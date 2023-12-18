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Простой способ размножения орхидеи

Любой понравившийся сорт орхидеи можно легко вырастить в домашних условиях практически с нуля. Все, что понадобится для размножения — увядший цветонос от взрослого растения.
Зная несколько нюансов размножения, буквально за 2,5-3 месяца получится вырастить насколько молодых и здоровых орхидей.


Подготовка цветоноса



Обрежьте цветонос. Разрежьте его на 3-4 части. Для размножения подходят части цветоноса, на которых есть «спящие» почки.



Чтобы предотвратить процесс гниения и защитить посадочный материал от бактерий, места срезов необходимо обработать корицей. После обработки веточки нужно оставить в сухом прохладном месте на сутки.



Используйте корицу и для обработки места среза на материнском растении.

Подготовка к размножению



Для приготовления питательного раствора, который даст веточкам орхидеи большое количество витаминов, минералов и крахмала для размножения понадобится:

1 зубчик чеснока;

3 ч.л риса;600 мл воды.

Залейте рис и измельченный чеснок горячей водой и оставьте настаиваться в течение 30 минут. За это время питательные вещества перейдут в воду.
Профильтруйте полученный настой и замочите в нем веточки на 20 минут. Такая обработка даст стимул для активного корнеобразования.


Процесс размножения



Для размножения орхидей понадобится простая конструкция, состоящая из флористической губки и деревянных палочек. Зафиксируйте обработанные веточки на флористической губке.



Поместите губку в емкость подходящего размера и залейте водой так, чтобы она покрывала 2/3 части губки. Накройте емкость крышкой, чтобы создать парниковый эффект.



Следите за уровнем воды, и уже через три недели «спящие» почки начнут прорастать.



Еще через 2 месяца орхидеи отрастят крепкую и здоровую корневую систему, на веточках начнут появляться молодые листочки.



На этом этапе орхидеи можно пересадить на постоянное место для дальнейшего роста.
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Ссылка на первоисточник
Орхидеяразмножение

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