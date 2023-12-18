Простой способ размножения орхидеи

Любой понравившийся сорт орхидеи можно легко вырастить в домашних условиях практически с нуля. Все, что понадобится для размножения — увядший цветонос от взрослого растения.
Зная несколько нюансов размножения, буквально за 2,5-3 месяца получится вырастить насколько молодых и здоровых орхидей.
Подготовка цветоноса
Обрежьте цветонос. Разрежьте его на 3-4 части. Для размножения подходят части цветоноса, на которых есть «спящие» почки.
Чтобы предотвратить процесс гниения и защитить посадочный материал от бактерий, места срезов необходимо обработать корицей. После обработки веточки нужно оставить в сухом прохладном месте на сутки.
Используйте корицу и для обработки места среза на материнском растении.
Подготовка к размножению
Для приготовления питательного раствора, который даст веточкам орхидеи большое количество витаминов, минералов и крахмала для размножения понадобится:
1 зубчик чеснока;
3 ч.л риса;600 мл воды.
Залейте рис и измельченный чеснок горячей водой и оставьте настаиваться в течение 30 минут. За это время питательные вещества перейдут в воду.
Профильтруйте полученный настой и замочите в нем веточки на 20 минут. Такая обработка даст стимул для активного корнеобразования.
Процесс размножения
Для размножения орхидей понадобится простая конструкция, состоящая из флористической губки и деревянных палочек. Зафиксируйте обработанные веточки на флористической губке.
Поместите губку в емкость подходящего размера и залейте водой так, чтобы она покрывала 2/3 части губки. Накройте емкость крышкой, чтобы создать парниковый эффект.
Следите за уровнем воды, и уже через три недели «спящие» почки начнут прорастать.
Еще через 2 месяца орхидеи отрастят крепкую и здоровую корневую систему, на веточках начнут появляться молодые листочки.
На этом этапе орхидеи можно пересадить на постоянное место для дальнейшего роста.
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