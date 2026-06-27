Отличное укоренение гортензии

Гортензия — прекрасный цветок, которого никогда не бывает много! Когда сезон закончился и гортензия отцвела, всегда можно нарезать её на черенки и укоренить.







Нарежьте черенки примерно 15-20 см длиной.





С одного конца черенка удалите лишнюю кору острым секатором.







Установите черенки во влажный песок. Накройте пластиковой бутылкой, чтобы создать парник.

Поливайте по мере необходимости. Оставьте черенки в парнике на месяц, периодически можно приоткрывать и проветривать.Через месяц черенки укоренятся без проблем.Они нарастят достаточно корней, чтобы их можно было высадить в землю на постоянное место.