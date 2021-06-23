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Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Каждый год тысячи художников участвуют в фестивале Inktober, в рамках которого участники должны делать по рисунку каждый день весь октябрь. Художник Шон Косс (Shawn Coss) решил отказаться от стандартных клише и изобразить психические расстройства и нарушения. Кстати, октябрь объявлен месяцем психического здоровья, хотя автор работ и не знал об этом, когда начал делать иллюстрации на эту тему.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Социофобия.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Бессонница.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Большое депрессивное расстройство (БДР).

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Биполярное расстройство.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Расстройства аутистического спектра.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Параноидная шизофрения.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Пограничное расстройство личности.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Зависимое расстройство личности.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Анорексия.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Агорафобия.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Расстройство деперсонализации.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Синдром множественной личности.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Синдром Капгра — больной верит, что кого-то из его окружения (мужа, жену, родителей и т.п.) или его самого заменил его двойник.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Синдром Котара — больной верит, что у него сгнили внутренние органы либо он уже на самом деле давно умер, что отравляет своим дыханием весь мир, что он преступник и т.д., в противоположность мании величия.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Расторможенное расстройство привязанности детского возраста — возникает из-за отсутствия тесного эмоционального контакта с родителями и выражается в неразборчиво дружеском поведении, направленном на привлечение внимания.



Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Шизофрения.

Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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