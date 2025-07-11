Что приготовить из чечевицы: гамбургеры, соус, салат

Свидетельства одомашнивания чечевицы были найдены на берегах реки Евфрат на территории нынешней северной Сирии задолго до нашей эры. В тот же период чечевица попала в Грецию, где бобовые считались пищей бедняков. Со временем она распространилась по всему миру и стала популярна как в кафе, так и в ресторанах благодаря своей универсальности, поскольку из неё можно приготовить абсолютно любое блюдо.
1. Бургеры
Бургер с котлетой из чечевицы. \ Фото: simplyrecipes.com.
Для любителей фастфуда и перекусов, когда бутерброды не кажутся уже столь привлекательными, на помощь спешат бургеры с котлеткой из чечевицы. Блюдо получается невероятно вкусным и сытным, так что им запросто можно утолить голод.
Ингредиенты:
• Булочки для гамбургеров – 6 шт;
• Чечевица зелёная – 1,5 стакана;
• Морковка среднего размера – 2 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Огурцы свежие длинные – 1-2 шт;
• Салат листовой – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Майонез – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Домашний бургер с чечевичной котлетой. \ Фото: spar.be.
Способ приготовления:
• Чечевицу вымыть под холодной проточной водой;
• После залить тёплой и оставить на всю ночь;
• Утром слить воду;
• Промыть ещё раз под холодной водой;
• Выложить в миску и перебить блендером до состояния пюре;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Нарезать;
• Обжарить пару минут на подсолнечном или оливковом масле;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к луку;
• Всыпать чечевичное пюре;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне до полной готовности;
• После слегка остудить;
• Сформировать плоские котлеты по размеру булочки;
• Обжарить до золотистого цвета с двух сторон;
• Листья салата вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Огурцы нарезать кружками средней толщины;
• Булочки разрезать на две равные части;
• Слегка подогреть;
• Смазать майонезом;
• Сформировать гамбургеры;
• Выложить лист салата, сверху котлету и кружочки огурца;
• Накрыть второй половинкой булочки;
• Подать к столу.
2. Суп
Какое меню и без супа? Да-да, существует тысяча и один рецепт этого блюда. И, казалось бы, столько всего было уже приготовлено, ан нет, всегда найдётся что-то новенькое на пробу.
Ингредиенты:
• Чечевица красная – 1,5 стакана;
• Картошка среднего размера – 3-4 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Коктейльные томаты или черри – 6-8 шт;
• Базилик свежий – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Чечевичный суп. \ Фото: jessicainthekitchen.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу промыть под холодной проточной водой;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить тёплой водой;
• Довести до кипения:
• После уменьшить огонь и варить под крышкой;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Добавить к чечевице;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Зелёный лук вымыть;
• Слегка просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к морковке;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать;
• Готовить ещё около пяти минут;
• При необходимости добавить соль и смесь молотых перцев по вкусу;
• Затем добавить в кастрюлю к остальным ингредиентам;
• Варить на среднем огне до полной готовности;
• После разлить по тарелкам;
• Украсить дольками томатов и листочками свежего базилика;
• Подать к столу.
3. Салат
Салат с чечевицей и колбасками. \ Фото: images.ctfassets.net.
Этот салат можно назвать как вторым блюдом, так и отнести к закускам. Главное преимущество этого блюда в том, что оно одинаково вкусное в холодном и тёплом виде.
Ингредиенты:
• Чечевица зелёная – 0,5 стакана;
• Перец болгарский красный – 1 шт;
• Черри или коктейльные томаты – 8-10 шт;
• Колбаски охотничьи – 6-8 шт;
• Кинза – 6-8 веточек;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки.
Чечевичный салат. \ Фото: fromachefskitchen.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу промыть под холодной проточной водой;
• После залить тёплой;
• Оставить на несколько часов;
• Затем слить воду;
• Ополоснуть;
• Отварить до готовности;
• Откинуть на дуршлаг и слегка остудить;
• Выложить в салатник;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить лимонным соком;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Выложить к чечевице;
• Колбаски нарезать кружками средней толщины;
• Добавить в салат;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на четвертинки;
• Выложить в миску к остальным ингредиентам;
• Заправить оливковым маслом;
• Посыпать мелко нарезанной свежей петрушкой;
• Перемешать;
• Дать салату настояться несколько минут и подать к столу.
4. Лепёшки
Лепёшки из чечевицы. \ Фото: elavegan.com.
Такие лепёшки удобны тем, что они могут стать прекрасной альтернативой хлебу, оладушкам и блинчикам. Их удобно брать с собой, а также подавать к столу с салатами, первыми блюдами, гарниром или же в качестве основы под намазки.
Ингредиенты:
• Чечевица красная – 1,5 стакана;
• Пряные травы – 1 пакетик;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Чечевичные лепёшки. \ Фото: elavegan.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу вымыть;
• После залить тёплой водой;
• Оставить на пять-шесть часов;
• После слить остатки воды;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Посолить;
• Поперчить и добавить пряные травы;
• Как следует перемешать;
• Сформировать небольшие плоские лепёшки;
• Жарить до золотистой корочки с двух сторон на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла.
5. Соус
Дип из чечевицы. \ Фото: garlic-head.com.
И напоследок, пряный соус из чечевицы. Подавайте со свежими овощами, гренками, тостами или же используйте в качестве заправки для салатов.
Ингредиенты:
• Чечевица красная – 0,5 стакана;
• Лук белый или фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Морковка небольшая – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Зира – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Соус из чечевицы. \ Фото: elavegan.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу вымыть под холодной приточной водой;
• После отварить до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Лук и чеснок очистить;
• Измельчить;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к луку;
• Посолить и поперчить;
• Добавить зиру и мелко нарезанный перец чили;
• Тушить на среднем огне до готовности;
• Все ингредиенты выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.
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