6 продуктов, необходимых для улучшения гормонального фона

Наше настроение, внешний вид и здоровье напрямую зависят от баланса нашей гормональной системы! Если гормональный фон начинает сбоить, появляются проблемы со здоровьем и настроением: повышается утомляемость и раздражительность, появляется лишний вес, ослабевает иммунитет.



На гормональный фон можно повлиять, изменив привычки в питании. Фактрум публикует статью кулинарного журнала Kitchenmag о том, какие продукты необходимо употреблять почаще.



1. Брокколи

2. Авокадо

3. Лосось

4. Киноа

5. Яичные желтки

6. Миндаль