Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Фотосессия в лесу неизвестной на тот момент Мэрилин была сделана в 1950 году фотографом журнала LIFE Эдом Кларком по предложению его друга из 20th Century Fox.



«Я отправил несколько снимков в LIFE в Нью-Йорк, но они вернулись со словами: “Кто, черт возьми, такая эта Мэрилин Монро?”» — рассказал Эд Кларк.



Никто в то время не мог даже представить себе, какой популярности достигнет Мэрилин.











































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