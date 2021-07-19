Мрачный аксессуар или прикладная вещь: как появилась маска чумного доктора

Чума была настоящим бичом Европы. /Фото: glavtema.ru.

Пляска смерти. /Фото: kpcdn.net.

На самом деле костюм доктора состоял не только из маски. /Фото: yandex.com.tr.

Данная маска по сути первый противогаз в истории. /Фото: pinterest.ru.

Выносите ваши трупы! /Фото: news.ru.