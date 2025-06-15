Кепки-аэродромы: почему они были популярны и куда они делись

В ХХ веке многие мужчины любили носить кепку, похожую на большой аэродром. Она была в моде повсеместно. Но большинство людей даже не знают, кто создал ее и почему она приобрела такую сильную популярность? Такую кепку любили азербайджанцы, армяне и грузины. Но создатель этого шедевра не из этих стран.
Грузины в модной кепке / Фото: zelengarden.ru
Попробуем разобраться в истории происхождения необычного атрибута одежды. Еще в ХIХ веке царский наместник князь Воронцов получил задание от императора. Ему нужно было построить оперный театр на Кавказе. Это делалось для того, чтобы многие люди смогли приобщиться к массовой культуре. Чиновники выбрали местом строительства Тбилиси. Тогда город являлся административным центром российского Закавказья. Также городской центр имел отличное расположение относительно водного транспорта. Он находился на Куре, которая в то время могла легко принимать туристов и купцов со всего мира.
Театр сумели построить и у него даже имелась большая популярность среди местного населения. Но в 1874 году случается страшный пожар и практически вся актерская группа решает покинуть это место и разъехаться. Но остаются несколько актеров, которые решили переждать тяжелые времена прямо в Тбилиси. Одним из таких был певец-тенор Сальваторе Кокоцца. Своей профессией он не мог зарабатывать, ему пришлось вернуться к отцовской. Певец становится мастером-шляпником. Кокоцца делал большое количество кепок, которые носили на его родине.
Такие головные уборы имели название Кополла и имели большую популярность в Италии. От этого слова даже произошла фамилия довольно известного голливудского режиссера. В снятых кинолентах можно заметить, как режиссер снимает много итальянских крестьян, которые носят кополлу.
Но у местных было другое название этого головного убора — шапка-кокуца. Такая шапка широко распространяется в Тбилиси. Ведь здесь довольно разнонациональный состав населения. Широкому распространению шапки поспособствовал обычай мужчин, которые должны были всегда ходить с покрытой головой.
Кадр из фильма «Мимино» / Фото: youtube.com
Уже в начале ХХ века они имели большую популярность. Такие шапки не сумели вытеснить основные головные уборы, но со временем они начинают превращаться в кепки-аэродромы. Кавказское население обычно имеет горячий нрав, а они обожают громоздкие вещи. Им нравятся большие кепки, большие заборы, большие машины и так далее. Отсюда кепка постепенно и увеличивается в размерах.
Грузины делают фото в необычной кепке / Фото: emilia-spanish.ru
В советскую эпоху такая кепка выходит на свой пик популярности и становится некоторым символом Кавказа. По такой кепке даже жители Кавказа могли в Москве найти своих земляков, он был таким отличительным знаком. После выхода знаменитого кинофильма «Мимино» кепка еще больше распространяется среди населения. Практический каждый кавказец носил такую кепки и старался сделать ее больше. Часто необычная кепка дарилась на совершеннолетие и считалась довольно престижным подарком. Получив в подарок кепку-аэродром, кавказский мальчишка превращался в мужчину.
Шапку часто делали из кубинской мешковины, которая является дорогим материалом. Особый покрой и сложность изготовления необычной кепки приводила к тому, что мастеров, которые могли выполнить тяжелые работы, было немного.
Дорогая кепка-аэродром / Фото: polymerh.ru
Из-за дефицита мастеров, они поднимали цены на свои услуги. Один из богатейших людей Москвы, Зарах Алиев, начинал свою карьеру как раз с пошива сложных кепок. Необычные кепки были популярны в конце советской эпохи и даже после распада государства, но многочисленный иностранный товар, который был дешевле и легче в пошиве быстро вытеснил традиционные кепки-аэродромы. Они считались символом Кавказа, но сейчас мастеров по пошиву необычного атрибута одежды уже не осталось. Скорее всего, скоро уйдут и последние приверженцы большой кепки.
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