8 нереально дорогих отельных номеров, где роскошь лезет из всех щелей

Понятия отдыха у каждого свои. Кому сгодится и палатка в лесу, а кому подавай запредельные роскошь и комфорт. Именно для последних в некоторых отелях создаются уникальные номера с фантастическим убранством, незабываемыми видами из окон и с вышколенным личным персоналом. Чтобы узнать, как отдыхают сильные мира сего или те, кто запросто может выложить за одну ночь минимум 2,5 млн руб., мы заглянем в эксклюзивные номера, расположенные в разных отелях мира.
1. Старинный отель Shangri-La Bosphorus в Стамбуле (Турция)
Shangri La Bosphorus Istanbul – один из самых дорогих отелей Турции.
Пребывание в сьюте Shangri La Bosphorus Istanbul обойдется минимум в 30 тыс. дол. за сутки (2,2 млн руб.)
Неудивительно, что в 5-звездочном отеле Shangri-La Bosphorus, расположенном на европейском берегу пролива Босфор и воплотившем в своем интерьере и манере обслуживания гостей все лучшие традиции Востока и Запада, находится один из самых дорогих номеров Турции. Этот сьют (номер, состоящий из нескольких комнат) - жемчужина Стамбула, его впечатляющая стоимость подкреплена прекрасными условиями пребывания и экстравагантным интерьером. Помимо восхитительной красоты убранства и открывающейся панорамы, в сьюте гости будут обеспечены всем необходимым для незабываемого отдыха. К услугам постояльцев помимо спален, ванных комнат и гостиной представлен спа-кабинет, бассейн с подогревом и роскошная терраса с непревзойденным видом на Босфор.
2. Suite Impériale в отеле Ritz Paris (Франция)
Почувствовать себя августейшей особой можно в Suite Impеriale в отеле Ritz Paris (Франция).
Мало кто не слышал о роскоши и великолепии номеров отеля Ritz в Париже, оформленных в стиле Версаля. Но особенно впечатляет сьют Impériale с видом на Вандомскую площадь. В его апартаментах каждый почувствует себя королевской особой, ведь в них действительно останавливались монархи (Людовик XV) и самые известные люди с мировыми именами. Почитатели истории и поистине шедевральных вещей по достоинству оценят убранство сьюта, которое полностью соответствует дворцовому стилю XVIII в. Гости в восторге от ванной комнаты, огромной гостиной, с окон которой видна Эйфелева башня и спальни, являющейся точной копией спальни королевы Франции Марии-Антуанетты в Версальском дворце.
Площадь роскошного королевского люкса составляет 250 кв. м (Suite Impеriale, Ritz Paris).
Интересный факт: Suite Impériale в отеле Ritz Paris имеет статус объекта культурного наследия. Одна ночь в поистине королевских апартаментах обойдется в 35 тыс. дол. (2,56 млн руб.)
3. Президентский номер в отеле Cala di Volpe в Сардинии (Италия)
К услугам состоятельных людей колоритный Президентский номер-пентхаус в отеле Cala di Volpe в Сардинии (Италия).
В одном из самых красивых мест Сардинии, в окружении экзотических средиземноморских пейзажей у залива Кала ди Вольпе расположен одноименный отель. Учитывая фантастические пейзажи и прекрасный климат, не стало удивлением, что в отеле обустроены номера для тех, кто предпочитает отдыхать с размахом.
Чтобы вволю насладиться уединенным отдыхом в лучшем номере отеля Cala di Volpe, придется выложить 41 тыс. дол. в сутки (2,99 млн руб.)
Самым востребованным среди элиты является Президентский номер-пентхаус со своей личной террасой и бассейном на ней. Естественно, лишь созерцанием лазурного берега и принятием солнечных ванн не обошлось. «Люкс» сможет порадовать гостей двумя гостиными с видом на море, тремя спальнями и ванными комнатами, собственным тренажерным залом и уникальным интерьером. Минималистский стиль компенсируется необычной мебелью и декором, сделанными в лучших традициях Средиземноморья.
4. Резиденция Hilltop Estate на частном острове Лаукала (Фиджи)
Фантастическая вилла Hilltop Estate среди первозданной природы острова Лаукала (отель Laucala Island Resort).
Острова Фиджи – это райское место с восхитительными пейзажами, песчаными пляжами с ослепительно белым песком, укромными бухтами и изумрудными лагунами. На одном из таких островов и был организован роскошный отель LAUCALA ISLAND RESORT HOTEL 7* DELUXE, состоящий из 25 отдельно стоящих вилл, разбросанных среди экзотических садов и тропических джунглей. Самой фантастической среди вилл является резиденция Hilltop Estate, которая находится на самой вершине острова, откуда открывается потрясающий вид на океан.
За сутки пребывания в резиденции Hilltop Estate придется выложить 45 тыс. дол. (3,3 млн руб.).
Для люкс-апартаментов Hilltop Estate выделена собственная площадь острова, составляющая 11 тыс. кв. м, с роскошной виллой, идеально сочетающей аутентичные традиции Фиджи и ультрасовременный комфорт. К услугам гостей предоставлены 1,2 тыс. кв. м жилого пространства с 3 спальнями и ванными комнатами, гостиными, благоухающим садом и дизайнерским бассейном.
