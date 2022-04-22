27 оригинальных снимков спичечных этикеток советской эпохи

Оригинальные коллекционные спичечные коробки.
Филумения — коллекционирование спичечных этикеток - весьма увлекательное занятие. Глядя на эти картинки, можно узнать много интересного про историю, моду, культуру разных стран и ещё много чего интересного. В этом обзоре собраны серии спичечных этикеток советской эпохи - интереснейшая коллекция.
1. Коллекционные спичечные коробки
Достижения СССР в разные года, с 1922 по 1938 годы.
2. Сувенирный набор спичек
Машины, которые производились на территории Советского Союза.
3. Братья наши меньшие
Уникальные породы собак, которые были широко известны в стране.
4. Катера и лодки СССР
Прогулочно-спортивные суда, которые поучили широкую популярность у яхтсменов.
5. Праздничные спички
Подборка спичек к пятидесятилетию Советской власти.
6. 50 лет машиностроительному предприятию
Спичечные коробки, которые рассказывают историю Ярославского машиностроительного завода.
7. Тбилисский метрополитен
Изображение станций метро в Грузинской столице.
8. Карикатура на спичечных коробках
Рыбалка - это дело святое.
9. Химическая промышленность
Рекламная пропаганда о том, что все можно использовать и перерабатывать на благо родной страны.
10. Программа КПСС
План строительства коммунизма с 1960-1980 года перенесен на спичечные коробки.
11. Дружба народов
Национальные костюмы народов СССР, перенесены на подарочную упаковку спичек.
12. Тематика космоса
Циолковский - изобретатель, Гагарин, первые полеты - гордость нашей Родины.
13. Породы голубей
Коллекционное издание спичечных коробочек с изображением породы птиц.
14. Культмассовые программы
Реклама Московского цирка и его номеров изображена на спичечных коробках.
15. Коллекционные этикетки
Спичечные коробки с разными тематиками.
16. Подарок для филуменистов
Для любителей коллекционных изданий.
17. Реклама того времени
Мини реклама на спичечных этикетках.
18. Сувениры из-за границы
Спичечные коробки были сувенирным подарком.
19. ЗАО "ВАГОНМАШ"
Предприятие отмечает столетие со своего дня рождения.
20. Спорт - это сила
Разные виды спорта народов СССР.
21. Человек и космос
Гордость за наш народ, который достиг высоких результатов, изучая просторы космоса.
22. Космические корабли
Создание космической техники - это приоритет программы в СССР.
23. Разные спичечные этикетки
Этикетки с разных стран.
24. Воздушная техника
Вертолеты СССР.
25. Берегите природу
Пропаганда о сохранении и бережном отношении к птицам.
26. Животные из заповедника
Животные, которые занесены в Красную книгу и обитают в заповедниках.
27. Необычные спичечные этикетки
Спичечные коробки с крылатыми выражениями.
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