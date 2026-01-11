Горячие источники Исландии крупным планом.

Эти невероятные картины похожи на виды другой планеты с высоты птичьего полета. На самом деле, это фотографии горячих источников Исландии, сделанные с очень близкого расстояния.









Горячие источники — термальные источники — это подземная вода, которая выходит из под земли и имеет температуру выше среднегодовой температуры в данной местности.

Все минеральные источники делятся на тёплые — температура воды у которых 20-37 градусов, горячие 37-50 градусов и гипотермальные очень горячие с температурой от 50 градусов и выше.Изотерма 20 °C (места одинаковой температуры) в земной коре проходит на глубинах от 1500—2000 м (районы многолетнемёрзлых пород) до 100 м и менее (субтропики), а в тропиках выходит на поверхность.Термальные воды также используются для теплоснабжения и в качестве альтернативного источника электричества. Рейкьявик (столица Исландии) полностью обогревается теплом термальных вод.В Италии, Исландии, Мексике, России, США и Японии работает ряд электростанций на перегретых термальных водах с температурой свыше 100 °CНапример, в Исландии существует горячий источник Дейльдартунгюквер в котором вода 97 градусов круглый год, это самый большой термальный источник в Европе, который ещё и экономическую помощь приносит. Горячей водой из источника можно отопить дома, что и делают в Исландии.Большинство горячих источников питаются водой, которая подогревается магматическими интрузиями в районах активного вулканизма.Однако не все термальные источники привязаны к таким областям, вода также может подогреваться конвективной циркуляцией — просачивающиеся вниз подземные воды достигают глубины около километра и более, где порода имеет более высокую температуру из-за геотермического градиента земной коры, составляющего около 30 °C на км первые 10 км.Горячие источники издревле применялись для лечения больных (римские, тбилисские термы), соответствующий раздел медицины называется бальнеология.На территории России располагаются известные курорты Белокуриха, Кульдур (азотные термы, богатые кремнекислотой), Кавказские Минеральные Воды (углекислые воды), Мацестинский курорт (сероводород).Состав минеральной воды в источниках разный, всё зависит от почвы, газов, грунта через которые просачивается и одновременно обогащается вода. В которой содержится почти вся таблица Менделеева Горячие источники Исландии крупным планом.