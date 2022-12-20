Как соединяются феминизм и ислам в творчестве иранской художницы-революционерки Ширин Нешат

Ширин Нешат - выдающаяся иранская художница и режиссер, чья значимость выходит далеко за рамки ее творчества. Ширин занимается политикой помимо создания лирических фильмов и удивительных картин, исследуя место мусульманских женщин в ближневосточном обществе. Ее работы получили широкое признание - от Золотого льва, завоеванного на Венецианской биеннале 1999 года, до престижной премии Praemium Imperiale, присужденной Японской ассоциацией художников.
Как Ширин стала революционной диссиденткой
Инфографика: о художнице
Политические и религиозные потрясения в Иране в 1979 году запомнились прежде всего свержением иранского шаха. Дети и внуки восставших мусульман, свергнувших монарха, начали выступать с собственными протестами. Нет, они не бунтовали на иранских улицах. Но они выражали свое недовольство по всему миру через искусство и литературу. Одной из таких диссиденток является Ширин Нешат, известный фотограф, художник и видеооператор.
Уроженка Ирана, Нешат достигла совершеннолетия в Соединенных Штатах, куда ее отправили для завершения учебы. Революция вспыхнула, когда она была уже за границей. Укрепив свою власть, муллы, возглавляющие Иран, начали применять строгие кодексы поведения, которые ограничивали женщин. В ответ на эту ситуацию, Ширин начала создавать произведения, которые противостоят репрессиям. Ее искусство неизменно направлено на то, чтобы подчеркнуть силу и благородство женщин, живущих в традиционных мусульманских обществах.
Биография Ширин Нешат
Ширин Нешат с родителями / Международное удостоверение студента Нешат / Ширин Нешат с одной из своих картин (конец 80-х гг)
Ширин Нешат родилась 26 марта 1957 года в городе Казвин, который находится примерно в двух часах езды к северу от Тегерана (Иран). Ее отец был врачом. Семья Нешат принадлежала к высшему среднему классу. Девочка училась в католической школе-интернате в Тегеране до 1974 года.
В 1974 году ее отец - приверженец западных культур - отправил дочь для завершения основного образования в Калифорнию. Позже она поступила в Калифорнийский университет в Беркли, где получила степень бакалавра и две степени магистра. В 1990 году Нешат смогла вернуться в Иран, где на себе испытала резкие изменения в иранском обществе. Особенно трансформации касались законов, регулирующих положение женщин. Это стало переломным моментом в ее творческой деятельности. Больше, чем любой из ныне живущих художников, Ширин продемонстрировала место и силу искусства в противостоянии и осмыслении политических кризисов.
Творчество
Ширин мечтала стать художницей с самого детства. Но в один день все изменилось. Однажды в 1983 году, когда Ширин Нешат было 26 лет, она буквально сбежала от своего молодого человека в Нью-Йорк, оставив все свои вещи и десятки картин, гравюр и коллажей, которые она создала за время учебы в Калифорнийском университете в Беркли. В этом заведении Ширин получила степень бакалавра, а затем степень магистра изящных искусств.
Ширин описывает работы, которые она оставила в тот день, как «очень плохие, клишированные» попытки объединить образы персидской культуры ее родного Ирана с западными традициями живописи. «Я была бесполезна в художественной школе», - говорит она. «В художественном отношении для меня ничего не происходило. В тот момент была разрушена целая глава моей жизни».
Ширин Нешат в процессе создания своих работ и на фоне своих фотографий
Фото-работы Ширин (их стоимость варьируется от 2,5 млн рублей до 10 млн рублей) выставляются в галереях по всему миру. Она получила множество международных призов. Например, награда «Золотой лев», которую она завоевала как лучшая художница на Венецианской биеннале 1999 года за свой короткометражный фильм «Турбулентность» (в нем исследуются различные роли, отведенные мужчинам и женщинам в Иране).
Десять лет спустя она получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале за свой первый полнометражный фильм «Женщины без мужчин», который критик Питер Брэдшоу охарактеризовал как «спокойный потрясающий фильм, захватывающий и сердце, и разум». В том же году «ХаффПост» (The Huffington Post) назвал ее артисткой десятилетия.
Афиша короткометражного фильма «Турбулентность»
В ее серии фотографий «Женщины Аллаха», созданной в середине 1990-х годов, представлены характерные темы ее работ, в которых она исследует условия мужской, женской, общественной, частной, религиозной, политической и светской идентичности, как в иранской, так и в западной культурах.
Серия фотографий Ширин Нешат «Женщины Аллаха» (Women of Allah) (1993—1997)
Ширин, которой сейчас 63 года, так и не вернулась к живописи, но сняла несколько серий фотографий и художественных фильмов. Ее работы - это лирические, сказочные размышления о месте женщины в иранском обществе, о двух очень разных культурах - восточной и западной, которые сформировали ее жизнь.
Ширин не обошла стороной и последствия исторических политических событий - революций, переворотов, восстаний. Она искусный имиджмейкер, который скрытно передает мощные политические послания. Ее творения соблазняют зрителей красотой визуального стиля и музыкой, которая сопровождает видео и фильмы, а затем заставляют глубоко задуматься о самых актуальных проблемах современности.
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