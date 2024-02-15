Необычные и малоизвестные фонтаны

Большинство из нас если не видели воочию, то уж точно знают по фильмам и открыткам знаменитый фонтан Треви в Риме. Конечно, Треви, как и другие известные на весь мир фонтаны, настоящее произведение искусства, однако нам кажется, что в мире были созданы не менее прекрасные и талантливые скульптуры со струящейся водой.











Фонтан Water Boat («лодка», «судно») находится на пляже Мальварроса в Валенсии, Испания.







Фонтан-часы на железнодорожной станции Осака, Япония. Сооружение показывает время, цветочные узоры и низвергающуюся стену воды.







Фонтан-водоворот «Харибда» был создан скульптором Уильямом Паем в 2000 году для отеля-спа класса люкс Seaham Hotel and Spa в Северной Англии. Харибда — имя сирены из «Одиссеи» Гомера, в которую попала молния Зевса и превратила ее в водоворот в качестве наказания за кражу скота у Геркулеса.







«Девять парящих фонтанов» — проект японо-американского архитектора Исаму Ногути для Всемирной выставки в Осаке в 1970 году.







24-метровый фонтан был открыт в 2009 году в торговом центре в Дубае.







Фонтан-скульптура Metalmorphosis — работа чешского скульптура Давида Черны высотой 7,6 метра и весом 14 тонн — состоит из двух десятков стальных пластин, которые вращаются независимо друг от друга.







Фонтан «Мать Земля» был представлен в 2013 году на выставке Mosaïcultures Internationales de Montréal. В настоящий момент закрыт.







Гигантская лестница воды начинается у статуи Геркулеса в немецком городе Кассель и заканчивается у большого озера дворца Вильгельмсхёэ. Сооружение впервые заработало в 1714 году.







Фонтан «Бог, наш отец, на радуге» в Стокгольме был спроектирован шведским скульптором Карлом Миллесом.







Парк Keller Fountain Park был открыт в Портленде в 1970 году. Главная достопримечательность парка — фонтан Келлер, творение Анжелы Данаджиевой.







Фонтан в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, Вашингтон.







Фонтан Бодхисаттва Авалокитешвара, Древний город, Таиланд.







Фонтан Стравинского в Париже украшен 16 движущимися скульптурами, представляющими работы композитора Игоря Стравинского.







Магический фонтан Монжуика, Барселона. Был построен по проекту Карлоса Буигаса в 1929 году ко Всемирной выставке.







Фонтан-вулкан в Абу-Даби, ОАЭ. Был построен в 1980-х, однако в 2004 году разобран. До сих пор входит в список самых красивых фонтанов мира наряду с фонтаном Треви.







Овальный фонтан на одной из самых известных итальянских вилл XVI века, памятнике Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.







Фонтан-ананас в парке Уотерфронт, Чарльстон, США, был открыт в 1990 году.







«Туалетный водопад» в городе Фошань, Китай. Пожалуй, один из самых странных в нашей подборке. Построен из 10 тысяч унитазов, раковин и писсуаров, подвешенных на стене по всей 100-метровой ширине и 5-метровой высоте. К слову, во всех унитазах и писсуарах работает слив.







Фонтан «Корона» — интерактивное чудо техники в чикагском Миллениум-парке. Стеклянные башни, разделенные 70-метровым отражающим бассейном из черного гранита, подсвечиваются с трех сторон светодиодами, переливающимися разными цветами. А четвертая грань представляет собой огромный светодиодный экран, «транслирующий» лица горожан.



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