5. Апартаменты Royal Bridge Suite в отеле Atlantis в Дубае (ОАЭ)
Royal Bridge Suite демонстрирует новые стандарты роскоши (Atlantis, Дубай).
Все любители роскошного отдыха отправляясь в Дубай обязательно останавливаются в отеле Atlantis, расположенном на невероятно красивом искусственном острове Палм Джумейра. Состоятельных и знаменитых гостей прельщает не только впечатляющий отель, равных которому сложно найти где-либо, каждый из них стремится попасть в самый дорогой номер отеля – королевские апартаменты Royal Bridge Suite.
Гостей Royal Bridge Suite ждут комфортные условия проживания и превосходный вид.
В апартаментах Royal Bridge Suite предусмотрены роскошные ванные комнаты для нее и для него.
Стоит ли сомневаться, что номер достоин королевских особ и обустроен в лучших традициях роскошной жизни в Дубае. Помимо привычных спален, гостиных и ванных комнат у именитых постояльцев имеется собственный бар и бильярдная, при этом их будут обслуживать персональные горничные и дворецкий, а кулинарные изыски приготовит сам шеф-повар ресторана. Гостям остается лишь наслаждаться отдыхом и прекрасными видами из окна, ведь оттуда можно увидеть самые значимые достопримечательности Дубая начиная с острова и заканчивая фантастическими небоскребами, включая башню Бурж Халифа. Единственное, стоит учитывать, что такое удовольствие смогут получить лишь те, кто запросто может выложить 50 тыс. дол. в сутки (3,65 млн руб.).
6. Пентхаус в отель Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez в Каннах (Франция)
В самом дорогом номере самого фешенебельного отеля Канн отдыхают лишь богатые и знаменитые (Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez).
Было бы странно если бы в Каннах – мировой столице кинокультуры и высококлассном городе-курорте не было отеля, в котором не находился самый роскошный номер на побережье. И такой отель действительно существует – это Hôtel Martinez. Он не только обладает самым фантастическим пентхаусом, но и является самым дорогим местом отдыха во всей Франции. Когда съезжают звезды кинематографа в нем яблоку негде упасть, чтобы не попасть на знаменитость, ну а номер «Люкс» достается только самому расторопному счастливчику, который успеет его забронировать. И тогда он всласть сможет насладиться отдыхом в огромных апартаментах площадью 1 тыс. кв. м и на не менее впечатляющей террасе, имеющей 500 «квадратов», с которой открывается восхитительный вид на Лазурный берег.
Эти комнаты «повидали» немало знаменитых актеров Голливуда и не только (Grand Hyatt Cannes Hоtel Martinez).
Стоит упомянуть, что роскошные спальни, ванные, гостиные и персональный бассейн в придачу с дворецким тоже имеются. После того как заканчивается фестиваль в Grand Hyatt Cannes могут отдыхать совсем не знаменитые, но очень богатые посетители, представляя, как на кровати или в ванной нежилась кинодива. При этом им следует заблаговременно забронировать номер, ведь несмотря на заоблачные 53 тыс. дол. (3,9 млн руб.) в сутки в любое время года нет отбоя от желающих в нем остановиться.
7. Maharajah Pavilion в отеле The Raj Palace в Джайпуре (Индия)
Во дворце Maharajah Pavilion можно почувствовать себя властелином мира (The Raj Palace, Индия).
Чтобы провести лишь одну ночь во дворце Maharajah Pavilion, придется выложить 75 тыс. дол. (5,47 млн руб.).
Maharajah Pavilion – это не номер в отеле The Raj Palace в привычном понимании, а самый что ни на есть настоящий дворец, состоящий из 4 этажей. Даже видавших виды знаменитостей он может поразить красотой, восточным колоритом и королевской роскошью. Своим гостям отель может предложить не только фантастический отдых у собственного бассейна и прогулку по экзотическому саду, огромную лаунж-зону с баром, комфортабельные спальные комнаты и ванны с джакузи, но и настоящий музей, повторяющий убранство тронного зала махараджа с золотой и серебряной мебелью. В этом дворце каждый гость почувствует себя не просто королем, а настоящим властелином мира.
8. Royal President House в отеле President Wilson в Женеве (Швейцария)
Роскошный пентхауз Royal President House в отеле President Wilson является самым большим отельным номером Европы.
Royal President House рассчитан на VIP-персон (President Wilson, Женева).
Президентский номер «Люкс», в самом дорогом отеле Швейцарии President Wilson рассчитан лишь на VIP-персон. Да это и понятно, ведь стоимость проживая просто заоблачная – 80 тыс. дол. (почти 5,9 млн руб.) в сутки! Поскольку президентский сьют предназначен для президентов, миллиардеров и звезд шоу-бизнеса, то не удивительно, что в нем имеется отдельный вход с охраной, окна, которые не только открывают фантастический вид на Женевское озеро, но и защищают, потому что они пуленепробиваемы. К услугам высокопоставленных гостей весь пентхаус (самый большой в Европе) с огромными спальнями, столовой, гостиными и 12 ванными комнатами, помимо этого имеется тренажерный зал, спа-салон и террасы.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии