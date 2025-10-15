Двуручный меч Уильяма Уоллеса: мог ли шотландский герой орудовать клинком в рост человека

В 1995 году в прокат вышел фильм «Храброе сердце», главную роль в котором исполнил голливудский актер Мел Гибсон. Он же по совместительству был режиссером и продюсером картины. В американском и мировом прокате лента произвела фурор. Сборы в три раза превысили бюджет, лента была выдвинута на 10 номинаций «Оскар», забрав 5 из них.
«Убивает врагов сотнями! Если бы он был здесь, то испепелил бы взглядом англичан и послал бы в них молнию из з****ы.» - Уильям Уоллес, фильм «Храброе Сердце»
Лирическое отступление
Все было совсем не так. ¦Фото: novate.ru.
Сказать о том, что показанное в фильме «Храброе сердце», не имеет ничего общего с исторической действительностью за изъятием общей канвы событий, имен и названий мест – это все равно, что ничего не сказать. Мел Гибсон снял свою собственную версию Первой войны за независимость Шотландии. Правда здесь нужно отдать старине Мелу должное и выделить два момента. Первый и главный: Мел Гибсон не уподобился многим современным производителям кино, не кричал на каждом углу о том, что фильм – правдивая правда, снятая по секретным документам. Более того, он открыто заявил обратное, подчеркнув в интервью, что 9 из 10 вещей в его фильме – это вымысел, а от исторических событий он взял только имена, места и сам прецедент войны.
Второй: в отличие от очень многих актеров и режиссеров Мел Гибсон - человек действительно талантливый в обоих занятиях.
Фильм красочный, но ничего общего с историей не имеющий. ¦Фото: novate.ru.
Теперь, что касается тех событий, вот лишь некоторые моменты:
1. Война за независимость в 1296 году в Шотландии была отнюдь не тем, что привык себе понимать под этим названием современный человек. Это была феодальная распря между английской и шотландской знатью. Феодалы резали друг друга за деньги и права. Ни о какой свободе страны или народа в широком смысле речи тогда не шло.
2. Король Англии Эдуард I не собирался захватывать Шотландию, он хотел лишь привести страну и ее короля к вассальной присяге. К слову, Эдуард I сам был в точно таком же положении относительно Франции из-за владений английской короны на континенте. Более того, во время событий, предшествовавших войне, шотландская знать сама пригласила Эдуарда в качестве третейского судьи для решения династического спора. В итоге шотландцы сначала согласились на вариант, предложенный Эдуардом, а затем нарушили данную ему клятву.
3. Ни о каких столетиях «насилия и грабежа» англичан в Шотландии в 1296 году речи не шло. Подобная риторика могла бы подойти для Якобитского восстания 1745 года, но никак не для восстания Уильяма Уоллеса.
4. Уильям Уоллес был бедным рыцарем, а никак не сыном «свободного землевладельца». Потому что никаких «свободных землевладельцев» помимо представителей знати в XIII веке не было.
5. Восставшие шотландцы были не горцами, а лоулордами (низинным шотландцами). По своему внешнему виду, воинскому снаряжению, традициям, обычаям, нравам, способу ведения войны они ничем не отличались от англичан Эдуарда I. Разве что были победнее.
Шотландцы выглядели не так как в кино. ¦Фото: novate.ru.
6. Настоящий Уильям Уоллес не имел не единого шанса встретиться с Изабеллой Французской. Приехала на британские острова будущая жена Эдуарда II уже после подавления мятежа и казни шотландского рыцаря.
7. Эндрю Морей, показанный в фильме, не был предателем. Более того, был одни из лидеров восстания и храбро погиб в Битве на Стерлингском мосту.
8. Волынки, показанные в фильме, появятся в Шотландии только через 400 лет.
9. Килт, который носят шотландцы в фильме, появится только через 250-300 лет.
10. Уильям Уоллес не начинал восстание из-за гибели супруги. Этот мотив был придуман еще в XV веке менестрелем под псевдонимом Слепой Гарри. К слову, Мел Гибсон отмечал, что знакомился с творчеством этого автора.
И так далее, и еще много всего интересного…
Меч Уильяма Уоллеса
Сегодня меч выставлен на показ. ¦Фото: keywordbasket.com.
Личность Уильяма Уоллеса была окутана преданиями и легендами еще за долго до того, как появился Голливуд. Первыми про героя восстания начали сочинять еще сами шотландцы. И как это часто бывает, с каждым новым десятилетием действительность искажалась и приукрашивалась все сильнее. И нужно ли говорить, что учитывая непростые отношения Англии и Шотландии уже в Новое время, герои из далекого прошлого были очень востребованы в качестве пропагандистских образов. А потому с каждым столетием изображение свободолюбивых дедов все больше обрастало дополнительными подробностями.
Меч в мемориале. ¦Фото: maximonline.ru.
Одной из таких стал меч шотландского героя, который сегодня выставлен на всеобщее обозрение в Монументе Уоллеса, построенном в 1869 году в городе Стерлинге. По преданию, данным клинком рыцарь разил супостатов и рубил коней напополам одним взмахом! Якобы именно этим оружием Уоллес был вооружен в Битве при Стерлингском мосту, а также в Битве при Фолкерке. И здесь начинается самое интересное…
Этот меч появился только в 16 веке. ¦Фото: Twitter.
Выставленный в монументе клинок с двуручным хватом общей длиной 163 см и длиной клинка 132 см, шириной лезвия 5.7 см и весом 2.7 кг едва ли мог быть настоящим оружием национального героя Шотландии. Существует далеко не нулевая вероятность того, что данный меч сделали клинком Уоллеса только в XVI веке. Первое упоминание об оружии рыцаря восходит к королю Шотландии Якову IV, который обещал 26 шиллингов кузнецу-оружейнику, который сможет сделать для меча героя новую рукоять и навершие.
Шотландский клеймор XV века. ¦Фото: ya.ru.
Следующее упоминание о мече Уильяма Уоллеса восходит уже в 1825 году, когда британский премьер-министр Артур Веллингтон потребовал отправить меч шотландского героя в королевский арсенал лондонского Тауэра для ремонта. А уже в 1875 году Военное министерство Великобритании отправило клинок на экспертизу, где английские профессора усомнились в том, что это настоящее оружие знаменитого мятежника.
Скорее всего Уильям Уоллес сражался чем-то таким. ¦Фото: guns.allzip.org.
И здесь не нужно думать, что английская профессура лукавила. Имеющийся сегодня клинок действительно не похож на то, чем воевали в XIII веке. Таких мечей тогда просто не существовало, потому что они были не нужны. Двуручные клинки появляются главным образом в XV веке, когда развитие доспехов в Европе достигает своего апофеоза. Первые двуручные мечи – клейморы появляются в Шотландии в то же время, в XV веке. А выставленный на показ меч Уильяма Уоллеса даже им не является. Это еще более позднее оружие, появившееся только в XVI столетии. Фактические характеристики клинка и приписываемая датировка никак не укладываются (даже по отдельным элементам) в используемую сегодня всеми исследователями средневекового оружия классификацию Эварта Оукшотта.
А это реквизит. ¦Фото: kinowar.com.
Так что скорее всего Уильям Уоллес воевал чем-то менее внушительным. Не говоря уже о том, что главным оружием шотландского рыцаря было копье, как и полагалось в XIII веке. Что же до легендарных мечей, то случай с клинком мятежника не единственный в своем роде. На карте Европы нет ни одной страны, которая был «не грешила» созданием реликвий героев и святых. Исключением в этом отношении не является и родное Отечество.
