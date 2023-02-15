10 потрясающих вещей, которые древние люди делали куда лучше нас

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Древние обладали уникальными знаниями металлургии, математики, химии, астрономии и многого другого. Они ковали прочнейшую сталь, использовали бетон для постройки зданий, которые простояли тысячи лет и переживут современные. Владели настолько точной технологией обработки камня, какую невозможно воспроизвести при современном развитии науки.



1. Акведуки и гидротехнологии







Все фотографии в посте: Ancient-origins.net





В Перу тяжёлый кризис водоснабжения, переросший уже в хронический — «гремучая смесь» загрязнённых вод и изменения окружающей среды подорвала безопасность водоснабжения возродить древнюю сеть каменных каналов, которую построила культура уари ещё в 500 г. н. э., чтобы обеспечить людей чистой, незагрязнённой водой.



Уари создали совершенную систему накопления воды, которая посредством каналов поглощала горную воду во время сезона дождей. По каналам вода перемещалась и наполняла водоёмы внизу горы, чтобы поддерживать уровень рек в сухой сезон.



Древние развитые цивилизации славились устройством накопления и хранения питьевой воды. Персы, набатеи, римляне, харапцы строили каналы, акведуки, канализацию.

2. Сталь

2000 лет назад древние люди в Леванте использовали уникальную технологию для ковки клинкового оружия. Мечи, кинжалы, топоры из такой стали







Секрет создания ближневосточной дамасской стали разгадали благодаря обследованию образцов посредством сканирующего электронного микроскопа в современных лабораториях.

3. Бетон

Продолжительность жизни современных бетонных конструкций 100–120 лет. Римляне строили из бетона здания 2000 лет и по сей день. В чём их секрет?







Для изготовления бетона римляне смешивали известь, вулканическую породу и морскую воду. Известь вступала в химическую реакцию с золой и скрепляла смесь. Древний бетон, приготовленный с использованием морской воды



Римский бетон по сравнению с современным экологически более чистый. Общепринятый цемент требует термообработки — нагревания смеси известняка и глины до 1450 ℃. Такое производство выбрасывает в атмосферу значительную дозу углерода. В то же время в римском цементе использовалось гораздо меньше извести, и его готовили посредством обжига известняка при 900 ℃, что требовало гораздо меньше топлива.

4. Строительство дорог

Современные строители дорог считают достижением, если построили автомагистраль за год. Предки осознавали важность сообщений между городами и строили дороги быстро.







Кхапак-Ньан — главная андская магистраль. Эта сеть дорог, некогда используемая могущественными инками, простирается более чем на 30 тысяч км. Дорога — главная опора политической и экономической власти империи инков. Она соединила



Римляне тоже известны как эксперты в строительстве дорог. Около 4,4 млн кв. км территории покрывали римские дороги. Их строили из гравия, грязи, кирпичей из гранита и затвердевшей лавы. Ряд этих дорог до сих пор используют и сегодня.

5. Резка камня

На земле встречаются примеры точнейшей резки камня древними мастерами. Такая филигранная обработка бросает вызов современным специалистам. В Пума Пунку расположен 15000-летний археологический памятник в Боливии. Каменная кладка в этом городе выглядит так, будто камни На камне не найдёшь следов ручной обработки. Блоки весят каждый 800 тонн. Попытки воссоздать копию кладки потерпели фиаско.





6. Сельское хозяйство

Первое, что приходит на ум современникам при упоминании ацтеков и культур Мезоамерики — это жертвоприношения. У этих цивилизаций можно найти много другого интересного для современников. К примеру, сельское хозяйство.







Ацтеки в сельском хозяйстве использовали чинампы — «плавучие сады». Они заполняли мелководные ложа озёр долины Мехико.



Как строили чинампы. Болотистое ложе озера огораживали кольями, образуя прямоугольный участок. Колья соединяли между собой и укрепляли. Огороженную область заполняли грязью и растительным перегноем. Насыпь обязательно превышала уровень воды, иначе корни растений раскисали и гнили.



