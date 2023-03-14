Пасхальные яйца, окрашенные в технике тай-дай

Приобретенный в магазине набор для окрашивания пасхальных яиц стал слишком скучным и обыденным методом окрашивания. Мы не отказываемся от этого метода — это как детский обряд посвящения, — но есть еще один, более интересный способ.

Сегодня мы хотим вас познакомить с такой интересной техникой окрашивания как тай-дай. Все, что вам нужно, чтобы сделать этих узорчатых красавцев, — это пищевая сода, уксус и гелевый пищевой краситель. Эти разноцветные яйца красивы сами по себе, но есть способ добавить еще один слой великолепного дизайна: перед окрашиванием нанесите на скорлупу полоски любого прозрачного клея. Это создаст не прокрашенный узор под цветами для привлекательного контраста.

И хотя яйца, окрашенные пищевой содой и уксусом, совершенно безопасны для употребления в пищу, лучше отказаться от употребления в пишу тех, где использовался клей.







Необходимые материалы



яйцаПрозрачный клей (можно взять резиновый или горячий клей)



Пищевая сода



Стеклянная миска



Вода



Ложка



Форма для кексов



Кисти для рисования



Резиновые перчатки



Мерная ложка



Уксус



Шаг 1: подготовьте яйца

Шаг 2: Создайте смесь с красителем

Шаг 3: Нанесите смесь на яйца

Шаг 4: Добавьте уксус

Сначала сварите яйца вкрутую и дайте им остыть. Далее возьмите клей и используйте кисточку, чтобы сделать ею понравившийся вам узор на яйцах. Когда вы закончите красить яйца, вы сможете снять клей, чтобы увидеть белый узор под краской.Применение любого клея означает, что эти яйца не будут съедобными. Если вы планируете есть яйца, пропустите этот шаг и просто используйте описанную ниже технику с пищевой содой и уксусом.Смешайте ложкой ⅓ стакана пищевой соды со столовой ложкой воды, затем добавьте 3 капли пищевого красителя. Перемешивайте, пока смесь не приобретет пастообразную консистенцию. Повторите этот процесс, чтобы приготовить столько цветов, сколько хотите. Мы использовали три цвета на каждом яйце (красный, желтый и синий), чтобы добиться эффекта тай-дай, к которому мы стремились.После того, как вы смешали пасту, поместите по одному яйцу в каждое отделение металлической формы для кексов. Воспользуйтесь поролоновой кистью для рукоделия или кухонной губкой, чтобы нанести несколько цветов пасты на каждое яйцо. Для этой части вам понадобятся защитные резиновые перчатки. Паста из пищевой соды добавит цвет каждому окрашенному яйцу, но вы можете сделать их еще более яркими, капнув на яйца дополнительное количество гелевого пищевого красителя для более насыщенного цвета.Когда каждое яйцо покрыто пастой из пищевой соды и пищевым красителем, пришло время творить волшебство. Используйте пипетку или мерную ложку, чтобы капнуть небольшое количество уксуса на каждое яйцо. Реакция между уксусом и пищевой содой будет пузыриться и создавать эффект тай-дай.После того, как вся пищевая сода растворится, окуните каждое яйцо в воду, чтобы очистить его, затем снимите резиновый клей, чтобы обнажить белые участки.Ну вот и все. Необычные, яркие и привлекающие внимания яйца готовы.