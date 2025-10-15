Двуручный меч Уильяма Уоллеса: мог ли шотландский герой орудовать клинком в рост человека

Лирическое отступление

Все было совсем не так. ¦Фото: novate.ru.

Фильм красочный, но ничего общего с историей не имеющий. ¦Фото: novate.ru.

Шотландцы выглядели не так как в кино. ¦Фото: novate.ru.

Меч Уильяма Уоллеса

Сегодня меч выставлен на показ. ¦Фото: keywordbasket.com.

Меч в мемориале. ¦Фото: maximonline.ru.

Этот меч появился только в 16 веке. ¦Фото: Twitter.

Шотландский клеймор XV века. ¦Фото: ya.ru.

Скорее всего Уильям Уоллес сражался чем-то таким. ¦Фото: guns.allzip.org.

А это реквизит. ¦Фото: kinowar.com.