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Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Этот современный спортивный комплекс, посвящённый спортивной гимнастике, спроектировала архитектурная фирма Christophe Gulizzi architecte. Здание расположено в новом районе города Масси во Франции. Лаконичный фасад выполнен из белого лакированного бетона. Его форма символизирует напряжение и стресс, пытаясь создать выразительный и узнаваемый объем в пространстве города. Внутри нас встречает всё тот же белый цвет, разбавленный яркими красками. В отделке интерьера присутствует дерево, в спортивном зале доминируют красные и фисташковые акценты.

Фотографии: Mathieu Ducros


Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

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