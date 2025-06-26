Простые способы открыть банку с отвинчивающейся крышкой

Банка с откручивающейся крышкой может быть очень противной. В самый важный момент такая тара отказывается открываться, чем вызывает уйму отрицательных эмоций. Для того, чтобы ничего подобного в жизни не случалось, следует знать и помнить простые и эффективные способы открытия «непослушных» крышек.





2. Нож

3. Дыра

4. Использовать дно

5. Горячая вода