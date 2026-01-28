Почему плитка «кабанчик» имеет такое странное название, и как она связана с парижским метро

Фото:commons.wikimedia.org
Не все привычные нам вещи имеют понятные или легко расшифровывающиеся названия. Получить их они могли много лет назад, когда манера речи была иной либо при особых обстоятельствах, которые со временем просто затерялись в груде остальной информации. К таким вещам можно отнести модную сейчас и очень практичную на деле плитку, которая носит интересное название «кабанчик». Хотя ничего похожего на дикое животное в ней нет. Так откуда же оно появилось и почему так прижилось?
«Кабанчик» - это простая прямоугольная плитка, которая покрыта глазированным материалом и имитирует небольшие по размеру кирпичи. Однако, от кирпича она всё же отличается, имея более вытянутую форму и края со скосами, которые хорошо между собой стыкуются и образуют приятную для взгляда картину на стене.отличается наиболее лёгким весом, что тоже немаловажно, и очень доступна по цене. Именно поэтому никогда не выходит из моды и часто украшает не только кухонные фартуки, но и стены домов как изнутри, так и снаружи. А своё название, которое всегда на слуху, приобрела при изобретении, и в целом оно тогда действительно было очень оправдано.
Изначально плитка «кабанчик» задумывалась исключительно как фасадная и была использована для облицовки стен домов. Подобная имитация кирпича была более доступной и лёгкой при укладке. Ведь укладывать её необходимо на сухую, то есть на ровную и заранее обезжиренную поверхность. И делалось это как раньше, так и сейчас на подобии кирпичной кладки, то есть с небольшим смещением каждой из плиток в разные стороны. Это один из наиболее простых и популярных вариантов её применения. По итогу дом становился словно кирпичным, а значит более дорогим и презентабельным. Смотрелось очень хорошо.
Плитки были покрыты глазированным составом с двух сторон. Это облегчало не только процесс её производства, но и самой транспортировки до места. Также важно было и удобство её складирования, чтобы ничего не повредить.как они были расположены, то и напоминали пятачок свиньи. Возможно, именно поэтому со временем название ушло в народ, став отличным определением конкретно этой модели. Когда на месте строительства по плитке ударяли, она раскалывалась на две части благодаря этим отверстиям, и образовывались вместо одной две готовые к использованию плитки, с одной стороны глянцевые, а с другой шероховатые, которые отлично скреплялись с раствором и стеной.
Мода на эту облицовку появилась также с приходом стиля модерн, произошло это в начале двадцатого века. Тогда многие стали украшать фасады своих домов подобной плиткой. Модерн нёс в себе особый подход к геометрии и новые, нестандартные решения. Именно потому в моду начали приходить всё новые и новые материалы. А такая плитка всегда была очень доступна по цене. Также стиль модерн предлагал и более экономичные решения, доступные всем гражданам, и считался крайне рациональным подходом в современной для того времени архитектуре.
Удивительно, но многие фасады в принципе сохранившихся зданий, облицованных «кабанчиком», дошли до наших дней без существенных сколов и изменений. Плитка совсем не выглядит устаревшей по дизайну и изношенной погодными условиями. Не все современные материалы могут похвастаться подобным качеством. Даже в Советском Союзе использовалась эта плитка и была отличным отражением стиля конструктивизма. В основном её можно наблюдать в постройках второй половины двадцатого века. Уже после этого она начала активно применяться не только для наружных фасадов, но и внутри домов и квартир.
Сегодня пример старинной плитки «кабанчик» можно наблюдать на станциях парижского метро. Ведь в целом именно французский изобретатель Гимар был тем, кто придумал эту идею. Именно поэтому у плитки «кабанчик» есть и другое название, но всё же менее популярное — плитка метро. Её также можно наблюдать не только в странах Европы, но также в Лондоне и Нью-Йорке, где она стала популярной, всё в том же двадцатом веке. Кабанчиком её принято называть исключительно в странах СНГ.
Но всё же сегодня «кабанчиом» называют любую похожую на оригинал плитку, с блестящей поверхностью и скошенными углами. Кстати, современные плитки бывают и без них, но среди дизайнеров именно их наличие считается более изысканным. И несмотря на то, что плитка стала классикой, которая должна быть неизменной, даже у неё есть свои модные тенденции, например, огромная цветовая палитра.
