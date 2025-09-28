Шоколадный, апельсиновый, с ветчиной: 5 необычных рецептов хлеба, который понравится с первого укуса

Не за горами 16 октября, а это означает, что грядёт всемирный день хлеба – праздник, который традиционно отмечается с середины прошлого века. И совсем неудивительно, ведь этот продукт ещё испокон веков считался одним из главных признаков достатка в семье. Так что практически у каждой хозяйки был свой особенный рецепт, который она берегла как зеницу ока, дабы коварная соседка не подглядела.
1. С апельсином и кокосом
Апельсиновый хлеб. \ Фото: google.com.
Апельсиновым может быть не только кекс или пирог, а и хлеб. Да-да, тот самый хлеб, который отлично сочетается практически с любым блюдом. Этот рецепт также не стал исключением. Его запросто можно использовать для классических бутербродов, подавать к чаю, есть с салатами и даже картошкой, несмотря на то, что он обладает сладковатым вкусом.
Ингредиенты:
• Масло кокосовое - 0,5 стакана;
• Сахар - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Яйца - 2 шт;
• Йогурт обезжиренный - 3/4 части стакана;
• Апельсины крупные - 1 шт;
• Перец молотый - по вкусу;
• Мука - 2 стакана;
• Разрыхлитель для теста - 1,5 ч.л;
• Семена тмина - для посыпки.
Хлеб на кокосовом масле с апельсином. \ Фото: pinterest.es.
Способ приготовления:
• Масло растопить на водяной бане;
• Апельсиновую цедру натереть на самую мелкую тёрку;
• В миске смешать яйца с солью, сахаром, перцем, йогуртом, кокосовым маслом и апельсиновой цедрой;
• Добавить смешанную с разрыхлителем муку;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившееся тесто перелить в форму для запекания, предварительно застелив пергаментом;
• Сверху посыпать семенами тмина;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на один час;
• Готовый хлеб остудить до комнатной температуры;
• Нарезать ломтиками и подать к столу.
2. Чесночный хлеб
Чесночный хлеб. \ Фото: arinakhabar.ir.
Чесночный хлеб с перчиком чили – отличный вариант для холодных осенних и зимних дней, когда хочется тарелочку горячего супа, борща или же чашку бульона. Впрочем, такой хлеб можно подавать практически с любым блюдом, использовать для бутербродов, сухариков, гренок и даже домашних мини-пицц.
Ингредиенты:
• Молоко - 2 стакана;
• Мука - 1,5 стакана;
• Яйца - 2 шт;
• Чили - 2-3 стручка;
• Масло сливочное - 2,5 ст.л;
• Сода - 0,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Разрыхлитель для теста - 1 ч.л;
• Чеснок сушёный молотый - 2,5 ч.л;
• Соус чесночный - 1 ч.л;
• Орех мускатный молотый - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Пряный и пикантный чесночный хлеб. \ Фото: yummly.co.uk.
Способ приготовления:
• Сливочное масло растопить на водяной бане;
• И смешать в миске с яйцами и молоком;
• В другой ёмкости смешать молотый перец с содой, мукой, мускатным орехом, солью, молотым чесноком, разрыхлителем и мелко нарезанным перцем чили;
• Соединить с яичной смесью и добавить чесночный соус;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Получившее тесто перелить в форму для запекания, предварительно смазав её маслом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Готовый хлеб остудить до комнатной температуры;
• Нарезать ломтиками и подать к столу.
3. Банановый
Банановый хлеб. \ Фото: milled.com.
Банановое мороженое, десерт, торт, конфеты? Нет! Банановый хлеб, который готовится также просто, как и съедается в мгновение ока.
Ингредиенты:
• Бананы спелые - 3 шт;
• Масло сливочное - 5 ст.л;
• Разрыхлитель для теста - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - по вкусу;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 1 стакан;
• Перец молотый - 1 щепотка.
Домашний банановый хлеб. \ Фото: yahoo.com.
