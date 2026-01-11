С нами не соску...
Горячие источники Исландии крупным планом

Эти невероятные картины похожи на виды другой планеты с высоты птичьего полета. На самом деле, это фотографии горячих источников Исландии, сделанные с очень близкого расстояния.

Горячие источники Исландии крупным планом


Горячие источники — термальные источники — это подземная вода, которая выходит из под земли и имеет температуру выше среднегодовой температуры в данной местности.

Все минеральные источники делятся на тёплые — температура воды у которых 20-37 градусов, горячие 37-50 градусов и гипотермальные очень горячие с температурой от 50 градусов и выше.

Горячие источники Исландии крупным планом

Изотерма 20 °C (места одинаковой температуры) в земной коре проходит на глубинах от 1500—2000 м (районы многолетнемёрзлых пород) до 100 м и менее (субтропики), а в тропиках выходит на поверхность.

Горячие источники Исландии крупным планом

Термальные воды также используются для теплоснабжения и в качестве альтернативного источника электричества. Рейкьявик (столица Исландии) полностью обогревается теплом термальных вод.

Горячие источники Исландии крупным планом

В Италии, Исландии, Мексике, России, США и Японии работает ряд электростанций на перегретых термальных водах с температурой свыше 100 °C

Горячие источники Исландии крупным планом

Например, в Исландии существует горячий источник Дейльдартунгюквер в котором вода 97 градусов круглый год, это самый большой термальный источник в Европе, который ещё и экономическую помощь приносит. Горячей водой из источника можно отопить дома, что и делают в Исландии.

Горячие источники Исландии крупным планом

Большинство горячих источников питаются водой, которая подогревается магматическими интрузиями в районах активного вулканизма.

Горячие источники Исландии крупным планом

Однако не все термальные источники привязаны к таким областям, вода также может подогреваться конвективной циркуляцией — просачивающиеся вниз подземные воды достигают глубины около километра и более, где порода имеет более высокую температуру из-за геотермического градиента земной коры, составляющего около 30 °C на км первые 10 км.


Горячие источники Исландии крупным планом

Горячие источники издревле применялись для лечения больных (римские, тбилисские термы), соответствующий раздел медицины называется бальнеология.

Горячие источники Исландии крупным планом

На территории России располагаются известные курорты Белокуриха, Кульдур (азотные термы, богатые кремнекислотой), Кавказские Минеральные Воды (углекислые воды), Мацестинский курорт (сероводород).

Горячие источники Исландии крупным планом

Состав минеральной воды в источниках разный, всё зависит от почвы, газов, грунта через которые просачивается и одновременно обогащается вода. В которой содержится почти вся таблица Менделеева.

Горячие источники Исландии крупным планом

Горячие источники Исландии крупным планом

Горячие источники Исландии крупным планом.

Горячие источники Исландии крупным планом

источник

