Художники, которые воспевают ритм большого города



Городская жизнь таит в себе много прекрасного: романтику, загадочность, энергию. С восходом солнца просыпается шум и суета: взрослые спешат на работу, студенты — в вузы, дети — в школу, а с наступлением сумерек все преображается — зажигаются яркие ночные огни и город погружается в таинственную атмосферу.
Сегодня мы поделимся с вами картинами талантливых художников, которые смогли разглядеть всю красоту городской суеты. Художники, которые воспевают ритм большого города

Акварельный реализм от Тьерри Дюваля


Художники, которые воспевают ритм большого города Тьерри Дюваль — французский художник, увлекающийся живописью с раннего детства. Художники, которые воспевают ритм большого города Он получил образование в области декоративно-прикладного искусства и работает иллюстратором в одном из парижских рекламных агентств, но рисует то, что любит: город влюбленных — Париж, Венецию и города Востока. Художники, которые воспевают ритм большого города У Тьерри Дюваля есть своя собственная техника многослойного нанесения краски, что позволяет ему создавать картины практически с гиперреалистичной детализацией. Художники, которые воспевают ритм большого города Художники, которые воспевают ритм большого города

Динамика большого города от Джереми Манна


Художники, которые воспевают ритм большого города Джереми Манн, современный американский художник, является значительной личностью в мире искусства. Художники, которые воспевают ритм большого города Он получил высокую оценку критиков и признание коллекционеров, а одна из его работ даже украсила обложку американского журнала American Art Collector. Художники, которые воспевают ритм большого города Художник работает в своем индивидуальном стиле, что делает его работы узнаваемыми с первого взгляда. Художники, которые воспевают ритм большого города

Яркие краски от Ричарда Макнейла


Художники, которые воспевают ритм большого города Художник Ричард Макнейл родился в 1958 году в городе Вустер (Великобритания). Художники, которые воспевают ритм большого города О нем мало что известно, хотя его картины украшают Овальный кабинет Белого дома в США.
Художники, которые воспевают ритм большого города Его работы — это словно экскурсия по Парижу или Нью-Йорку. Художники, которые воспевают ритм большого города Они настолько прекрасны, что просто невозможно оторвать взгляд. Художники, которые воспевают ритм большого города

Городская суета от Кэла Гаджума


Художники, которые воспевают ритм большого города Ливийский художник Кэл Гаджум родился в Триполи в 1968 году. Он проявил интерес к живописи еще в раннем возрасте. Художники, которые воспевают ритм большого города Когда Кэлу было 10 лет, он принял участие в первом художественном конкурсе. Художники, которые воспевают ритм большого города Сейчас ливийский художник живет в Канаде, пишет городские пейзажи и натюрморты и не перестает совершенствовать свои методы применения мастихина в живописи маслом.

Огни ночного города от Алексея Бутырского


Художники, которые воспевают ритм большого города Русский художник Алексей Бутырский родился в Москве в 1974 году. Художники, которые воспевают ритм большого города Основная тематика его работ — это урбанистические пейзажи, которые он пишет в реалистичной манере, изображая повседневную жизнь города. Художники, которые воспевают ритм большого города Благодаря своему таланту Алексей по праву принадлежит к элите современных русских художников. Художники, которые воспевают ритм большого города