Каналы, окружавшие участки чинампа, создавали иллюзию, что эти сельскохозяйственные угодья плавали по воде. Вот почему их ошибочно принимали за «плавучие сады». Чтобы ещё больше стабилизировать эти участки, по периметру



Чинампы давали урожай круглый год. Для этого настроили управляемую подачу воды. В сезон дождей избыточная вода угрожала урожаю. Сложная система дренажа — плотины, шлюзы, каналы — спасала от природной стихии. Благодаря утилизации человеческих экскрементов для удобрения зерновых культур ацтеки создали здоровую бытовую среду, сточные воды города тоже перерабатывались.



Система земледелия и переработки сточных вод в технологии плавучих садах Мексики настолько совершенна, что в наше время предпринимались попытки внедрения их. Все попытки не увенчались успехом.

7. Стены

Цивилизация инков знаменита своей совершенной каменной кладкой. Эти архитектурные артефакты можно сегодня увидеть в Мачу-Пикчу и Саксайуамане в Перу.







Каменные стены сухой кладки представляют собой уложенные блоки, которые тщательно вырезали и плотно подогнали друг к другу без раствора. В стыки блоков не вставить даже лист бумаги — настолько плотная кладка. Учёных ставит в тупик такая технология. При этом стены имеют наклон вовнутрь, для предотвращения повреждения в случае землетрясения. Такой точный метод обработки камня современникам незнаком. Попытки воссоздать эту технику провалились.

8. Планировка городов

В предыдущем столетии обнаружили древние города, которые изумили как учёных, так и градостроителей.







Археологи нашли в Пакистане 5000-летний город Мохенджо-Даро. Для этого региона находка имеет исключительный уровень городского планирования и коммунальных удобств. В Мохенджо-Даро дома оборудовали ванными комнатами из кирпича, и во многих из них обустроены туалеты. Сточные воды сливались по кирпичной канализации, которая шла по центральным улицам и накрывалась плитами. Запасы питьевой воды хранили в колодцах, выложенных из клиновидных кирпичей. Население города доходило до 40 тысяч жителей.



Современник Мохенджо-Даро, другой уникальный город — Караль. Строился в то же время в Перу, на другом



Каральцы вели сельское хозяйство. Употребляли разнообразную пищу, использовали текстиль, применяли сложную систему счёта и записи, оборудовали водоснабжение и разработали сложную систему орошения.



Современные архитекторы ищут в Карале вдохновения для градостроительства. Японские архитекторы намерены внедрить строительные проекты, которые использовались в Карале для защиты людей от землетрясений. Каральцы подвешивали свои дома в корзинах, наполненных камнями, которые сводили на нет движение почвы, предотвращая обрушение.

9. Астрономия

Древние цивилизации обладали выдающимся пониманием Вселенной и её движения. На древнегреческой керамике изображены созвездия, в индийском остаётся загадкой.







Недавние открытия показали, насколько же всё-таки высокоразвитыми были древние культуры в области астрономических знаний, и что они весьма далеки от первобытных людей, которыми их раньше считали.

10. Оружие

Современное оружие значительно превосходит свои древние аналоги по массовости поражения живой силы и разрушительности. Однако ряд видов оружия древности озадачил учёных своей конструкцией и возможностями.







Греческий математик, инженер, изобретатель и астроном Архимед (287–212 гг. до н. э.), как считается, создал теплолучевое оружие (которое иногда называют «лучом смерти») для обороны от судов, которые напали на Сиракузы — древний город на Сицилии. Согласно писателю II века н. э. Лукиану и жившему на несколько столетий позже Анфимию из Тралл, это оружие было сделано из крупных отражателей (возможно, из полированной бронзы или меди), которые использовались для того, чтобы сфокусировать солнечные лучи на приближающихся судах, в результате чего те загорались.



Хотя его существование — предмет за несколько секунд.



