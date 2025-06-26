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Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой

Банка с откручивающейся крышкой может быть очень противной. В самый важный момент такая тара отказывается открываться, чем вызывает уйму отрицательных эмоций. Для того, чтобы ничего подобного в жизни не случалось, следует знать и помнить простые и эффективные способы открытия «непослушных» крышек. Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой

1.
Перчатки и полотенце


Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой Первое и самое простое, что можно попробовать применить против плохо открывающейся банки – это обычные резиновые перчатки или полотенце. И то, и другое поможет обеспечить большую адгезию. Зачастую именно таких трюков оказывается вполне достаточно для того, чтобы получилось открыть банку.

2. Нож


Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой Если крышка никак не поддается, то можно попробовать использовать нож. С его помощью нужно просто сковырнуть крышку. После такой манипуляции она с высочайшей долей вероятности придет в негодность, однако это действие почти гарантированно позволит избавиться от крышки.

3. Дыра


Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой Еще большее радикальный и отчаянный способ «открывания». В крышке, которая совершенно отказываться поддаться на усилия можно просто проделать дырку. Лучше всего для этой работенки подойдет (опять-таки) нож. Прорезаем дырку нужного размера и извлекаем содержимое. При желании можно срезать крышку с банки целиком. Главное, проявлять при этом осторожность, чтобы не пораниться.

4. Использовать дно


Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой Еще один весьма действенный способ – использовать дно банки. Точнее, нужно сделать им удар о плоскую поверхность. Удар не должен быть сильным. Чаще всего одного или двух будет достаточно для того, чтобы крышка «пошла».
Суть метода в том, что подобная встряска организует внутри емкости «гидроудар», который воздействует на крышку и ослабляет ее.

5. Горячая вода


Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой Наконец, можно использовать для открытия крышки горячую воду. «Бабушкин» способ работает особенно хорошо в сочетании с первым описанным. Теплая вода расширить крышку и с высокой долей вероятности обеспечит ее соскальзывание.

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