: fb.ru
Креветки являются идеальным продуктом. Во-первых, у них потрясающий вкус, а во-вторых, их можно приготовить за считанные минуты, что особенно оценят хозяйки, которые не слишком любят проводить время на кухне. Также креветки станут идеальным блюдом для стола под названием «Гости на пороге». Чтобы продукт не получился безвкусным и не разочаровал вас, соблюдайте некоторые правила. Для начала запомните, сколько нужно варить креветки: без панциря – 2-3 минуты; с панцирем – пять минут; тигровые – 5-7 минут.
Поставьте кастрюлю с водой на плиту, дождитесь, пока она закипит, добавьте две столовые ложки соли (если варите килограмм креветок), лавровый лист и любые специи – гвоздику, паприку, душистый перец. Выдавите сок половины лимона, затем положите морепродукт в кастрюлю и готовьте его до тех пор, пока вода повторно не закипит. Понять, готовы ли креветки, очень просто – когда они полностью сварились, то всплывают на поверхность.
Совет 7: Немного остудите креветки во льду перед подачей
Положите вареные креветки в кастрюлю со льдом. / Фото: kak-gotovit-krevetki-7
Не менее важным, чем сам процесс варки креветок являются финальные минуты. По сути, когда вы достаете морепродукт из кипящей воды, они все еще варятся, так как сохраняют в себе высокую температуру. Чтобы остановить этот процесс, переложите креветки в глубокую миску, заполненную льдом и холодной водой. Оставьте их на пару минут, после чего подавайте к столу.
Совет 8: Оттените вкус креветок лимоном и травами
Креветки отлично сочетаются с лимоном, зеленью и соусом. / Фото: realfoodfinds.com
Несмотря на то, что креветки невероятно вкусные сами по себе, не лишним будет дополнить их несколькими ингредиентами, для того, чтобы добавить гастрономические оттенки. Это могут быть цитрусовые (лимон, лайм), все виды зелени, пряности, всевозможные соусы. Что касается напитков, то идеальным вариантом станет игристое шампанское или белое полусухое вино.
