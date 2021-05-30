10 кулинарных советов от бабушек, которые давно устарели

Многие привычные лайфхаки на самом деле бесполезны или даже вредны.

1. Промывать мясо перед приготовлением

Удалить микробы на мясе можно только с помощью термообработки, а не проточной воды / Фото: recepty-multivarka.com

2. Гасить соду уксусом

Для правильной реакции достаточно половины чайной ложки соды и капли уксуса / Фото: eat-me.ru

3. Мариновать мясо для шашлыка сутки

Длительность маринования зависит от вида мяса и ингредиентов для маринада / Фото: recepty-zdorovia.com

4. Промывать макаронные изделия после отваривания

Если готовите пасту ни в коем случае не промывайте макароны, иначе соус будет плохо «держаться» / Фото: foodandmood.com.ua

5. Ошпаривать лук кипятком

Чтобы избавить лук от горечи, не обдавайте его кипятком, а положите в холодную воду / Фото: i.mycdn.me

6. Размораживать мясо в тепле

7. Перед кипячением молока ополаскивать кастрюлю холодной водой

Просто ополоснуть кастрюлю перед кипячением холодной водой - недостаточно / Фото: kto-chto-gde.ru

8. Промывать сухофрукты в дуршлаге

Сперва сухофрукты надо замочить в воде на 40-60 минут, а лишь затем промывать / Фото: cdn.fishki.net

9. Ложка против выкипания жидкости

Деревянная ложка никак не препятствует сбеганию жидкости из кастрюли / Фото: vsezdorovo.com