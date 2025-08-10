Нобелевская премия за «свинство» на столе: вот как открыли незаменимый антибиотик пенициллин

Открытие пенициллина
Еще сто лет назад люди массово умирали из-за тяжелых болезней, вызванных опасными бактериями. Пневмония и туберкулез звучали практически как приговор. Но одна нелепая случайность, невероятное стечение обстоятельств привело к тому, что было создано мощнейшее лекарство. Миллионы жизней были спасены из-за банальной неряшливости начинающего ученого.
Начало
Александр Флеминг/interesnyefakty.org
Это сейчас имя Александра Флеминга знает каждый школьник в любой точке земного шара. Ведь этот легендарный ученый без преувеличения спас миллионы жизней. Но в планах обычного шотландского врача не было открытия, изменившего мир.
Александр Флеминг родился в 1881 году на небольшой ферме Лохфилд в шотландском графстве Эйрфилд. Мальчик был седьмым из восьми выживших в семье детей. Но когда маленькому Александру исполнилось семь лет, его отец скончался. Фермой пришлось управлять матери и старшему сыну.
Неудивительно, что жизнь будущего ученого в юности не была безоблачной. Он получил довольно неплохое образование в местных школах, но в 13 лет принял серьезное решение. Вместе со своим старшим братом, практикующим врачом, он отправился в Лондон в возрасте 13 лет.
Подросток хватался за любую работу, параллельно посещая лекции в политехническом институте на Риджент-стрит. Но опыт старших братьев привил ему интерес к медицине, и Флеминг в 1901 году добился стипендии в медицинской школе больницы Святой Марии в Паддингтоне. Это место было ему пристанищем до конца жизни.
Первые открытия
Во время обучения Флеминг никак не мог решить, какую область медицины выбрать. Он был хорош в хирургии, но мир так и не увидел в нем выдающегося хирурга. На выбор врача опять же повлияла случайность.
Еще в 1902 году он познакомился с бактериологом Алмротом Райтом. Профессор приложил руку к разработке вакцинации от брюшного тифа. Он был уверен, что иммунитет организма можно укрепить с помощью вакцин. Идеи Райта заинтересовали Флеминга, и в 1906 году он присоединился к его команде.
Первые открытия Флеминга случились в период Первой мировой войны. Вместе с Райтом он отправился во Францию. Там профессор открыл первую в мире исследовательскую лабораторию, расположенную в бывшем казино в Булони. И вместе им удалось выяснить, что применяемые в те годы антисептики не только уничтожают микробы, но и повреждают естественную защиту организма — лейкоциты. По большей части это открытие принадлежит Райту, но Флеминг внес серьезный вклад в это исследование.
Александр Флеминг/mavink.com
Неудивительно, что в 1918 году он получил должность помощника директора отделения прививок. Сразу после окончания войны Флеминг занялся изучением носовой слизи. В тот период многие ученые со всего мира пытались найти микроорганизмы, отвечающие за простуду. Однако шотландец в ходе длительных экспериментов открыл лизоцим, и это положило начало будущему открытию.
Ни для кого не было секретом, что, несмотря на свою гениальность, Флеминг не слишком любил порядок. На его столе постоянно копился различный хлам, а образцы неделями стояли заброшенными. Именно эта черта поспособствовала легендарному открытию.
Пенициллин
Споры пенициллина/statnews.com
В 1928 году Флеминг занимался изучением стафилококка и его влиянием на ослабленную иммунную систему. Так и не добившись результата, ученый отправился в двухнедельный отпуск, оставив все на столе. И точно неизвестно, как в чашку Петри со стафилококком попала спора плесневелого грибка Penicillium. Но именно эта случайность привела к великому прорыву в медицине.
Каково же было удивление Флеминга, когда утром 28 сентября 1928 года он обнаружил в одной из чашек не только споры бактерий, но и плесени. Он стал изучать это явление и несколько недель провел в бесконечных опытах. И в ходе исследований он выяснил, что плесневелые грибки подавляют рост стафилококка.
Однако выделить пенициллин ему так и не удалось. В больнице Святой Марии просто не было подходящего оборудования. Флемингу удалось проверить токсичность грибка на лабораторных мышах и кроликах, но дальше опыты не продвинулись. Ученый опубликовал статью в Британском журнале экспериментальной патологии, но она не вызвала никакого интереса у научного сообщества.
Спасительное лекарство
Говард Флори/newcoin.ru
Дальнейшими исследованиями пенициллина занялся доктор Говард Флори, который был директором Школы патологии сэра Уильяма Данна в Оксфордском университете. Он мастерски управлял огромной лабораторией с талантливыми учеными и обладал уникальным даром получать исследовательские гранты.
Только в 1938 году ученый заинтересовался способами естественного уничтожения бактерий плесенью. Листая старые журналы, он обнаружил статью Флеминга, опубликованную десять лет назад. Его эксперименты так и не привели к успеху и исследования были заморожены.
Флори собрал команду специалистов и поставил перед ними задачу — изучить явление, которое Флеминг назвал антибактериальным действием пенициллина. И уже в 1940 году они провели опыты на группе из 50 мышей. Всех животных заразили смертельным стрептококком, но только половине ввели пенициллин. Эти мыши выжили, а остальные умерли.
В лаборатории Флори всерьез приступили к процессу выделения чистого пенициллина, чтобы провести испытание на людях. В конечном итоге им удалось это сделать, и открытие антибиотика как нельзя кстати пришлось в период Второй мировой войны. Ведь именно инфекции, а не травмы приводили к гибели солдат. Благодаря открытию Флеминга смертность от бактериальной пневмонии составила всего 1%.
Массовое применение
Пенициллин/cloudfront.net
Уже в первые два года войны было произведено 400 миллионов единиц чистого пенициллина. Британцы очень ревностно относились к открытию и держали его в строгой секретности. Однако Флеминг еще в 1930-х годах разослал штаммы во все европейские и американские лаборатории. Но во время Второй мировой войны в руках немцев не было пенициллина и британское правительство сделало все возможное, чтобы лекарство не попало в руки врага.
В 1945 году Говард Флори, его сотрудник Эрнест Чейн и Александр Флемминг получили Нобелевскую премию за открытие пенициллина. Однако запатентовал препарат совершенно другой человек, Эндрю Джексон Мойер, в 1945 году. С тех пор пенициллин стал применяться массово, а не только в военных условиях. И миллионы людей по всему миру были спасены от смертельных инфекций.
