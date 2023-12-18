Простой способ размножения орхидеи

Любой понравившийся сорт орхидеи можно легко вырастить в домашних условиях практически с нуля. Все, что понадобится для размножения — увядший цветонос от взрослого растения.

Зная несколько нюансов размножения, буквально за 2,5-3 месяца получится вырастить насколько молодых и здоровых орхидей.







Подготовка цветоноса

Подготовка к размножению

Процесс размножения

Обрежьте цветонос. Разрежьте его на 3-4 части. Для размножения подходят части цветоноса, на которых есть «спящие» почки.Чтобы предотвратить процесс гниения и защитить посадочный материал от бактерий, места срезов необходимо обработать корицей. После обработки веточки нужно оставить в сухом прохладном месте на сутки.Используйте корицу и для обработки места среза на материнском растении.Для приготовления питательного раствора, который даст веточкам орхидеи большое количество витаминов, минералов и крахмала для размножения понадобится:1 зубчик чеснока;3 ч.л риса;600 мл воды.Залейте рис и измельченный чеснок горячей водой и оставьте настаиваться в течение 30 минут. За это время питательные вещества перейдут в воду.Профильтруйте полученный настой и замочите в нем веточки на 20 минут. Такая обработка даст стимул для активного корнеобразования.Для размножения орхидей понадобится простая конструкция, состоящая из флористической губки и деревянных палочек. Зафиксируйте обработанные веточки на флористической губке.Поместите губку в емкость подходящего размера и залейте водой так, чтобы она покрывала 2/3 части губки. Накройте емкость крышкой, чтобы создать парниковый эффект.Следите за уровнем воды, и уже через три недели «спящие» почки начнут прорастать.Еще через 2 месяца орхидеи отрастят крепкую и здоровую корневую систему, на веточках начнут появляться молодые листочки.На этом этапе орхидеи можно пересадить на постоянное место для дальнейшего роста.