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Подписаться на мой Instagram В Перу тяжёлый кризис водоснабжения, переросший уже в хронический — «гремучая смесь» загрязнённых вод и изменения окружающей среды подорвала безопасность водоснабжения целой страны. Однако компания по водоснабжению Sedapal предложила, чтобы обеспечить людей чистой, незагрязнённой водой.Уари создали совершенную систему накопления воды, которая посредством каналов поглощала горную воду во время сезона дождей. По каналам вода перемещалась и наполняла водоёмы внизу горы, чтобы поддерживать уровень рек в сухой сезон.Древние развитые цивилизации славились устройством накопления и хранения питьевой воды. Персы, набатеи, римляне, харапцы строили каналы, акведуки, канализацию.2000 лет назад древние люди в Леванте использовали. Мечи, кинжалы, топоры из такой стали сохранились до наших дней, и являются неразгаданной загадкой для современных мастеров. Рецепт считался утерянным, и современные технологии обработки металла не позволяли воссоздать изделия, сравнимые по прочности с древними образцами. Дамасскую сталь производили из сырья — стали Вутца, её привозили из Азии. Первое упоминание о дамасской стали встречается около 300 г. до н. э., а её массовое производство на Ближнем Востоке началось в 1100—1700 гг.Секрет создания ближневосточной дамасской стали разгадали благодаря обследованию образцов посредством сканирующего электронного микроскопа в современных лабораториях.Продолжительность жизни современных бетонных конструкций 100–120 лет. Римляне строили из бетона здания 2000 лет назад , но они сохраняют целостность. В чём их секрет?Для изготовления бетона римляне смешивали известь, вулканическую породу и морскую воду. Известь вступала в химическую реакцию с золой и скрепляла смесь. Древний бетон, приготовленный с использованием морской воды , имеет идеальную кристаллическую структуру тоберморита и обладает большей прочностью и долговечностью.Общепринятый цемент требует термообработки — нагревания смеси известняка и глины до 1450 ℃. Такое производство выбрасывает в атмосферу значительную дозу углерода. В то же время в римском цементе использовалось гораздо меньше извести, и его готовили посредством обжига известняка при 900 ℃, что требовало гораздо меньше топлива.Современные строители дорог считают достижением, если построили автомагистраль за год. Предки осознавали важность сообщений между городами и строили дороги быстро.Кхапак-Ньан — главная андская магистраль. Эта сеть дорог, некогда используемая могущественными инками, простирается более чем на 30 тысяч км.Она соединила производственные , административные и церемониальные центры доинкской культуры Анд. Инки Куско за столетие возвели развитую сеть дорог, которые протянулись по территории нынешних Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадора и Перу.Римляне тоже известны как эксперты в строительстве дорог. Около 4,4 млн кв. км территории покрывали римские дороги. Их строили из гравия, грязи, кирпичей из гранита и затвердевшей лавы. Ряд этих дорог до сих пор используют и сегодня.На земле встречаются примеры точнейшей резки камня древними мастерами. Такая филигранная обработка бросает вызов современным специалистам. В Пума Пунку расположен 15000-летний археологический памятник в Боливии. Каменная кладка в этом городе выглядит так, будто камни резали точнейшим алмазным инструментом. Грани блоков кладки имеют совершенно прямые линии, идеально подогнанные друг к другу.Блоки весят каждый 800 тонн. Попытки воссоздать копию кладки потерпели фиаско.Первое, что приходит на ум современникам при упоминании ацтеков и культур Мезоамерики — это жертвоприношения. У этих цивилизаций можно найти много другого интересного для современников. К примеру, сельское хозяйство.Они заполняли мелководные ложа озёр долины Мехико.Как строили чинампы. Болотистое ложе озера огораживали кольями, образуя прямоугольный участок. Колья соединяли между собой и укрепляли. Огороженную область заполняли грязью и растительным перегноем. Насыпь обязательно превышала уровень воды, иначе корни растений раскисали и гнили.Каналы, окружавшие участки чинампа, создавали иллюзию, что эти сельскохозяйственные угодья плавали по воде. Вот почему их ошибочно принимали за «плавучие сады». Чтобы ещё больше стабилизировать эти участки, по периметру высаживали ивы. Корни деревьев разрастались и укрепляли подпорные стены сооружения и снижали уровень эрозии.