Способ приготовления:
• С бананов снять кожуру;
• Мякоть произвольно нарезать и хорошенько размять вилкой;
• Масло растопить на водяной бане;
• Перелить к бананам;
• Яйца взбить вилкой;
• Смешать с солью, сахаром, молотым чёрным перцем, мукой и разрыхлителем;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившееся тесто вылить в форму для запекания, предварительно смазанную маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок пять-пятьдесят минут.
4. Шоколадно-ржаной
Шоколадно-ржаной хлеб. \ Фото: blogspot.com.
Если вы хотите порадовать семью чем-то вкусным и необычным, то приготовьте шоколадно-ржаной хлеб. Блюдо, которое отлично сочетается с чаем, кофе, горячим какао, тем более, если сверху смазать сливочным маслом, положив ломтик сыра.
Ингредиенты:
• Мука цельнозерновая - 1 стакан;
• Мука ржаная - 1 стакан;
• Мука пшеничная - 0,5 стакана;
• Вода - 150 мл;
• Молоко - 150 мл;
• Хлопья овсяные - 6 ч.л;
• Дрожжи - 1,5 ч.л;
• Масло подсолнечное - 1 ч.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Шоколад горький - 1 полоска;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - по вкусу;
• Семена тмина - для посыпки.
Шоколадный хлеб. \ Фото: tumblr.com.
Способ приготовления:
• Шоколад подробить до состояния средней крошки;
• Высыпать в горячее молоко;
• Добавить мёд;
• Хорошенько перемешать так, чтобы шоколадная крошка и мёд растворились;
• Остудить до комнатной температуры;
• В миске смешать соль с сахаром, дрожжами, овсяными хлопьями и тремя видами муки;
• Воду нагреть;
• Влить в миску с мукой;
• Перемешать;
• Добавить шоколадную смесь;
• Хорошенько перемешать;
• Замесить тесто (десять-пятнадцать минут);
• Накрыть полотенцем;
• Оставить на полтора-два часа;
• После того, как тесто подойдёт, вымесить его ещё раз (десять-пятнадцать минут);
• Выложить тесто в форму для запекания, смазанную подсолнечным маслом;
• Накрыть полотенцем и оставить на полчаса;
• Смазать сверху водой;
• Присыпать семенами тмина;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку (предварительно поставив стакан или банку с водой) на сорок-сорок пять минут.
5. Сырный с ветчиной
Сырный хлеб с ветчиной. \ Фото: chowhound.com.
Сырный хлеб с ветчиной станет отличной альтернативой мясному пирогу или пицце. Подавайте тёплым, берите с собой на перекусы, угощайте гостей и просто наслаждайтесь приятным вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
• Мука - 2,5 стакана;
• Дрожжи - 2 ч.л;
• Яйца - 5 шт;
• Молоко - 1 стакан;
• Сыр моцарелла - 250 г;
• Сыр пармезан - 50 г;
• Ветчина - 150 г;
• Масло сливочное - 1 пачка (250 г);
• Базилик зелёный - 10-12 листочков;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Сушёные травы - для посыпки.
Хлеб с сыром и ветчиной. \ Фото: ar.pinterest.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать дрожжи с мукой;
• Влить тёплое молоко и добавить четыре взбитых яйца;
• Перемешать до однородной массы;
• Затем добавить мелко нарезанное сливочное масло;
• Вымешивать тесто не менее пятнадцати-двадцати минут;
• Накрыть полотенцем;
• Оставить примерно на час;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Листья базилика вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Ветчину натереть на крупной тёрке или нарезать мелкими кусочками;
• Добавить в миску с тестом вместе с сыром и базиликом;
• Перемешать и вымесить ещё раз;
• Тесто переложить в смазанную маслом форму для запекания;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Оставить на полтора часа;
• После смазать взбитым яйцом, посыпать остатками тёртого сыра и сушёными травами;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.
