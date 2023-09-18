Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

Начиная с 2004 года всемирно известный журнал Times Higher Education публикует ТОП-200 лучших университетов мира World University Rankings. Этот рейтинг считается одним из ведущих в этой области. Результаты основываются на базе официальных статистических данных, которые предоставляются высшими учебными заведениями, а также оценок десятков тысяч экспертов из большинства стран мира и национально-социологического опроса студентов. Традиционно университеты оцениваются по 13 критериям, объединённым в 5 групп.



Десятка лучших из них представлена ниже. Стоит также отметить, что в 2015 году в рейтинг впервые попал МГУ, заняв 196 место.



10 место

9 место

8 место

7 место

6 место

5 место

4 место

3 место

2 место

1 место