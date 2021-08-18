15 лучших лайфхаков для родителей

Вопрос для родителей: нужна ли вам помощь с детьми? Вряд ли она кому-то не нужна :) Что ж, вам повезло, потому что в этом посте вы найдете несколько простых, но эффективных способов сделать свою жизнь чуть легче.



Как сделать так, чтобы дети не дрались на заднем сиденье машины? Куда спрятать сладости? Как заставить детей есть овощи или пить лекарства? У нас есть для вас решение.













Учите детей работе по дому, превращая рутинные хлопоты в веселую игру.







Прячьте сладости в упаковке из-под замороженного гороха.







Пластиковую крышечку от кофейного стаканчика можно использовать в качестве подставки для спешащего растаять мороженого.







Если вы вынесли детскую кроватку с высокими стенками во двор, накройте ее простыней. Это защитит вашего малыша от укуса комаров.







При помощи простыни и стола можно сделать для детей отличный гамак.







Используйте вентилятор, чтобы надуть настоящую пещеру из простыни.







Занять ребенка можно, еще и разрешив ему рисовать на заборе… водой.







Используйте картон, чтобы отгородить детей друг от друга на заднем сиденье машины и прекратить их постоянные драки.







Перчатку, наполненную фасолью, можно использовать в тех случаях, когда вы хотите, чтобы ваши дети чувствовали себя любимыми, но вы слишком устали.

Когда ребенок пойдет в первый класс, сфотографируйте его в футболке, на которой значится год его будущего выпуска . Потом делайте так каждый год, чтобы увидеть, как малыш растет.Хитрость: дайте детям джойстики, не подключенные к игровой приставке. Прежде чем они поймут, в чем подвох, пройдет много часов . С помощью натяжной простыни можно оградить ребенка от песка на пляже.Наклейте специальные стикеры на стельки, чтобы научить ребенка надевать обувь правильно Если посадить ребенка в картонную коробку, вручив ему набор цветных карандашей, можно не беспокоиться о том, что его желание проявить креативность принесет много хлопот.Совет для мам: если хотите , чтобы ребенок во время фотосессии сидел смирно, используйте… папу!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)