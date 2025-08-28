Видно издалека: 7 вещей, которые выдавали состоятельных людей в СССР

Нынешней молодежи сложно представить, что существовали времена, когда в магазинах был скудный ассортимент продукции, многие товары были в дефиците, и доставать желаемую вещь приходилось через знакомых или спекулянтов. Впрочем, были люди, которые могли себе позволить жить на широкую ногу. Novate.ru рассказывает, по каким вещам можно было определить, что перед вами стоит состоятельный человек.
1. Дефицитные продукты
За колбасой выстраивались огромные очереди. / Фото: newsland.com
В Советском Союзе о статусе человека и его положении в обществе можно было судить не столько по зарплате, сколько по дефицитным продуктам. Позволить себе хорошую колбасу, сыр, дорогой алкоголь или конфеты могли единицы. Обычно в категорию счастливчиков входили военные, ученые, дипломаты, партийные работники и пр. Они покупали те товары, которые были недоступны обычным советским гражданам. Так, например, если продукты нельзя было купить в магазине, партийные работники пользовались спецкаталогами. В них было вся, начиная с икры и заканчивая дорогой рыбой. Порой такие продукты даже использовались в качестве взятки. Лишнее тому доказательство – события, показанные в сериале «Нулевой пациент». Один из героев картины, московский журналист Игорь, берет с собой в детскую больницу дефицитные товары, чтобы при необходимости «задабривать» своих собеседников. А за несколько пачек колготок он даже получает номер в гостинице. Вне очереди.
2. Квартиры и дачи
Пример типичной советской хрущевки. / Фото: popcornnews.ru
Еще одним мерилом успешной и богатой жизни были собственные квартиры. Вы можете сказать, что государство раздавало их бесплатно, и это действительно так.
3. Быт
Мебельную стенку заполняли самыми ценными вещами. / Фото: tempusliberum.ru
Разнообразная и качественная мебель, а также цветной телевизор в гостиной сразу указывали на привилегированное положение владельца квартиры. Было принято ходить в гости, чтобы вместе посмотреть любимую картину. Так как жители СССР привыкли смотреть черно-белое кино, фильмы в цвете производили на них неизгладимое впечатление. Вот и получается, что телевизор «Горизонт» стал символом благосостояния 80-х годов прошлого века.
Также мечтой многих советских людей были пестрый шерстяной ковер на полу и хрустальный сервиз в серванте, на который даже дышать нельзя было, не то, что пользоваться. А учитывая, что достать их было непросто (чаще всего дорогие вещи получали «по блату»), они передавались по наследству. Еще одна желанная вещь – мебельная стенка. Советские люди не тяготели к минимализму, ассоциируя его с бедностью, поэтому массивная стенка с книжным шкафом, баром, набором стеклянных рыбок в серванте и прочими «плюшками» приходилась как нельзя кстати, являясь символом достатка и благополучия. Не пугал даже тот факт, что при переезде на разбор и сбор стенки уходило минимум несколько часов, а максимум – весь день.
Интересный факт: Еще один нюанс, по которому можно было определить, что человек занимает не последнее место в обществе, – наличие нянь, домработниц и поваров. Обычно людей для работы по дому нанимали артисты, чиновники и профессоры.
4. Трендовая одежда и обувь
Модная одежда на витрине магазина. / Фото: marieclaire.ru
Определить состоятельность человека можно было также по его одежде. В вышеупомянутом сериале «Нулевой пациент» была показательная сцена, связанная с тем, что «встречают по одежке». Глядя на главного героя картины, две девушки обсуждали, какой у него статус. Одна говорила, что мужчина «совок», другая, что «фирмач». И вторая девушка оказалась права – лоферы и плащ, в которые был одет главный герой, с головой выдали в нем модника. Но позволить себе носить такую одежду, которая кардинально отличалась от гардероба среднестатистического человека, могли только обеспеченные жители Советского Союза или иностранные туристы.
Во времена СССР, впрочем, как и сейчас, одежда была полем для самовыражения. Взять хотя бы хорошие джинсы – их можно было достать только через спекулянтов по очень высокой цене. Но денег никто не жалел, ведь купленная вещь позволяла выделяться из толпы и громко заявлять о своем статусе. Для советской молодежи это было очень важно. Не меньше ценились и детали образа. Речь идет не только о различных аксессуарах, например, ювелирных украшениях, но также о зажигалках и хороших иностранных сигаретах с фильтром. Купить их можно было только заграницей, однако путь туда открывался далеко не для всех.
5. Бытовая техника
Популярная стиральная машина «Вятка». / Фото: wfido.ru
Раньше наши мамы и бабушки использовали специальную гофрированную доску для стирки белья. Понятно, что приходилось все делать вручную, и сам процесс был долгим, тяжелым и мучительным. Поэтому когда появились первые стиральные машины, каждая хозяйка мечтала заполучить ее в свое пользование. А у кого было недостаточно связей для приобретения бытовой техники, жутко завидовали тем, кому повезло стать обладателями стиральной машины. Наиболее популярной была модель «Вятка». В 80-х годах она считалась дефицитной и доставалась только «избранным».
Еще одна вещь, за которой, в прямом смысле этого слова, приходилось отстоять очередь, – стационарный телефон. Даже в 80-х годах аппарат был далеко не у всех, ведь очередь имела неприятное свойство длиться несколько лет. Но если у человека были нужные связи, то процесс получалось ускорить. Вот так по наличию телефона определяли, что люди принадлежат к привилегированной прослойке общества.
6. Отпуск за границей или в санатории
В СССР можно было получить путевку в санаторий. / Фото: etoretro.ru
Сейчас ничего не стоит заказать путевку и отправиться на недельку-другую в Турцию, Египет или любую другую заграничную страну. А вот в советские времена провести отпуск заграницей было практически невозможно. Единственной возможностью посмотреть мир были командировки, а туда обычно отправлялись ученые, спортсмены, актеры, инженеры, руководители предприятий и другие высококвалифицированные специалисты. Люди зря времени не теряли, и в поездках обычно покупали различные импортные товары. Возвращаясь на Родину, они их или оставляли себе (для демонстрации высокого статуса), или продавали втридорога, или использовали в качестве ценного подарка.
7. Автомобиль
Пределом мечтаний советских граждан была Волга. / Фото: automanezh.ru
Еще один признак роскоши – это собственное транспортное средство. Одно время самой крутой машиной считался ВАЗ-2101, но вершиной богатства была «Волга». Если квартиру можно было получить от государства, то на машину приходилось копить очень много лет. Модельный ряд был весьма ограничен, цены кусались, да и очередь никто не отменял. Поэтому автомобиль демонстрировал или наличие денег и связей, или титаническое упорство его обладателя.
