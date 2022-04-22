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27 оригинальных снимков спичечных этикеток советской эпохи


Оригинальные коллекционные спичечные коробки.

Оригинальные коллекционные спичечные коробки.

Филумения — коллекционирование спичечных этикеток - весьма увлекательное занятие. Глядя на эти картинки, можно узнать много интересного про историю, моду, культуру разных стран и ещё много чего интересного. В этом обзоре собраны серии спичечных этикеток советской эпохи - интереснейшая коллекция.

1. Коллекционные спичечные коробки


Достижения СССР в разные года, с 1922 по 1938 годы.

Достижения СССР в разные года, с 1922 по 1938 годы.

 

2. Сувенирный набор спичек


Машины, которые производились на территории Советского Союза.

Машины, которые производились на территории Советского Союза.

 

3. Братья наши меньшие


Уникальные породы собак, которые были широко известны в стране.

Уникальные породы собак, которые были широко известны в стране.

 

4. Катера и лодки СССР


Прогулочно-спортивные суда, которые поучили широкую популярность у яхтсменов.

Прогулочно-спортивные суда, которые поучили широкую популярность у яхтсменов.

 

5. Праздничные спички


Подборка спичек к пятидесятилетию Советской власти.

Подборка спичек к пятидесятилетию Советской власти.

 

6. 50 лет машиностроительному предприятию


Спичечные коробки, которые рассказывают историю Ярославского машиностроительного завода.

Спичечные коробки, которые рассказывают историю Ярославского машиностроительного завода.

 

7. Тбилисский метрополитен


Изображение станций метро в Грузинской столице.

Изображение станций метро в Грузинской столице.

 

8. Карикатура на спичечных коробках


Рыбалка - это дело святое.

Рыбалка - это дело святое.

 

9. Химическая промышленность


Рекламная пропаганда о том, что все можно использовать и перерабатывать на благо родной страны.

Рекламная пропаганда о том, что все можно использовать и перерабатывать на благо родной страны.

 

10. Программа КПСС


План строительства коммунизма с 1960-1980 года перенесен на спичечные коробки.

План строительства коммунизма с 1960-1980 года перенесен на спичечные коробки.

 

11. Дружба народов


Национальные костюмы народов СССР, перенесены на подарочную упаковку спичек.

Национальные костюмы народов СССР, перенесены на подарочную упаковку спичек.

 

12. Тематика космоса


Циолковский - изобретатель, Гагарин, первые полеты - гордость нашей Родины.

Циолковский - изобретатель, Гагарин, первые полеты - гордость нашей Родины.

 

13. Породы голубей


Коллекционное издание спичечных коробочек с изображением породы птиц.

Коллекционное издание спичечных коробочек с изображением породы птиц.

 

14. Культмассовые программы


Реклама Московского цирка и его номеров изображена на спичечных коробках.

Реклама Московского цирка и его номеров изображена на спичечных коробках.

 

15. Коллекционные этикетки


Спичечные коробки с разными тематиками.

Спичечные коробки с разными тематиками.

 

16. Подарок для филуменистов


Для любителей коллекционных изданий.

Для любителей коллекционных изданий.

 

17. Реклама того времени


Мини реклама на спичечных этикетках.

Мини реклама на спичечных этикетках.

 

18. Сувениры из-за границы


Спичечные коробки были сувенирным подарком.

Спичечные коробки были сувенирным подарком.

 

19. ЗАО "ВАГОНМАШ"


Предприятие отмечает столетие со своего дня рождения.

Предприятие отмечает столетие со своего дня рождения.

 

20. Спорт - это сила


Разные виды спорта народов СССР.

Разные виды спорта народов СССР.

 

21. Человек и космос


Гордость за наш народ, который достиг высоких результатов, изучая просторы космоса.

Гордость за наш народ, который достиг высоких результатов, изучая просторы космоса.

 

22. Космические корабли


Создание космической техники - это приоритет программы в СССР.

Создание космической техники - это приоритет программы в СССР.

 

23. Разные спичечные этикетки


Этикетки с разных стран.

Этикетки с разных стран.

 

24. Воздушная техника


Вертолеты СССР.

Вертолеты СССР.

 

25. Берегите природу


Пропаганда о сохранении и бережном отношении к птицам.

Пропаганда о сохранении и бережном отношении к птицам.

 

26. Животные из заповедника


Животные, которые занесены в Красную книгу и обитают в заповедниках.

Животные, которые занесены в Красную книгу и обитают в заповедниках.

 

27. Необычные спичечные этикетки


Спичечные коробки с крылатыми выражениями.

Спичечные коробки с крылатыми выражениями.

 

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27 оригинальных снимков спичечных этикеток советской эпохи

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27 оригинальных снимков спичечных этикеток советской эпохиПодписаться на мой Instagram
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