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Мрачный аксессуар или прикладная вещь: как появилась маска чумного доктора


Мрачный аксессуар или прикладная вещь: как появилась маска чумного доктора

Сложно будет отыскать того, кто ни разу не видел мрачноватую средневековую маску чумного доктора. Выглядит эта штуковина действительно очень жутко. В ней человек похож на какую-то мерзкую чудовищную птицу. Действительно ли так было задумано или данная вещь на самом деле имеет исключительно утилитарный характер? Если да, то почему же она выглядит так странно.

Чума была настоящим бичом Европы. /Фото: glavtema.ru.

Чума была настоящим бичом Европы. /Фото: glavtema.ru.

 

Чумные доктора на самом деле никогда так не назывались. Данный термин появился много позже и используется для обозначения средневековых врачей, а также врачей эпохи Ренессанса, которые занимались реализацией комплекса мер по противодействию чуме. Несмотря на мрачный, загадочный вид, маска докторов носит исключительно утилитарный характер. На самом деле она является лишь частью защитного костюма, который использовали врачи, чтобы не подхватить чуму.
Пляска смерти. /Фото: kpcdn.net.

Пляска смерти. /Фото: kpcdn.net.

 

Интересный факт: немного мистики в наряде докторов все-таки было. Бытует мнение, что дизайн маски был вдохновлен изображениями египетского бога Тота с птичьей головой. Считалось, что птичья голова защищает от болезней.
На самом деле костюм доктора состоял не только из маски. /Фото: yandex.com.tr.

На самом деле костюм доктора состоял не только из маски. /Фото: yandex.com.tr.

 

Необычная маска была прообразом современного респиратора и должна была защищать дыхательные пути врача от «болезнетворного запаха». Для этого в клюв маски набивались многочисленные хорошо пахнущие травы, которые в том числе помогали человеку дышать в условиях смрада от мертвых тел. Но самое главное в том, что в кончик носа забивался фильтр, который делался из тампона пропитанного уксусом.

Интересный факт: чумные доктора постоянно жевали чеснок, считалось, что он повышает защиту от чумы
Данная маска по сути первый противогаз в истории. /Фото: pinterest.ru.

Данная маска по сути первый противогаз в истории. /Фото: pinterest.ru.

 

Сам же защитный костюм с маской появился благодаря усилиям французского врача Шарля де Лорма в 1619 году. Его разработка стала первым в истории человечества защитным костюмом для работы в опасных условиях. В последствии костюм докторов оказал влияние на мировую культуру. Образ мрачных «птичьих целителей» люди далеки от науки и врачевания сразу же окружили мистическим ореолом. Благодаря ему появилась характерная птичья венецианская маска.
Выносите ваши трупы! /Фото: news.ru.

Выносите ваши трупы! /Фото: news.ru.

 

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Мрачный аксессуар или прикладная вещь: как появилась маска чумного доктора

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Мрачный аксессуар или прикладная вещь: как появилась маска чумного доктораПодписаться на мой Instagram
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