Чинампы давали урожай круглый год. Для этого настроили управляемую подачу воды. В сезон дождей избыточная вода угрожала урожаю. Сложная система дренажа — плотины, шлюзы, каналы — спасала от природной стихии. Благодаря утилизации человеческих экскрементов для удобрения зерновых культур ацтеки создали здоровую бытовую среду, сточные воды города тоже перерабатывались.Система земледелия и переработки сточных вод в технологии плавучих садах Мексики настолько совершенна, что в наше время предпринимались попытки внедрения их. Все попытки не увенчались успехом.Цивилизация инков знаменита своей совершенной каменной кладкой. Эти архитектурные артефакты можно сегодня увидеть в Мачу-Пикчу и Саксайуамане в Перу.Каменные стены сухой кладки представляют собой уложенные блоки, которые тщательно вырезали и плотно подогнали друг к другу без раствора. В стыки блоков не вставить даже лист бумаги — настолько плотная кладка.При этом стены имеют наклон вовнутрь, для предотвращения повреждения в случае землетрясения. Такой точный метод обработки камня современникам незнаком. Попытки воссоздать эту технику провалились.В предыдущем столетии обнаружили древние города, которые изумили как учёных, так и градостроителей.Археологи нашли в Пакистане 5000-летний город Мохенджо-Даро. Для этого региона находка имеет исключительный уровень городского планирования и коммунальных удобств. В Мохенджо-Даро дома оборудовали ванными комнатами из кирпича, и во многих из них обустроены туалеты. Сточные воды сливались по кирпичной канализации, которая шла по центральным улицам и накрывалась плитами. Запасы питьевой воды хранили в колодцах, выложенных из клиновидных кирпичей. Население города доходило до 40 тысяч жителей.Современник Мохенджо-Даро, другой уникальный город — Караль. Строился в то же время в Перу, на другом конце света, в долине Супе. По останкам города можно увидеть инструментализм задумки архитектора — пирамиды, площади, амфитеатр, храмы, жилые кварталы.Каральцы вели сельское хозяйство. Употребляли разнообразную пищу, использовали текстиль, применяли сложную систему счёта и записи, оборудовали водоснабжение и разработали сложную систему орошения.Японские архитекторы намерены внедрить строительные проекты, которые использовались в Карале для защиты людей от землетрясений. Каральцы подвешивали свои дома в корзинах, наполненных камнями, которые сводили на нет движение почвы, предотвращая обрушение.Древние цивилизации обладали выдающимся пониманием Вселенной и её движения. На древнегреческой керамике изображены созвездия, в индийском наскальном рисунке изображены летнее и зимнее солнцестояние, в древних японских гробницах начертаны звёздные карты, австралийские аборигены хранят знания о сотворении мира и о важных астрономических событиях. Как предки смогли так точно запротоколировать космические события, не обладая технологиями,Недавние открытия показали, насколько же всё-таки высокоразвитыми были древние культуры в области астрономических знаний, и что они весьма далеки от первобытных людей, которыми их раньше считали.Современное оружие значительно превосходит свои древние аналоги по массовости поражения живой силы и разрушительности. Однако ряд видов оружия древности озадачил учёных своей конструкцией и возможностями.Греческий математик, инженер, изобретатель и астроном Архимед (287–212 гг. до н. э.), как считается,для обороны от судов, которые напали на Сиракузы — древний город на Сицилии. Согласно писателю II века н. э. Лукиану и жившему на несколько столетий позже Анфимию из Тралл, это оружие было сделано из крупных отражателей (возможно, из полированной бронзы или меди), которые использовались для того, чтобы сфокусировать солнечные лучи на приближающихся судах, в результате чего те загорались.Хотя его существование — предмет горячих споров среди историков, ряд испытаний показали, что такое оружие возможно. В 1973 году греческий учёный Иоаннис Саккас установил 70 зеркал с медным покрытием, которые направил на фанерную модель римского военного корабля на расстоянии 50 метров. Когда зеркала точно сфокусировались, корабль загорелсяЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

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