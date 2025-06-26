Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой

Банка с откручивающейся крышкой может быть очень противной. В самый важный момент такая тара отказывается открываться, чем вызывает уйму отрицательных эмоций. Для того, чтобы ничего подобного в жизни не случалось, следует знать и помнить простые и эффективные способы открытия «непослушных» крышек.
1.
Первое и самое простое, что можно попробовать применить против плохо открывающейся банки – это обычные резиновые перчатки или полотенце. И то, и другое поможет обеспечить большую адгезию. Зачастую именно таких трюков оказывается вполне достаточно для того, чтобы получилось открыть банку.
2. Нож
Если крышка никак не поддается, то можно попробовать использовать нож. С его помощью нужно просто сковырнуть крышку. После такой манипуляции она с высочайшей долей вероятности придет в негодность, однако это действие почти гарантированно позволит избавиться от крышки.
3. Дыра
Еще большее радикальный и отчаянный способ «открывания». В крышке, которая совершенно отказываться поддаться на усилия можно просто проделать дырку. Лучше всего для этой работенки подойдет (опять-таки) нож. Прорезаем дырку нужного размера и извлекаем содержимое. При желании можно срезать крышку с банки целиком. Главное, проявлять при этом осторожность, чтобы не пораниться.
4. Использовать дно
Еще один весьма действенный способ – использовать дно банки. Точнее, нужно сделать им удар о плоскую поверхность. Удар не должен быть сильным. Чаще всего одного или двух будет достаточно для того, чтобы крышка «пошла».
5. Горячая вода
Наконец, можно использовать для открытия крышки горячую воду. «Бабушкин» способ работает особенно хорошо в сочетании с первым описанным. Теплая вода расширить крышку и с высокой долей вероятности обеспечит ее соскальзывание.
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