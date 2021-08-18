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15 лучших лайфхаков для родителей

Вопрос для родителей: нужна ли вам помощь с детьми? Вряд ли она кому-то не нужна :) Что ж, вам повезло, потому что в этом посте вы найдете несколько простых, но эффективных способов сделать свою жизнь чуть легче.

Как сделать так, чтобы дети не дрались на заднем сиденье машины? Куда спрятать сладости? Как заставить детей есть овощи или пить лекарства? У нас есть для вас решение.

15 лучших лайфхаков для родителей


15 лучших лайфхаков для родителей

Учите детей работе по дому, превращая рутинные хлопоты в веселую игру.

15 лучших лайфхаков для родителей

Прячьте сладости в упаковке из-под замороженного гороха.

15 лучших лайфхаков для родителей

Пластиковую крышечку от кофейного стаканчика можно использовать в качестве подставки для спешащего растаять мороженого.

15 лучших лайфхаков для родителей

Если вы вынесли детскую кроватку с высокими стенками во двор, накройте ее простыней. Это защитит вашего малыша от укуса комаров.

15 лучших лайфхаков для родителей

При помощи простыни и стола можно сделать для детей отличный гамак.

15 лучших лайфхаков для родителей

Используйте вентилятор, чтобы надуть настоящую пещеру из простыни.

15 лучших лайфхаков для родителей

Занять ребенка можно, еще и разрешив ему рисовать на заборе… водой.

15 лучших лайфхаков для родителей

Используйте картон, чтобы отгородить детей друг от друга на заднем сиденье машины и прекратить их постоянные драки.

15 лучших лайфхаков для родителей

Перчатку, наполненную фасолью, можно использовать в тех случаях, когда вы хотите, чтобы ваши дети чувствовали себя любимыми, но вы слишком устали.



15 лучших лайфхаков для родителей

Когда ребенок пойдет в первый класс, сфотографируйте его в футболке, на которой значится год его будущего выпуска. Потом делайте так каждый год, чтобы увидеть, как малыш растет.

15 лучших лайфхаков для родителей

Хитрость: дайте детям джойстики, не подключенные к игровой приставке. Прежде чем они поймут, в чем подвох, пройдет много часов.

15 лучших лайфхаков для родителей

С помощью натяжной простыни можно оградить ребенка от песка на пляже.

15 лучших лайфхаков для родителей

Наклейте специальные стикеры на стельки, чтобы научить ребенка надевать обувь правильно.

15 лучших лайфхаков для родителей

Если посадить ребенка в картонную коробку, вручив ему набор цветных карандашей, можно не беспокоиться о том, что его желание проявить креативность принесет много хлопот.

15 лучших лайфхаков для родителей

Совет для мам: если хотите, чтобы ребенок во время фотосессии сидел смирно, используйте… папу!

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