Отличное укоренение гортензии

Гортензия — прекрасный цветок, которого никогда не бывает много! Когда сезон закончился и гортензия отцвела, всегда можно нарезать её на черенки и укоренить.
Нарежьте черенки примерно 15-20 см длиной.
С одного конца черенка удалите лишнюю кору острым секатором.
Установите черенки во влажный песок. Накройте пластиковой бутылкой, чтобы создать парник.
Через месяц черенки укоренятся без проблем.
Они нарастят достаточно корней, чтобы их можно было высадить в землю на постоянное место.
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