27 оригинальных снимков спичечных этикеток советской эпохи

Оригинальные коллекционные спичечные коробки.

1. Коллекционные спичечные коробки

Достижения СССР в разные года, с 1922 по 1938 годы.

2. Сувенирный набор спичек

Машины, которые производились на территории Советского Союза.

3. Братья наши меньшие

Уникальные породы собак, которые были широко известны в стране.

4. Катера и лодки СССР

Прогулочно-спортивные суда, которые поучили широкую популярность у яхтсменов.

5. Праздничные спички

Подборка спичек к пятидесятилетию Советской власти.

6. 50 лет машиностроительному предприятию

Спичечные коробки , которые рассказывают историю Ярославского машиностроительного завода.

7. Тбилисский метрополитен

Изображение станций метро в Грузинской столице.

8. Карикатура на спичечных коробках

Рыбалка - это дело святое.

9. Химическая промышленность

Рекламная пропаганда о том, что все можно использовать и перерабатывать на благо родной страны.

10. Программа КПСС

План строительства коммунизма с 1960-1980 года перенесен на спичечные коробки.

11. Дружба народов

Национальные костюмы народов СССР, перенесены на подарочную упаковку спичек.

12. Тематика космоса

Циолковский - изобретатель, Гагарин, первые полеты - гордость нашей Родины.

13. Породы голубей

Коллекционное издание спичечных коробочек с изображением породы птиц.

14. Культмассовые программы

Реклама Московского цирка и его номеров изображена на спичечных коробках.

15. Коллекционные этикетки

Спичечные коробки с разными тематиками.

16. Подарок для филуменистов

Для любителей коллекционных изданий.

17. Реклама того времени

Мини реклама на спичечных этикетках.

18. Сувениры из-за границы

Спичечные коробки были сувенирным подарком.

19. ЗАО "ВАГОНМАШ"

Предприятие отмечает столетие со своего дня рождения.

20. Спорт - это сила

Разные виды спорта народов СССР.

21. Человек и космос

Гордость за наш народ, который достиг высоких результатов, изучая просторы космоса .

22. Космические корабли

Создание космической техники - это приоритет программы в СССР.

23. Разные спичечные этикетки

Этикетки с разных стран.

24. Воздушная техника

Вертолеты СССР.

25. Берегите природу

Пропаганда о сохранении и бережном отношении к птицам.

26. Животные из заповедника

Животные, которые занесены в Красную книгу и обитают в заповедниках.

27. Необычные спичечные этикетки

Спичечные коробки с крылатыми выражениями .